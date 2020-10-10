



Иван Шилов ИА REGNUM

На фоне постоянного обострения российско-американских и китайско-американских отношений, напряженности в них, нагнетаемой Вашингтоном, который обвиняет теперь уже не только Пекин, но и Москву в распространении пандемии, ударившей сильнее всего по США, продолжает динамично углубляться двустороннее сотрудничество России и Китая. Два крупнейших государства Евразии, вместе занимающие почти половину ее площади, уже не первый год совместно работают над реализацией ряда проектов, ищут пути и возможности совместной защиты существующего миропорядка от посягательств со стороны США и Запада.

У российско-китайского взаимодействия два основных мотива. Первый — объективный: ближайшее соседство в Евразии и беспрецедентная протяженность общей границы. Само географическое положение создает уникальные предпосылки для теснейшего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также особой роли Москвы и Пекина в поддержании евразийской стабильности. К этому взывают и традиции пограничной дружбы и взаимодействия, которые охватывают куда большие исторические периоды доброго соседства, чем краткие по меркам истории времена непонимания и конфронтации, которые — и это особенно важно, несмотря на наблюдавшуюся иногда остроту, никогда не перерастали в войну. Наши народы, подвергшись неспровоцированной агрессии «новых варваров», понесли колоссальные, наибольшие потери во Второй мировой войне, с которыми не сравнятся потери никаких других стран, ни победителей, ни агрессоров. Мы вместе выходили из послевоенной разрухи, явив в 50-е годы миру совершенно новые, незнакомые до этого человечеству, образцы горячей, искренней дружбы, благодаря которой сумели восстановить отношения после нескольких десятилетий последующей исторической размолвки. Второй мотив российско-китайского сближения — субъективный, связанный с санкционной кампанией, по сути войной, которую ведут против наших стран США, а с их подачи — и другие государства Запада, являющиеся их сателлитами в НАТО. Россия и Китай не оформляют военного союза, но тесно координируют свои усилия в сфере политики, в том числе глобальной, обороны и безопасности. Находясь на разных театрах военных действий, наши страны взаимно дополняют стратегические возможности и служат друг другу надежным тылом на случай внешней агрессии. Очень показательно то, с какой настойчивостью Вашингтон вновь и вновь возвращается к безрезультатным попыткам добиться участия КНР в российско-американских переговорах по стратегическим ядерным вооружениям, прежде всего по ДСНВ. Ничего из этого не получится, но дело даже не в этом. На наш взгляд, происходящее в ядерной сфере — это лучший барометр существенного изменения международной обстановки не в пользу США. Ведь до сближения Москвы и Пекина Вашингтон на подобном никогда не настаивал, и стал вести себя так только когда осознал, что потенциалы наших двух стран окончательно переведены в режим сдерживания тех внешних угроз, которые исходят не друг от друга, а от третьих стран. А они у них общие. Сама формула «ревизионистских государств», этот прилепленный нам ярлык, который не имеет ничего общего с действительностью, но красноречиво характеризует отношение официального Вашингтона к России и Китаю как к геополитическим оппонентам и потенциальным противникам. Оно заложено в концептуальные государственные документы США, в частности, Стратегию национальной безопасности, и побуждает нас к поиску путей совместного реагирования, а в случае необходимости и отражения этой угрозы.

Михаил Соловьев. Наша дружба крепка как сталь! 1958

Учитывая то, что недавно отмеченная 71-я годовщина образования КНР с интервалом в один день совпадает с такой же годовщиной установления между нашими странами дипломатических отношений (СССР признал КНР на следующий день после ее провозглашения, 2 октября 1949 г.), можно считать эти даты общим праздником. Тем более, что советская сторона тогда немало сделала для окончательной победы китайской революции, в которой Советский Союз был заинтересован по многим причинам. В том числе потому, что это был вопрос и нашей безопасности. Ведь если вспомнить о Каирской конференции 1943 года лидеров США и Великобритании с главой чанкайшистского режима, состоявшейся в канун конференции американского президента и британского премьера с советским лидером И. В. Сталиным в Тегеране, то речь шла о послевоенном превращении Китая в американский оплот против СССР. Причем, с предоставлением США военных баз вблизи советских границ. Ясно, что такая перспектива, снятая и ликвидированная победой сил КПК в Гражданской войне 1945 — 1949 годов и созданием КНР, ничего хорошего нашей стране не сулила.

В честь этой сдвоенной даты посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй выступил с развернутой статьей в «Российской газете». В ней он подводит итоги пандемии и ее влиянию на современную ситуацию в мире, а также дает оценку, подчеркнем, что высокую, состоянию и перспективам российско-китайских отношений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посол КНР в России Джан Ханьхуэй

