Jerusalem Post: в связях Израиля и ЕС открывается окно возможностей
Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази выбрал Берлин для своего первого официального зарубежного визита, посетив неофициальное заседание Совета по иностранным делам Европейского союза с целью развития отношений между Израилем и ЕС. Учитывая жесткую антиевропейскую риторику премьер-министра Биньямина Нетаньяху и старших министров в последние годы, это не было очевидным выбором, который указал на стремление закрепить ключевую составляющую израильской внешней политики.
Предыдущее правительство Израиля часто клеветало на ЕС, изображало его враждебным Израилю и поощряло раскол среди его государств-членов, чтобы предотвратить принятие резолюций, критикующих израильскую политику. Оно делало это, несмотря на широкое сотрудничество, существующее между Израилем и ЕС во многих областях.
Официальная риторика выражалась и в действиях. В их числе — нежелание Нетаньяху встретиться в Израиле с тогдашним главой внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини; участие Израиля в Вышеградском саммите, где Нетаньяху высказал резкую критику ЕС; опубликованные правительством доклады, обвиняющие европейцев в финансировании организаций, поддерживающих антиизраильские бойкоты и терроризм. Израильтяне услышали это сообщение громко и ясно. Индекс израильской внешней политики, по данным Института Митвима за 2020 год, показал, что все больше израильтян видят в ЕС скорее врага, чем друга.
Аннексионные намерения, о которых Нетаньяху заявлял в прошлом году, угрожали дальнейшим ухудшением отношений между Израилем и ЕС. Видные европейские лидеры неоднократно предостерегали от аннексии, призывая Израиль избегать мер, нарушающих международное право и ставящих под угрозу региональную стабильность, перспективы мира, права палестинцев, отношения Израиля с ЕС и улучшение связей Израиля с арабскими государствами. В то время как Европа не оговаривала конкретных последствий аннексии для своих отношений с Израилем, появились сообщения о возможном ущербе участию Израиля в программах ЕС, включая программу исследований и разработок Horizon.
С приходом к власти Нового израильского правительства в мае и последовавшим за этим усилением общественного обсуждения аннексии выяснилось, что министр обороны Бенни Ганц и министр иностранных дел Ашкенази не были в восторге от этого шага. Хотя они и не отказались от него в принципе, они выдвинули ряд условий, которые заставили европейских дипломатов поверить, что их партия «Кахоль лаван» является потенциальным союзником в борьбе с аннексией. Это осознание и послания Ашкенази относительно отношений между Израилем и ЕС создали возможность перевернуть новую страницу в связях двух сторон, чему еще больше способствовало приостановление идеи аннексии в рамках соглашения о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.
С момента вступления в должность Ашкенази неоднократно подчеркивал важность связей с Европой и свое намерение укреплять их. Он также провел ряд встреч с европейскими министрами иностранных дел, включая верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Когда Боррель вступил в должность в 2019 году, израильские политики были обеспокоены тем, что он займет крайне критическую позицию по отношению к Израилю. Однако параллельно с его яростной оппозицией аннексии он выразил желание встретиться с Ашкенази в Брюсселе; а после заседания Берлинского совета по иностранным делам он выразил поддержку возобновлению политического диалога на высоком уровне между Израилем и ЕС, приостановленного с 2012 года.
Связи Израиля с ЕС имеют большой неиспользованный потенциал. Обе стороны могли бы извлечь большую пользу из активизации сотрудничества и более тесных институциональных связей. Однако, как неоднократно доказывалось в течение последнего десятилетия, ЕС напрямую связывает улучшение своих отношений с Израилем с прогрессом в израильско-палестинском мирном процессе. Недавние правительства Израиля пытались протестовать против этой связи, но безуспешно.
Даже если Израиль не аннексирует территории, пока он продолжает строить поселения, углублять контроль над зоной С и подрывать перспективы решения проблемы двух государств, его отношения с Европой будут затронуты негативно. Правда, разногласия между государствами — членами ЕС в последние годы не позволили ЕС осудить и критиковать израильскую политику, но и организация не улучшила отношения с Израилем.
Однако в 2013 году ЕС предложил Израилю и будущему Палестинскому государству особое привилегированное партнерство с ЕС после достижения мира. Хотя это предложение было расплывчатым, что подрывало его эффективность, сменявшие друг друга израильские правительства избегали давать на него официальный ответ. Параллельно с этим предложением ЕС неоднократно отвергает заявления правых израильских политиков о том, что европейская критика израильской политики на Западном берегу реки Иордан, включая требование маркировать производимые поселениями продукты, сродни поощрению бойкота Израиля. ЕС подчеркивает, что путь к улучшению отношений будет свободным и ясным, как только Израиль изменит свою политику.
Снятие аннексии с повестки дня создало окно возможностей для развития отношений между Израилем и ЕС. Это проявилось в приглашении Ашкенази встретиться с министрами иностранных дел ЕС и позитивном отношении Брюсселя к возобновлению работы Совета ассоциации Израиль — ЕС. Германия, как председатель Совета ЕС, внесла свой вклад в этот сдвиг и могла бы продолжать оказывать дальнейшую помощь до конца своего срока полномочий в 2020 году.
Диалог между Израилем и ЕС в последние годы был сосредоточен в основном на вопросах безопасности, в которых Израиль заинтересован: Иран и объявление «Хезболлы» террористической организацией. Новый раунд диалога, начатый после берлинского визита Ашкенази, должен также касаться укрепления двусторонних связей и определения каналов, через которые ЕС может внести свой вклад в израильско-палестинское миротворчество и развитие регионального сотрудничества на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.
Израиль и ЕС в эти дни заново открывают друг друга политически и дипломатически. В то время как министр энергетики Израиля заявил в 2018 году, что ЕС может «отправиться в тысячу адов», в эти дни министр иностранных дел говорит: «Европа является ключевым игроком в мире и важна для Израиля». Это позитивное событие как для израильской внешней политики, так и для перспектив восстановления израильского партнерства в клубе либеральных демократий. Этот сдвиг следует поощрять и обеспечивать его непрерывность.