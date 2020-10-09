В большинстве европейских стран количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом достигло пиков с апреля прошлого года, что свидетельствует о том, что вторая волна уже здесь и показывает свои зубы. И вместе с тем, конечно, сейчас дела обстоят несколько иначе, чем было весной. В то время увеличение числа случаев заболевания, которое было зарегистрировано после того, как была введена повсеместная изоляция, отражало реальность распространения коронавируса до введения мер и тот факт, что в критических локациях (таких, как дома престарелых) не были приняты адекватные меры защиты. Теперь увеличение числа случаев связано с распространением вируса в странах, где с начала лета произошло хотя бы частичное возвращение к «нормальному состоянию», что означает больше общественных собраний и больше возможностей передачи вируса. Плюс — значительно возросшее количество выполненных тестов на коронавирус.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С другой стороны, конечно, смертность не последовала за темпами роста заболеваемости. Даже если есть рост заболеваемости, всё сейчас сильно далеко от трагической статистики марта, апреля и мая. Снижение смертности отражает два основных параметра: тот факт, что протоколы защиты уязвимых людей были значительно улучшены (опять же — особенно в таких местах, как дома престарелых), и то, чтоулучшились показатели терапии серьезных случаев, что является результатом постоянно растущих знаний о лечении болезни.

И тем не менее европейские правительства испытывают серьезную обеспокоенность, так как, хотя большинство случаев легкие, увеличение общего числа случаев также означает увеличение числа серьезных случаев, то есть рост числа тех, кто нуждаются в интенсивной терапии или даже в интубации. Возвращается страх исчерпать пределы выносливости системы здравоохранения со всеми вытекающими отсюда рисками.

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

Европе грозит вторая волна

В Германии в четверг, 8 октября, с 4058 случаями заражения был преодолен серьезный рубеж по данному показателю. В то же время 487 человек были госпитализированы в отделение интенсивной терапии, из них 239 — интубированы, что является самым высоким показателем с июня. И большая напряженность идет от того, что с течением времени средний возраст заболевших будет расти, что повысит вероятность серьезных и опасных для жизни случаев.

В тот же день Франция установила новый суточный антирекорд — 18 746 случаев заражения и 80 смертей. Число пациентов в отделении интенсивной терапии увеличилось до 1427. Это меньше, чем у 7148 пациентов на пике пандемии 8 апреля, но власти обеспокоены тем, что более 30% коек в отделениях интенсивной терапии в настоящее время заняты пациенты с COVID-19.

В Италии 8 октября было объявлено, что за последние 24 часа зарегистрировано 4458 новых случаев. Впервые с середины апреля число новых случаев превысило 4000.

В тот же день в Испании, стране с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения в Западной Европе (848 324), было зарегистрировано в общей сложности 12 423 новых случая заражения и 126 смертей.

Картина аналогична и для других европейских стран: увеличение числа случаев до цифр, указывающих на пик первой волны, гораздо более низкие показатели смертности и постепенное увеличение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Системы здравоохранения близятся к пределу

Перспектива увеличения числа случаев заболевания вызывает обеспокоенность в отношении систем здравоохранения даже в странах, где они развиты и избежали коллапса на пике пандемии. Во Франции Институт Пастера заявил, что, основываясь на его статистических моделях, больницы во многих областях достигнут своего предела к ноябрю, особенно в регионе Иль-де-Франс (который включает в себя Париж), где показатели могут достичь предела еще раньше. Этот вывод вновь выдвинул на первый план вопрос, почему не были выполнены обязательства правительства по предоставлению 12 000 коек интенсивной терапии (максимум, который был достигнут по общему количеству доступных отделений интенсивной терапии в апреле, составлял 7000). По данным газеты Le Monde, причина заключалась в том, что для того, чтобы сделать это увеличение возможным, потребовались дополнительные 24 000 медсестер и 10 500 вспомогательных рабочих мест.

Анализ на коронавирус. Лаборатория в Австрии

Дилеммы правительств

Во время первой волны, под тяжестью страха и также и из-за значительного числа жертв за короткое время, правительства решились на карантины, с которыми в конце концов удалось значительно сократить передачу вируса, дав Европе передышку на лето. Но в то же время эти меры повлекли за собой огромные экономические и социальные издержки, погрузив европейскую экономику в одну из величайших когда-либо зарегистрированных рецессий, вынудив правительства поспешно принять меры, чтобы избежать краха экономики и общества.

Было ясно, что карантинные меры принимались на том условии, что они будут ограничены во времени. Однако теперь правительства сталкиваются с реальностью пандемии, которая будет продолжаться достаточно долго, даже если вакцина будет доступна через несколько месяцев — ведь, когда это произойдет, будет нелегко вакцинировать все население сразу.

Вместе с тем эпидемиологи ясно дали понять, что самого по себе введения еще одной краткосрочной изоляции недостаточно. Это просто отложит следующую кульминацию, что, в свою очередь, снова потребует ограничительных мер, и так далее, по кругу. Можно было бы ввести изоляцию до тех пор, пока не станет возможна массовая вакцинация, но это скорее оторванное от жизни размышление, чем реальная возможность, учитывая, насколько пугающую цену будет иметь такая мера и каким социальным коллапсом она угрожает.

Отсюда и другая логика, тоже непростая: можно использовать введение постоянного контроля и ограничительных мер, но не повальных. О таком подходе свидетельствуют новые объявленные меры: очередные ограничения на работу общепита, ограничения в отношении часов работы и плотности посетителей в таких местах, расширение использования масок и постоянные усилия по увеличению доли удаленной работы.

Совещание по скайпу

Однако — если продолжать пример с общепитом — увеличение числа случаев с учетом приближающейся зимы (и, следовательно, большая загруженность помещений в отличие от летней смены на открытом воздухе) создает давление для принятия дополнительных мер, которые на данном этапе правительства, похоже, готовы вводить — но локально, на региональном уровне. В некоторых местах это уже вызвало недовольную реакцию, о чем говорят, к примеру, протесты в Мадриде по поводу того, что было описано как местная «классовая изоляция».

При этом вся атмосфера, которая уже формируется, отчасти приводит к изменениям в поведении граждан. Ожидается, что всё вместе это создаст новое давление на экономическую активность и, таким образом, приведет к еще большей рецессии со всеми вытекающими отсюда экономическими и социальными последствиями.