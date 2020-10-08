«Силы, которые поддерживают Садыра Жапарова как одного из кандидатов на должность премьер-министра Киргизии, используют криминалитет для давления на депутатов, чтобы они приняли нужное ему решение», — киргизский политик, один из претендентов на пост премьер-министра Тилек Токтогазиев поделился с ИА REGNUM оценкой текущей ситуации в Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

ИА REGNUM: Сейчас в Киргизии идет борьба нескольких групп за пост премьер-министра. Что вы планируете делать?

Несколько политических групп собираются и пытаются что-то решить. 7 октября нам удалось собраться и переговорить. Они предложили собрать депутатов парламента, но уже не в здании парламента, который разгромлен, а в другом месте. Я не буду говорить, где, из соображений безопасности.

По нашим данным, силы, которые поддерживают Садыра Жапарова как одного из кандидатов на должность премьер-министра Киргизии, используют криминалитет для давления на депутатов, чтобы они приняли нужное ему решение. Чтобы этого не было, мы должны гарантировать депутатам парламента безопасность, чтобы они могли принимать решения, не опасаясь за свою безопасность.

ИА REGNUM: Кто согласился с вашим предложением?

Координационный совет поддержал мою кандидатуру на должность технического премьер-министра на переходный период.

ИА REGNUM: Сейчас в стране действует два конкурирующих Координационных совета. Какой из них поддержал вас?

Наш Народный координационный совет большей частью состоит из новых людей, молодых лидеров крупных политических партий. Меня поддержали молодые лидеры «Реформы», «Бир Бола», «Республики», «Замандаш», «Ордо», «Чон Казат», «Ата-Мекена».

Есть партии, которые не смогли прийти на встречу. Но я надеюсь, они поддержат наше предложение в парламенте.

ИА REGNUM: Лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов относится к молодым лидерам, ведь он глава партии «Республика»?

По возрасту — нет. В Киргизии сейчас очень много политических сил, которые пытаются создать коалицию и выдвинуть на ключевые посты прежних, хорошо знакомых нам руководителей. Это неправильно.

Молодежь Киргизии хочет обновления, она является основным актором всех изменений, молодежь поднимается на митинги, и именно молодые люди сделали эту революцию.

На центральной площади Бишкека собираются несколько тысяч человек, они не хотят слушать представителей старой власти, людей, которые были во власти. Прежние политики хотели выступить, но им не дали этого сделать. Народ от них устал и хочет обновлений.

Партии видят, что ситуация накаляется, они хотят решительных действий с тем, чтобы вернуть страну в правовое поле. Я выходил на трибуну, заявил о своей готовности работать, и люди с восторгом приняли мою кандидатуру.

После выступления я вместе с людьми пошел к зданию правительства, но нас оттесняли сторонники Садыра Жапарова, которых было не так много, но они оказались специально подготовленными. Это были какие-то спортсмены.

Из достоверных источников мне сообщили, что Садыр Жапаров в сговоре с криминалитетом заказал покушение на меня. Жапаров — человек, который сидел в тюрьме и имеет отношение к криминалитету.

Atameken.kg Тилек Токтогазиев

ИА REGNUM: Если вы станете премьер-министром, как вы будете выстраивать отношения с Москвой?

Мы хотим стабильных, крепких отношений с нашими партнерами. Киргизия, Россия и страны ЕАЭС зависят друг от друга, так как находятся в экономическом союзе. Мы будем выстраивать дружеские отношения и укреплять сотрудничество в интересах нашей страны.

Самым главным приоритетом во внешней политике для нас будет отстаивание национальных интересов.

ИА REGNUM: Будет ли новая власть Киргизии выполнять взятые на себя обязательства?

Сейчас нам нужно перейти в легитимное русло. Всё будет зависеть от того, насколько быстро это произойдет. Если парламент поддержит мои кандидатуру, тогда мы начнем формирование нового правительства, состоящего из новых лиц. Они сильные менеджеры и профессионалы, я буду приглашать людей, которые сейчас работают за рубежом и имеет большой опыт работы в сфере управления.

Вместе с командой молодых и прогрессивных лидеров мы сформируем повестку для технического правительства, которое должно вытащить страну из кризиса в этот непростой период.

ИА REGNUM: Кого вы конкретно имеете в виду?

Сейчас я оставлю их имена в секрете из соображений безопасности. Старая власть срослась с криминалом, и они сейчас хотят вернуться на политическую арену и готовы использовать для этого любые методы. Я не могу подвергать их опасности.