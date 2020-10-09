Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази выбрал Берлин для своего первого официального зарубежного визита, посетив неофициальное заседание Совета по иностранным делам Европейского союза с целью развития отношений между Израилем и ЕС. Учитывая жесткую антиевропейскую риторику премьер-министра Биньямина Нетаньяху и старших министров в последние годы, это не было очевидным выбором, который указал на стремление закрепить ключевую составляющую израильской внешней политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Предыдущее правительство Израиля часто клеветало на ЕС, изображало его враждебным Израилю и поощряло раскол среди его государств-членов, чтобы предотвратить принятие резолюций, критикующих израильскую политику. Оно делало это, несмотря на широкое сотрудничество, существующее между Израилем и ЕС во многих областях.

Официальная риторика выражалась и в действиях. В их числе — нежелание Нетаньяху встретиться в Израиле с тогдашним главой внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини; участие Израиля в Вышеградском саммите, где Нетаньяху высказал резкую критику ЕС; опубликованные правительством доклады, обвиняющие европейцев в финансировании организаций, поддерживающих антиизраильские бойкоты и терроризм. Израильтяне услышали это сообщение громко и ясно. Индекс израильской внешней политики, по данным Института Митвима за 2020 год, показал, что все больше израильтян видят в ЕС скорее врага, чем друга.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

Аннексионные намерения, о которых Нетаньяху заявлял в прошлом году, угрожали дальнейшим ухудшением отношений между Израилем и ЕС. Видные европейские лидеры неоднократно предостерегали от аннексии, призывая Израиль избегать мер, нарушающих международное право и ставящих под угрозу региональную стабильность, перспективы мира, права палестинцев, отношения Израиля с ЕС и улучшение связей Израиля с арабскими государствами. В то время как Европа не оговаривала конкретных последствий аннексии для своих отношений с Израилем, появились сообщения о возможном ущербе участию Израиля в программах ЕС, включая программу исследований и разработок Horizon.

С приходом к власти Нового израильского правительства в мае и последовавшим за этим усилением общественного обсуждения аннексии выяснилось, что министр обороны Бенни Ганц и министр иностранных дел Ашкенази не были в восторге от этого шага. Хотя они и не отказались от него в принципе, они выдвинули ряд условий, которые заставили европейских дипломатов поверить, что их партия «Кахоль лаван» является потенциальным союзником в борьбе с аннексией. Это осознание и послания Ашкенази относительно отношений между Израилем и ЕС создали возможность перевернуть новую страницу в связях двух сторон, чему еще больше способствовало приостановление идеи аннексии в рамках соглашения о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.

С момента вступления в должность Ашкенази неоднократно подчеркивал важность связей с Европой и свое намерение укреплять их. Он также провел ряд встреч с европейскими министрами иностранных дел, включая верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Когда Боррель вступил в должность в 2019 году, израильские политики были обеспокоены тем, что он займет крайне критическую позицию по отношению к Израилю. Однако параллельно с его яростной оппозицией аннексии он выразил желание встретиться с Ашкенази в Брюсселе; а после заседания Берлинского совета по иностранным делам он выразил поддержку возобновлению политического диалога на высоком уровне между Израилем и ЕС, приостановленного с 2012 года.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion Жозеп Боррель

Связи Израиля с ЕС имеют большой неиспользованный потенциал. Обе стороны могли бы извлечь большую пользу из активизации сотрудничества и более тесных институциональных связей. Однако, как неоднократно доказывалось в течение последнего десятилетия, ЕС напрямую связывает улучшение своих отношений с Израилем с прогрессом в израильско-палестинском мирном процессе. Недавние правительства Израиля пытались протестовать против этой связи, но безуспешно.

Даже если Израиль не аннексирует территории, пока он продолжает строить поселения, углублять контроль над зоной С и подрывать перспективы решения проблемы двух государств, его отношения с Европой будут затронуты негативно. Правда, разногласия между государствами — членами ЕС в последние годы не позволили ЕС осудить и критиковать израильскую политику, но и организация не улучшила отношения с Израилем.

Однако в 2013 году ЕС предложил Израилю и будущему Палестинскому государству особое привилегированное партнерство с ЕС после достижения мира. Хотя это предложение было расплывчатым, что подрывало его эффективность, сменявшие друг друга израильские правительства избегали давать на него официальный ответ. Параллельно с этим предложением ЕС неоднократно отвергает заявления правых израильских политиков о том, что европейская критика израильской политики на Западном берегу реки Иордан, включая требование маркировать производимые поселениями продукты, сродни поощрению бойкота Израиля. ЕС подчеркивает, что путь к улучшению отношений будет свободным и ясным, как только Израиль изменит свою политику.

Снятие аннексии с повестки дня создало окно возможностей для развития отношений между Израилем и ЕС. Это проявилось в приглашении Ашкенази встретиться с министрами иностранных дел ЕС и позитивном отношении Брюсселя к возобновлению работы Совета ассоциации Израиль — ЕС. Германия, как председатель Совета ЕС, внесла свой вклад в этот сдвиг и могла бы продолжать оказывать дальнейшую помощь до конца своего срока полномочий в 2020 году.

Пресс-секретариат Армии обороны Израиля Габи Ашкенази

Диалог между Израилем и ЕС в последние годы был сосредоточен в основном на вопросах безопасности, в которых Израиль заинтересован: Иран и объявление «Хезболлы» террористической организацией. Новый раунд диалога, начатый после берлинского визита Ашкенази, должен также касаться укрепления двусторонних связей и определения каналов, через которые ЕС может внести свой вклад в израильско-палестинское миротворчество и развитие регионального сотрудничества на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.

Израиль и ЕС в эти дни заново открывают друг друга политически и дипломатически. В то время как министр энергетики Израиля заявил в 2018 году, что ЕС может «отправиться в тысячу адов», в эти дни министр иностранных дел говорит: «Европа является ключевым игроком в мире и важна для Израиля». Это позитивное событие как для израильской внешней политики, так и для перспектив восстановления израильского партнерства в клубе либеральных демократий. Этот сдвиг следует поощрять и обеспечивать его непрерывность.