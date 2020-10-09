Правоохранительные органы США сорвали попытку локального государственного переворота, в ходе которого злоумышленники намеревались совершить серию нападений на сотрудников полиции, похитить ряд официальных лиц страны, а также спровоцировать гражданскую войну. Это следует из материалов ФБР, заявивших 8 октября о задержании более десяти подозреваемых в подготовке похищения губернатора штата МичиганГретчен Уитмер.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война в США. Битва за Геттисберг. 1863

В общей сложности, сообщает CNN, под стражей оказались тринадцать человек, которых обвиняют в покушении на совершение акта внутреннего терроризма. Они планировали свергнуть ряд правительств штатов, которые, как они считали, «нарушали конституцию США». Из задержанных 13 человек шестеро будут проходить по федеральным обвинениям, остальные семеро — связанных с так называемой группировкой «Стражи-росомахи» (Wolverine Watchmen) — столкнутся с правосудием на уровне штата.

«Лица, находящиеся под стражей (штата) подозреваются в попытках установить адреса проживания сотрудников правоохранительных органов для совершения на них нападения. Кроме того, они делали угрозы применения насилия с целью спровоцировать гражданскую войну, а также занимались планированием и подготовкой нападения на здание администрации Мичигана и похищения официальных лиц правительства, в том числе губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер», — заявил генеральный прокурор штата Дейна Нессел на пресс-конференции.

Michigan.gov Дейна Нессел

По информации The Detroit News, представители ФБР отметили, что о подобных планах экстремистов, которые готовились применить как огнестрельное оружие, так и взрывчатку для достижения своих целей, они знали на протяжении определенного времени — расследование началось еще в марте. Из материалов следствия следует, что неудовольствие шести организаторов вызвали введенные «тираном» Уитмер ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Они же, напротив, хотели создать «самодостаточное» и свободное общество.

Для осуществления своего плана они и связались с местным объединением «Стражей-росомах», с помощью которых они хотели, похитив губернатора и отвезя ее в тайное место в штате Висконсин, провести над ней суд за «измену» перед выборами 3 ноября. При этом конкретные шаги уже были сделаны: заговорщики дважды наблюдали за частным домом для отдыха Уитмер, находящимся на севере штата.

После того как стало известно о сорванном заговоре, Уитмер, которая является членом Демократической партии США, обрушилась с критикой на президента страны Дональда Трампа за то, что тот ранее не осудил самым решительным образом разного рода праворадикальные экстремистские группы, такие как группировку «Гордые парни» (Proud Boys), вместо этого призвав их во время прошлых дебатов буквально «отойти и быть наготове». Хотя, как отмечают многие наблюдатели, что именно имеет в виду Трамп, иногда очень сложно понять из его слов.

«Экстремистские группировки услышали слова президента не как упрек, а как призыв к сбору, призыв к действиям», — заявила Уитмер, подчеркнув, что все, кто стремится спровоцировать насилие, будут найдены и привлечены к ответственности.

Geoff Livingston Протестующие и полиция. США

Не одна Уитмер поспешила обвинить действующую администрацию в причастности к действиям экстремистов. Так, ответственность на Трампа за попытку радикалов похитить губернатора-демократа возложил и его основной соперник на выборах бывший вице-президент Джо Байден.

«Когда губернатор Уитмер принимала меры для защиты ее штата от смертоносной пандемии, президент Трамп выступил с призывом «освободить Мичиган», — написал 8 октября Байден на своей странице в Twitter. — Этот призыв был услышан».

«Он [Трамп] подогревает предвзятость и ненависть, которые цветут бурным цветом в нашей стране. Мы должны положить этому конец», — добавил он.

В свою очередь, бывший посол США в России Майкл Макфол на своей странице в Twitter посетовал на то, что в обвинительном заключении задержанных назвали «членов нерегулярного формирования», а не террористами.