Отдавая должное бескорыстному взаимодействию наших стран в борьбе с эпидемией, высокопоставленный дипломат, не скрывающий, что считает свою миссию в Москве делом всей своей жизни, подчеркнул мысль, которую за последние месяцы неоднократно высказывал китайский лидер Си Цзиньпин. Мир меняется, причем, невиданными за последнее столетие темпами. И поскольку это порождает международную турбулентность, чем выше ее уровень — тем важнее наличие прочных дружеских и партнерских связей и отношений, которые сложились между Москвой и Пекином. Здесь самое время добавить, что переходные эпохи, вроде тех, которую ныне переживает мир, вообще-то на друзей небогаты. Каждый, как правило, выживает сам, не особо полагаясь ни на «ближних», ни на «дальних». В таких условиях доверительное партнерство, а тем более сотрудничество в вопросах безопасности — большая редкость, исключение из правил. Для наших двух стран это исключение очень важно. Мы привыкли и умеем считать балансы — экономические, социальные, политические, наконец, военные. И выводить на их основании соотношение сил. Но это сугубо материальная сфера. Любой специалист в области межгосударственных отношений скажет, что, грубо говоря, посчитать «железо», вычислив потенциальные военные возможности любой другой стороны, — чисто технический вопрос. Это в общем-то из космоса делается, с помощью орбитальных группировок, у кого они есть (а у кого нет, тот в такие «игры» не играет). Гораздо сложнее выяснить намерения; именно этим в основном занимаются все разведслужбы, на это идут их неслабые бюджеты, и все равно ошибки в оценках, а иногда и настоящие провалы случаются с неослабевающей регулярностью. И понятно: речь ведь идет о таких тонких «материях», как внутренний мир, особенности менталитета, воспитания, жизненного опыта, взгляды, убеждения и мотивации конкретных людей, принимающих решения.

Учитывая это обстоятельство, отметим, что выяснение взаимных намерений для Москвы и Пекина — вопрос, ушедший далеко в прошлое и при нынешней интенсивности взаимных контактов, особенно на уровне лидеров, не вполне актуальный. Отмечая масштабы двусторонних обменов, Чжан Ханьхуэй напомнил и о четырех в этом году телефонных переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина, их подробном взаимном информировании друг друга, в том числе путем корреспонденции. Завершится эпидемия — восстановится и тесное личное общение лидеров, которые за многие годы работы рука об руку, такое впечатление, что научились понимать друг друга с полуслова. И о праздновании 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, в ходе которого было принято важное и для Москвы, и для Пекина решение о совместной защите исторической памяти и противодействии фальсификациям, очевидной конечной целью которых является даже не «обнуление» военной истории, а пересмотр итогов Второй мировой войны, что наглядно демонстрируется политикой современного японского государственного реваншизма. И о визите в Россию главы МИД КНР Ван И и его переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, которые прошли на полях саммита руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц ШОС, проведенных в преддверие предстоящей ноябрьской встречи в видеоформате государственных лидеров. И о контактах по военной политике, в частности, о том, что министр обороны КНР Вэй Фэнхэ дважды в этом году возглавлял представительные китайские делегации, приезжавшие в Россию для укрепления координации двух стран по линии вооруженных сил и т. д.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД КНР Ван И

Упомянул Чжан Ханьхуэй и о взаимодействии двух стран по вопросам общественного здравоохранения. Его интенсивность в условиях пандемии не только значительно возросла, но и приобрела характер совместного противодействия попыткам ряда стран политизировать эпидемиологическую проблему, превратив ее в некий «политический вирус», вреда от которого больше, чем от вируса болезнетворного. Посол КНР образно охарактеризовал партнерство Москвы и Пекина в этой деликатной сфере как создание «неприступной крепости» доверия и сотрудничества, которую» нельзя будет сломить никаким обманом».

Несмотря на форс-мажор эпидемии, способный нанести существенный урон любым планам, практически не снизились показатели торгового оборота, которые по состоянию на август находились в рамках прошлогодних рекордных графиков, на уровне 68,7 млрд долларов, что в годовом исчислении при сохранении динамики выводит на показатели более 100 млрд. Успешно развивается реализация планов, намеченных в связи с перекрестным проведением Годов научно-технического сотрудничества; причем, следует отметить, что в данной сфере взаимодействие давно спустилось с верхних эшелонов вниз, на уровень конкретных научных организаций и коллективов. Частью укрепления этого взаимодействия рассматриваются совместные исследования в сфере высоких технологий, в особенности искусственного интеллекта.

Совместные усилия две страны предпринимают и в укреплении центральной роли ООН в международных делах, которая противопоставляется односторонним попыткам подрыва и пересмотра существующего миропорядка, а также формирующих его действующих норм международного права. Российско-китайское сотрудничество, по мнению Чжан Ханьхуэя, носит «всепогодный» характер и не зависит от текущей политической конъюнктуры. Как показала пандемия, оно также не подвержено влиянию разнообразных катастроф и не «прогибается» под внешним давлением. Здесь надо понимать, что Москва и Пекин давно усвоили исторические уроки и прекрасно понимают, что для успешного противостояния гегемонии одностороннего доминирования, проведения в жизнь честных и равноправных правил глобальной игры нашим странам необходимо держаться друг друга. Противостоять давлению США и Запада, если называть вещи своими именами, ни одна из наших стран в одиночку не сможет. А вместе мы порождаем синергетический эффект, когда потенциалы за счет их взаимного дополнения в экономической и военно-политической сферах не складываются, а умножаются.

В целом, обсуждаемая статья Чжан Ханьхуэя стала заметным событием не только в двусторонних отношениях, но и в международной политике в целом, вдохнув порцию оптимизма в наше непростое время. И имеется четкое ощущение, что как только будут сняты эпидемиологические ограничения, восстановительными темпами пойдет и укрепление двусторонних обменов на уровне народной дипломатии, которые сегодня частично заморожены из-за вспышки заболевания. Ибо российско-китайское стратегическое взаимодействие, основанное на чувствах симпатии и дружбы друг к другу наших народов, сегодня является едва ли не самой примечательной чертой современных международных отношений. Аналогов ему в мире нет, и не предвидится.