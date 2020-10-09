Страх и взаимные обвинения — в США сорван план развязать гражданскую войну
Правоохранительные органы США сорвали попытку локального государственного переворота, в ходе которого злоумышленники намеревались совершить серию нападений на сотрудников полиции, похитить ряд официальных лиц страны, а также спровоцировать гражданскую войну. Это следует из материалов ФБР, заявивших 8 октября о задержании более десяти подозреваемых в подготовке похищения губернатора штата МичиганГретчен Уитмер.
В общей сложности, сообщает CNN, под стражей оказались тринадцать человек, которых обвиняют в покушении на совершение акта внутреннего терроризма. Они планировали свергнуть ряд правительств штатов, которые, как они считали, «нарушали конституцию США». Из задержанных 13 человек шестеро будут проходить по федеральным обвинениям, остальные семеро — связанных с так называемой группировкой «Стражи-росомахи» (Wolverine Watchmen) — столкнутся с правосудием на уровне штата.
По информации The Detroit News, представители ФБР отметили, что о подобных планах экстремистов, которые готовились применить как огнестрельное оружие, так и взрывчатку для достижения своих целей, они знали на протяжении определенного времени — расследование началось еще в марте. Из материалов следствия следует, что неудовольствие шести организаторов вызвали введенные «тираном» Уитмер ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Они же, напротив, хотели создать «самодостаточное» и свободное общество.
Для осуществления своего плана они и связались с местным объединением «Стражей-росомах», с помощью которых они хотели, похитив губернатора и отвезя ее в тайное место в штате Висконсин, провести над ней суд за «измену» перед выборами 3 ноября. При этом конкретные шаги уже были сделаны: заговорщики дважды наблюдали за частным домом для отдыха Уитмер, находящимся на севере штата.
После того как стало известно о сорванном заговоре, Уитмер, которая является членом Демократической партии США, обрушилась с критикой на президента страны Дональда Трампа за то, что тот ранее не осудил самым решительным образом разного рода праворадикальные экстремистские группы, такие как группировку «Гордые парни» (Proud Boys), вместо этого призвав их во время прошлых дебатов буквально «отойти и быть наготове». Хотя, как отмечают многие наблюдатели, что именно имеет в виду Трамп, иногда очень сложно понять из его слов.
Не одна Уитмер поспешила обвинить действующую администрацию в причастности к действиям экстремистов. Так, ответственность на Трампа за попытку радикалов похитить губернатора-демократа возложил и его основной соперник на выборах бывший вице-президент Джо Байден.
В свою очередь, бывший посол США в России Майкл Макфол на своей странице в Twitter посетовал на то, что в обвинительном заключении задержанных назвали «членов нерегулярного формирования», а не террористами.
На нападки в своей адрес Трамп ответил тем, что обвинил Уитмер во введении жестких мер карантина для всех, кроме ее мужа. При этом федеральное правительство, указал глава Белого дома, оказало «громадную помощь» жителям Мичигана.
Официальный представитель Белого дома Кейли Макинэни также подчеркнула неприятие Трампом «расистских групп и любых форм ненависти».
Ряд наблюдателей обратили также внимание на то, что за заговором стояли не столько крайне правые, сколько анархисты. В частности, на это указала ведущая телеканала Fox News Лора Инграхэм.
На принадлежность заговорщиков скорее к анархистскому лагерю, нежели к крайне правому, указывают и сделанные одним из задержанных Брэндоном Казертой видеозаписи, выложенные им в социальные сети. Так, в одной из них он напрямую говорит, что Трамп не может считаться «другом» американского избирателя, поскольку он является «тираном». В другом видеообращении Казерта призвал не поддерживать правоохранительные органы, что ближе так называемым радикальным левым, ставшим призывать к прекращению финансирования полиции после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.
Необходимо отметить, что в ходе нынешней предвыборной кампании очень острым образом встал вопрос о действиях различных группировок и организаций в ходе разного рода протестов в США. Так, после гибели во время задержания рецидивиста Флойда сторонники движения за права афроамериканцев Black Lives Matter (BLM) вышли на массовые акции протеста по всей стране, которые вылились со временем в жестокие столкновения с полицией, мародерство, а также захват целых районов в городах. Активнее всего члены BLM действовали в городах, возглавляемых членами Демократической партии.
Трамп неоднократно обвинял своего политического противника Байдена в том, что тот не готов осудить действия «радикальных левых».
Со своей стороны, правые также приняли участие в ряде массовых мероприятий, в некоторых случаях принося на митинги и пикеты огнестрельное оружие. Так, в начале мая протестующие, несогласные с введением жестких мер карантина губернатором Уитмер, проникли в здание администрации Мичигана. У некоторых из них при себе было оружие.