«Если бы эти люди были из другой этнической или религиозной группы, называли бы их «членами нерегулярного формирования»?» — написал он.

На нападки в своей адрес Трамп ответил тем, что обвинил Уитмер во введении жестких мер карантина для всех, кроме ее мужа. При этом федеральное правительство, указал глава Белого дома, оказало «громадную помощь» жителям Мичигана.

«Мои управление юстиции и федеральные правоохранительные органы объявили сегодня о срыве опасного заговора против губернатора Мичигана. И вместо благодарности она называет меня сторонником превосходства белой расы тогда, когда Байден и демократы отказываются осуждать антифа, анархистов мародеров и хулиганов, которые жгут возглавляемые демократами города», — написал он.

«Я не терплю никакого экстремизма. Как ваш президент, я всегда буду делать все, чтобы защитить всех граждан США, даже тех, кто противостоит мне и нападает на меня!» — добавил Трамп, призвав Уитмер снять ограничения на работу школ и церквей в ее штате.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Официальный представитель Белого дома Кейли Макинэни также подчеркнула неприятие Трампом «расистских групп и любых форм ненависти».

"Губернатор Уитмер сеет раздоры, выдвигая эти вопиющие обвинения. Америка едина в своем неприятии ненависти и поддерживает наши федеральные правоохранительные органы, которые остановили этот заговор», — заявила она.

Ряд наблюдателей обратили также внимание на то, что за заговором стояли не столько крайне правые, сколько анархисты. В частности, на это указала ведущая телеканала Fox News Лора Инграхэм.

«Теперь они [так называемые левые] пытаются обвинить Трампа в том, что кучка дружинников из Мичигана якобы планировала похитить губернатора Гретхен Уитмер? Вы только послушайте это. Это настоящие безумие. Не будем даже говорить, что эти сумасшедшие выглядят скорее как анархисты, а не как правые», — заявила она.

«Им [демократам, возлагающим ответственность на Трампа,] каким-то образом удалось избежать любой вины за разжигание насилия и беспорядков, разрушивших наши города. Но теперь Трамп виноват в поступках пары дураков-преступников в Мичигане? Это, как если бы обвинять Байдена в нападениях на полицейских. Левые поощряют неуважение ко всем властям, особенно к президенту», — добавила ведущая.

На принадлежность заговорщиков скорее к анархистскому лагерю, нежели к крайне правому, указывают и сделанные одним из задержанных Брэндоном Казертой видеозаписи, выложенные им в социальные сети. Так, в одной из них он напрямую говорит, что Трамп не может считаться «другом» американского избирателя, поскольку он является «тираном». В другом видеообращении Казерта призвал не поддерживать правоохранительные органы, что ближе так называемым радикальным левым, ставшим призывать к прекращению финансирования полиции после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

Цитата из видео на YouTube Протесты в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда

Необходимо отметить, что в ходе нынешней предвыборной кампании очень острым образом встал вопрос о действиях различных группировок и организаций в ходе разного рода протестов в США. Так, после гибели во время задержания рецидивиста Флойда сторонники движения за права афроамериканцев Black Lives Matter (BLM) вышли на массовые акции протеста по всей стране, которые вылились со временем в жестокие столкновения с полицией, мародерство, а также захват целых районов в городах. Активнее всего члены BLM действовали в городах, возглавляемых членами Демократической партии.

Трамп неоднократно обвинял своего политического противника Байдена в том, что тот не готов осудить действия «радикальных левых».

«Сонный Джо Байден является просто троянским конем радикальных левых», — написал Трамп о бывшем вице-президенте в июле.

Со своей стороны, правые также приняли участие в ряде массовых мероприятий, в некоторых случаях принося на митинги и пикеты огнестрельное оружие. Так, в начале мая протестующие, несогласные с введением жестких мер карантина губернатором Уитмер, проникли в здание администрации Мичигана. У некоторых из них при себе было оружие.