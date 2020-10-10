



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам, которое состоялось в пятницу, 9 октября, анонсировал дипломатическое наступление на ряд стран. «К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать нас, — заявил Лукашенко. — Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление. Добавили еще санкционные списки. Я вижу, что министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины».

Главным для Минска в обозначенном списке является Варшава — у нее и возможностей больше для атак, и не стоит сбрасывать со счетов сконцентрированную в западных областях Белоруссии многочисленную польскую диаспору, а также активный «польский фактор» в белорусской Католической церкви. Минск не без оснований может считать, что именно Варшава начала политико-дипломатическую агрессию против него после проведенных 9 августа президентских выборов в Белоруссии. Сами польские власти громко хвастались тогда, что наконец-то они определяют курс Европейского союза на восточном направлении. Хотя эти реляции и вызывали скептицизм у ряда экспертов из Польши. Холодным душем для Варшавы стало предписание Минска сократить численность польских дипломатов в Белоруссии с 50 до 18 человек, что означало практическую парализацию попыток работать внутри страны. МИД Польши был вынужден подчиниться этому решению.

Заместитель главы польской дипломатии Марчин Пшидач в интервью телеканалу Belsat делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, что «решение Лукашенко, поддержанное Москвой», в первую очередь «затрагивает белорусское общество» и что Варшава найдет возможности «отреагировать на этот недружественный жест в надлежащее время и в соответствующей форме». Но как? От того, что польские консульства не смогут выдавать визы белорусам, на что напирает Пшидач, проигрывает Польша, а не Белоруссия. Без поддержки ЕС польские власти не могут предпринять что-либо серьезное, а с Брюсселем не так-то все просто. Варшава приветствовала тот факт, что «в знак солидарности с Польшей и Литвой» из Минска послы нескольких других стран, в том числе Германии, Чехии, Латвии, Эстонии и поверенный в делах Словакии были вызваны домой «для консультаций». Однако, пишет польский портал Onet, «проблема в том, что, по словам наших собеседников в дипломатических кругах, все вышеперечисленные дипломаты покинули Белоруссию всего на 10 дней и должны вернуться в Минск к воскресенью 18 октября». В то время как сроки возвращений польского и литовского посла будут зависеть от белорусских властей.

Министерство иностранных дел Польши Заместитель государственного секретаря МИД Польши Марчин Пшидач

МИД Белоруссии одновременно проводит в отношении Евросоюза политику отделения мух от котлет. На сайте белорусского дипломатического ведомства появилось сообщение о телефонном разговоре между министром иностранных дел Владимиром Макеем и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. «По просьбе своего европейского коллеги В. Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси, — говорится в нем. — Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога». Это означает, что Брюссель может воспользоваться подачей Минска и согласиться с исключением Варшавы и Вильнюса из переговорного процесса с Белоруссией.

Mil.gov.ua Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Очевидно, что в арсенале белорусских властей есть и другие заготовки. Интригующими в этой связи выглядят сказанные в ходе совещания по актуальным вопросам следующие слова Лукашенко: «А то, что там поляки хайпуют сегодня на Беларуси — подождите неделю и вы увидите, что будет в Польше. Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться. А то у нас, видите ли, «выборы несправедливые, 80%». А 50,5% — в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться». Если это не просто красивый оборот, то тогда Минск ознакомлен с содержанием каких-то важных польских внутренних политических процессов, которые должны сдетонировать в ближайшее время.