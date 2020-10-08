То, что можно считать поверхностным, часто является определяющим фактором дебатов: язык тела. Сильные невербальные сигналы, которые посылала потенциальный вице-президент Камала Харрис действующему вице-президенту Майку Пенсу и телезрителям, не вызывали у нас желания сесть и выпить с ней пива или послушать Тупака.

Иван Шилов ИА REGNUM

Язык тела часто труднее всего сдержать, когда один кандидат не говорит сам, а слушает другого. Как бы вы это ни называли — ухмылка, косые взгляды или морда затаившегося волка — даже плексигласовый барьер не помешал остальным заметить свирепые взгляды, которые Харрис бросала в сторону Пенса. Помноженные на поднятые брови, эти напряженные взгляды, которые она бросала на Пенса, выражали полное презрение.

Честно говоря, гораздо труднее понять, что делать с вашим лицом, когда вы молчите, чем когда вы говорите. Необходимость сохранять приятное выражение лица, в то время как ваш оппонент пытается подорвать ваши достижения, оказывается серьезной проверкой даже самого одаренного спорщика. Но это часть игры. Вы сохраняете хладнокровие, сохраняете бесстрастное лицо, и когда не согласны с доводами атаки, то тонко улыбаетесь, слегка качая головой. Это визуальная версия Рональда Рейгана: «Ну вот опять». Те, кто могут визуально выдержать жесткую линию допроса, выглядят так, будто им нечего скрывать, и поэтому стратегически замыливают атаку.

Надо отдать должное сенатору Харрис: когда Пенс говорил, она на него смотрела. Ее визуальное признание самого того факта, что она делит с ним сцену, резко контрастировало с тем, как Джо Байден вел первые президентские дебаты. Байден редко смотрел на президента Трампа, делая вид, что он не знает, что находится на дебатах — или это был целенаправленный способ продемонстрировать, что он даже не думает, будто Трамп заслуживает уважения, будто его вообще нужно признавать как собеседника. Независимо от причины, Пенс избегал встречаться с ней взглядом, и тут она была впереди него — хотя то, как она смотрела на него, и напоминало взгляд мамы, говорящий «ну подожди, пока твой отец вернется домой».

Gage Skidmore Камала Харрис

Эта напряженность передалась и тогда, когда она заговорила. Именно тогда она стала более взволнованной. Ее жесты были неистовыми, часто прерывистыми, из тех, что означают «Я говорю тебе», а не «Я разговариваю с тобой». Причем это относилось и к Пенсу, и к аудитории. Ее жесты были широкими, часто выходили за рамки камеры, и в какой-то момент она даже вскочила со стула. Тем самым она выдавала, что не контролирует ситуацию. Ей бы стоило поучиться у Тулси Габбард, которая является сильным спорщиком и победила Харрис во время праймериз. У нее спокойное и уравновешенное выражение лица, которое передает силу.

Вот тут-то Пенс и преуспел. Любите ли вы его или ненавидите, надо признать, что у него совершенно невозмутимый покер-фейс. Независимо от того, как на него нападают, независимо от того, сколько раз его просят замолчать, независимо от того, что муха села ему на голову, Пенс будет солдатом и будет именно тем, кем вы ожидаете его видеть.

Конечно, он деревянный и немного скучный. Да, он может слишком сильно поджимать губы во время размышлений, выглядя слишком механистичным. Но после первых президентских дебатов, которые были широко высмеяны как нецивилизованные, невербальные послания Пенса оказались долгожданной передышкой. То, как он выглядел по отношению к Харрис, чисто в плане языка жестов — визуальных эффектов — было уважительным. И ничто из того, что она сказала, не изменило то, как он смотрел на нее. Он является полной противоположностью Трампа во всех отношениях.

Gage Skidmore Майк Пенс

В довершение всего, когда дебаты закончились, Пенс в течение примерно целой минуты пытался привлечь внимание Харрис, чтобы кивнуть ей в знак благодарности. Она отказывалась смотреть на него, поэтому он ждал, пока она наконец не признала его. Это заключало в себе вечер — Пенс выказывал ей уважение, хотя они и расходились во мнениях. Харрис выказала ему презрение, что она и чувствовала на самом деле.

Конечно, в некоторых комментариях к этим дебатам нападки на манеру Харрис спорить назовут сексизмом. Нужно уметь критиковать язык тела женщины так же справедливо, как и язык тела мужчины, не сводя его к их полу. Если бы Харрис обсуждала Трампа, ее язык тела больше соответствовал бы резкости Трампа, но по сравнению с Пенсом разница была разительной. Харрис подставилась не потому, что она женщина. Она подставилась, потому что язык ее тела украл у нее победу в шоу по неполитическим причинам.