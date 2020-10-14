В середине сентября мы говорили о плюсах и минусах предлагаемой Центробанком России «Концепции регулирования страхования, сопутствующего договору об ипотеке в силу закона», закрепляющей за банками необходимость страхования рисков заемщиков в рамках ипотечного кредитования, по сути, превращающей до сих пор реализуемый банками добровольно-принудительный механизм ипотечного страхования в обязательный. Тогда же мы напомнили, что со следующего года в России смогут работать филиалы иностранных страховых компаний, в связи с чем Минфин РФ с начала этого года приступил к разработке законопроекта, определяющего особенности деятельности зарубежных страховщиков. Сейчас такие страховщики могут работать только в качестве дочерних структур, а значит, зарегистрированных в российской юрисдикции, соответственно, соблюдая российское законодательство и подпадая под регуляторные механизмы ЦБ РФ, тогда как деятельность иностранных филиалов — это будет уже совсем другая история — регулируемая правилами своих национальных государств. Как работает подобный механизм, предусматривающий деятельность тех или иных компаний в различных странах по правилам зоны своей юрисдикции, на практике можно увидеть на примере технологических зарубежных монстров, типа Google или Apple. ФАС РФ, несмотря уже и на наличие судебных постановлений, несколько лет не может не то чтобы добиться устранения нарушений, но и дождаться выплат штрафов от ряда таких технологических компаний. Более того, информацию, поступающую от российских пользователей, такие зарубежные компании просто обязаны передавать в соответствующие зоне юрисдикции уполномоченные органы по их же требованию. Почитайте внимательно каждый пункт пользовательского соглашения, например, Facebook и откроете для себя много чего интересного. Вероятно, ЦБ РФ, предвидя какие-то подобные возможные риски, решил в своей концепции их предупредить, подведя понятие страхования по ипотеке под обязательный вид и возложив обязанность по страхованию на банки. В первую очередь, возможно, потому, что законопроект Минфина РФ, как сообщали СМИ, может предусматривать ограничение доступа иностранных филиалов страховых компаний к обязательным видам страхования, а во-вторых — наделив именно банки возможностью самим выбирать надежного (!) страховщика под выдаваемые ипотечные кредиты.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ключи в замочной скважине

Сегодня якобы свободное право заемщиков на выбор страховщика ограничено банками списком своих же уполномоченных страховых компаний. Иностранные филиалы со своим приходом вполне могут поставить вопрос ребром о существующей дискриминации. В этом случае банкам повлиять на выбор заемщика страховой компании может не получиться и воззвания российского банковского сообщества к ЦБ РФ могут в таком случае не помочь — регулятор не сможет изменить при таком раскладе ситуацию. Сможет ли российский ипотечный заемщик оперативно отслеживать стабильность финансового положения иностранного филиала страховой компании, большой вопрос, да и нужно ли ему это в принципе. По чьим правилам иностранные филиалы, в принципе, будут размещать свои финансовые показатели, отражающие стабильность их положения, и насколько полной будет эта статистика? А ведь от этих данных и многих других макроэкономических показателей будет зависеть «здоровье» компании или, наоборот, состояние, при котором наступает банкротство. В то время как за «здоровьем» российских страховщиков следит ЦБ РФ, и банки в принципе могут «спать спокойно» в случае банкротства страховщика, если, конечно, концепция будет принята, перестраховавшись в другой компании. Есть и другие вопросы. Насколько быстро, четко и объективно, в случае наступления страхового случая у заемщика, иностранные филиалы отреагируют возмещением убытков? И что в этот промежуток времени будут делать банки? Конечно, можно судиться со страховщиками, но это дело небыстрое, особенно с учетом зоны их юрисдикции и, опять же, вызывающее вопрос: что будут делать в это время банки?. В то же время плюсом может являться тот факт, что груз возмещения убытков по ипотечным кредитам в случае страхования в иностранных филиалах ложится именно на них. Однако с учетом все чаще происходящих глобальных мировых экономических потрясений нельзя исключать, что в будущем эти потрясения через работу иностранных страховщиков могут самым неблагоприятным образом сказаться на развитии ипотечного рынка России.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Новостройка ночью

