Когда в августе этого года первым заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вводили первого премьер-министра Украины (в 1991—1992 годах) Витольда Фокина, он предупредил сразу: «Я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет». И сразу после назначения предложил ряд шагов, которые явно выходили за пределы общей колеи украинских правительственных решений по украинской проблематике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Практически сразу он предложил свое видение шагов по преодолению восточноукраинского кризиса:

особый статус для отдельных районов на востоке Украины, а лучше — всего Донбасса;

выборы местных органов власти на подконтрольных Украине территориях, в настоящий момент отмененные украинским ЦИКом;

всеобщая амнистия, «чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров»;

желательность прямых переговоров Киева с руководством Л/ДНР.

После этого первый украинский премьер позволил себе обнародовать тезисы, которые национал-радикалами рассматриваются как «государственная измена». Прежде всего он позволил себе назвать жителей Донбасса, составляющих подавляющее большинство личного состава двух «армейских корпусов Д/ДНР», не «оккупантами», как принято на Украине, а «повстанцами». Какой плохой Фокин!

Anatoliy Pashko Витольд Фокин

Но это по форме. А по содержанию Фокин предложил две программы для восстановления экономики Луганщины и Донетчины, а также проект политического урегулирования. Восстановление экономики он видит посредством идущих еще из римского права «суперфиций», то есть «предоставления юридического права под юрисдикцию мощных ведущих государств мира отдавать землю, предварительно ознакомившись с программой. То есть правительство не выпускает контроля над использованием этой земли, но рассматривает предложения» и в случае приемлемой оферты (не какое-нибудь казино, а реальное производство) предоставляет землю под застройку собственностью инвестора. В таком случае земля «не теряет своей державности, но отдается в руки человека, который имеет право передавать эту землю по наследству».

Ну, это не совсем то, что понимали под «суперфициями» правоведы Римской Империи (у них суперфиции — это не право аренды, а право именно застройки), но суть уловлена верно. Это реализация мечты профессора Преображенского из «Собачьего сердца» («чтобы никакой Швондер…» и далее по Булгакову). И гарантией является не аморфное и коррумпированное украинское право, а «юрисдикция мощных ведущих государств мира».

Бомбовый эффект произвело и другое предложение Фокина. Он предложил ввести на ныне «оккупированных» территориях международное временное правительство. Под эгидой которого и должно провести выборы на территории конфликта. Ведь, «как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т. д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися. В мандате Совета Безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым: может, на год, может — на два. А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН».

Перспектива потери управления финансовыми потоками (суперфиция) и администрирования территорий (международное временное правительство) — это «скальпелем по тестикулам» для украинских власть имущих. Поэтому они от души потоптались по Фокину. Реакцией первого премьера было: «Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать».

А 29 сентября Витольд Павлович был вызван на «разборку» в парламентский комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Происходившее там больше всего напоминало драку старого, потертого, но еще льва против обсевшей его стаи пока еще «собачьих парикмахеров» (имеющие глаза и уши — да увидят и услышат). Лев был немногословен и убедителен в своих доказательствах, что имеет дело с «абсолютной некомпетентностью принимающих решения людей: «це ж дурниця, це ж несенітниця, це ж малогрмотність» (это же глупость, это же бред, это же малограмотность). Стая часто срывалась на коллективный гвалт.

Фокин окончательно добил мятущиеся души национал-патриотических парламентариев заявлением о том, что не видит доказательств того, что на востоке идет война между Россией и Украиной. И в этой связи следует обратить внимание на изящную распасовку, которую в конце заседания провели Фокин и оппозиционный парламентарий Ренат Кузьмин. Кузьмин задал два вопроса.

Facebook.com renat.r.kuzmin Ренат Кузьмин

Первый — об амнистии, вызывающей столько эмоций. Дело в том, что еще в марте 2014 года Верховная рада проголосовала за закон об амнистии, но в то время спикер Александр Турчинов (прозвище Кровавый Пастор) «спрятал его от государства и народа, и сделал вид, что такого закона вообще не было».

Второй — не пора ли к политическим, военным и дипломатическим шагам по решению конфликта в Донбассе уже сделать юридический шаг, дать не политическую, а правовую оценку конфликта в Донбассе, причин и виновников его появления. И сделать это должна именно Верховная рада.

Фокин грамотно подхватил пас и, с азартом потрясая над головой бумагами, заявил, что «рукописи не горят» и этот закон об амнистии — вот он! — у него в руках. С этого момента свел саму дискуссию об амнистии к абсурду, нелепости перетирания давно решенных вопросов. Что, собственно, и подтверждает необходимость, поставленную вторым вопросом Кузьмина, — о правовой оценке: «Безусловно! Сколько мы толчем воду в ступе…»

Распасовка Кузьмина и Фокина очень опасна для современной украинской политической идеологии. Ведь правовая оценка — это не какая-то политическая эмоция. Правовые документы предполагают определение терминов, а юридически доказать, что происходящее между Россией и Украиной попадает под определение понятия «война» или что урожденные жители Донбасса являются не «повстанцами», а «оккупантами», будет очень трудно. Особенно под въедливым взглядом профессиональных европейских стряпчих-крючкотворов. А кто-нибудь сомневается, что за «мзду малую» их в этой теме появятся сотни?

И совсем не факт, что все они будут на стороне Киева. Мир меняется, и Украина должна бы меняться вместе с ним. Она откровенно уходит из фокуса и мировых, и даже европейских интересов. И действительно, мог ли кто еще несколько дней назад предполагать, что в природе появится совместное заявление России, США и Франции. Но не по поводу Украины — все уже заточено на Карабах.

Но ястребиная украинская национал-политика, похоже, этого не понимает. О «мировом правительстве» для Донбасса и «суперфициях» Фокина можно спорить сколько угодно, но нельзя не признать — они имеют немалый смысл как метод решения проблемы. Хотя не удовлетворения украинских амбиций и самолюбия.

Однако во многом знании многая печали, и парламентарии решили не напрягать мозг. А просто поддержали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить политика с должности первого замглавы украинской делегации в ТКГ. За такое решение проголосовали 10 из 16 членов комитета.

На следующий день, 30-го, указом президента «Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации». Что означает, что его идеи отправлены в корзину и мира в Донбассе в обозримом будущем не будет.