Основная претензия к положениям Концепции ЦБ РФ — это удорожание ипотечной ставки в результате перекладывания на банки трат по страхованию рисков заемщиков, в то время, как указывает издание «Коммерсант», документ появился в результате выполнения поручений президента о снижении стоимости ипотечного кредита (пп. «а» п. 2 перечня поручений от 2 апреля 2020 года №Пр-612). Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили в ЦБ доклад о своих взглядах рынка на будущее ипотечного страхования. В документе, текст которого изучило издание «Коммерсант», приводятся расчеты, указывающие, насколько может вырасти в цене ипотечный кредит. По мнению авторов письма, предложения ЦБ приведут к росту ставок по ипотеке на 0,8−1,3 п. п., вызовут схлопывание ипотечного страхования и сократят сборы НДС в бюджет на 4 млрд рублей. Кроме того, расходы банков на изменение бизнес-процессов могут составить порядка 20 млрд рублей, а их поддержание — свыше 10 млрд рублей в год. При этом «среди собственников жилья «продолжат формироваться иждивенческие модели поведения», — говорят авторы доклада. То есть тех, кто является для банков их доходной базой, авторы доклада открыто называют иждивенцами. Причем при этом предлагая обратить взор на международную практику, в которой же вряд ли найдутся примеры столь неуважительного и откровенно пренебрежительного отношения бизнеса к своим клиентам. Более того, не стоит забывать, что международные договоры позволяют национальным государствам создавать и прибегать к своим собственным законодательным актам на случай необходимости более строгого регулирования каких-то вопросов. Возможно, авторы документа об этом забыли. Одержимые извлечением сиюминутной выгоды, в своем письме не рассматривают потенциальные угрозы для своей деятельности при приходе на рынок иностранных филиалов страховых компаний, прицениваются лишь к своим сегодняшним возможным расходам. Тем временем заметим, если тренд по снижению ключевой ставки в ближайшее время сохранится, то маржа от выданных сейчас льготных кредитов, ставка по которым закреплена на весь срок кредита, только увеличится.

Кроме того, можно предположить, что ЦБ оценил все возможные угрозы и решил, что банкам сегодня лучше ужаться в марже, понимая, что у рынка есть такие возможности и инструменты, сокращающие издержки, чем «завтра» оказаться вовсе у разбитого корыта — и банкам, и ипотечному рынку, за которым стоят люди и другой — небанковский бизнес. А между тем авторы письма предлагают удешевить ставку по ипотеке за счет освобождения агентской комиссии банков от НДС и предоставления гражданам имущественного вычета по ипотечным расходам, то есть возлагая дополнительные расходы на государство. Ну, тогда возникает вопрос: а зачем нам нужны банки? Хотя, конечно, они нам нужны. Быть может, давайте оставим всё, как есть — в том виде, в котором сегодня работают банковский и страховой рынки, реализуя ипотечные кредиты, и посмотрим, как будут развиваться события после прихода иностранных филиалов страховых компаний в Россию. И да, не будем забывать, что и льготная ипотека не вечна. Если сегодня идет торг за 0,8 п. п. ипотечной ставки, то, может быть, с ликвидностью у банков все-таки не все в порядке. Как же тогда они будут реализовывать ипотеку по рыночной ставке? То есть, по сути, такие банки уже не жильцы, но оттягивают момент собственноручной самостоятельной сдачи лицензий, тогда как улучшения ситуации на банковском рынке в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать. Выживут сильнейшие и крупнейшие. А столь категоричные заявления авторов письма могут потянуть ухудшение положения и крупных банков тоже и, действительно, в будущем потребовать роста расходов бюджета на решение их возможных проблем.