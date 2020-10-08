1 октября турецкий президент Реджеп Эрдоган открыл законодательную сессию Великой национальной ассамблеи Турции длинной речью, формально адресованной городу Иерусалиму и палестинскому народу. Хотя по сути это политическая декларация, в которой Эрдоган заявил: «Иерусалим — это наш город», который «нам пришлось покинуть в слезах во время Первой мировой войны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент сначала привлек внимание к истории 400-летнего нахождения Иерусалима в составе Оттоманской империи и к тому, что «нынешний внешний вид Старого города, который является сердцем Иерусалима, был построен Сулейманом Великолепным, с его стенами, базаром… и многими зданиями». Но это не историческая реминисценция, а пролог к совершенно современному политическому заявлению, направленному на актуализацию многолетнего абсцесса любой ближневосточной политики — палестинской проблеме: «Тот факт, что земли палестинского народа, который на протяжении тысячелетий является жителем Иерусалима и этого региона, были оккупированы, а их права и законы нарушались, требует от нас пристального внимания к этой проблеме. Мы признаем за честь от имени нашей страны и нации выражать права угнетенного палестинского народа…».

Все это грозит Восточно-Средиземноморскому и Ближневосточному регионам новой встряской, но стресс может накрыть и другие регионы. Умные евреи это уже поняли. Доктор Хай Эйтан Коэн Янарочак из Иерусалимского института стратегии и безопасности заметил: «В широком смысле своего выступления Эрдоган не случайно упомянул три основные страны — Грецию, Армению и Израиль. Общим знаменателем этих стран является тот факт, что они являются национальными государствами, состоящими из основных меньшинств, существовавших в Османской империи и в сегодняшней Турецкой Республике».

Но ведь есть еще одно национальное государство, территория которого столетиями была связана с Турцией и «тюркским миром», безусловным лидером которого сегодня является Эрдоган, — Украина. На этих землях тюрки являются такими же автохтонами, как и славяне. Вне зависимости, как этих славян называть — анты, укры, хорваты, русины или как еще.

Осада и штурм Каменца турками в 1672 году. Медерит

Тюрки присутствуют здесь уже со средины I тысячелетия новой эры. А может даже и раньше, если признать прототюрками великих гуннов. Потом пошли хазары, кипчаки, монголо-татары, крымские татары. И «присутствуют» — это слишком скромно сказано. На юге они занимали всю степную полосу (Дешт-и-Кипчак, Кипчакская степь), которую сами кочевники считали не более, чем дальним западным закутком Великой степи Хейхат.

Столетиями на территории Украины славяне и тюрки противостояли друг другу: сначала как оседлое население против кочевого, затем еще и как христиане против ислама. А потом в это противостояние ворвались и малоазийские (оттоманские) турки, ставшие в 1475 году сюзеренами Крымского ханства. И «заходили» на Украину турки не только со стороны Крыма. С 1526 года, после роковой для венгров битвы при Мохаче, территория значительной части ныне украинского Закарпатья на 162 года стала турецкой.

От тюрко-турецкой экспансии в это время остальную Европу отчаянно защищали поляки, литовцы и запорожские казаки. Хотя «запорожские» они только для нас. В турецких же документах они чаще назывались «сарыкамышскими» (казаками Желтого тростника), «которые четыреста лет в подданстве нашем находились и снискали наше расположение» (турецкая «История Каманиче», XVII век). «Каманиче» — это нынешний украинский Каменец-Подольский. И был даже период, когда вся Правобережная Украина (за исключением Галиции и Волыни) была оккупирована турками. А тот самый Каменец-Подольский являлся столицей Каменецкого эйялета (провинции Османской империи). Это длилось немного, 27 лет (1672−1699 годы). Но такой факт в истории был, и следует учесть, что исторические претензии основываются не на процессах или хронологии, а именно на фактах.

В начале XIX века российская императорская армия закончила этот многовековой спектакль славяно-тюркского политического противостояния на территории современной Украины. Хотя, возможно, это был не занавес, а просто антракт. Потому что не будет преувеличением сказать, что 1 октября Эрдоган начал в евразийской политике новую «эпоху историко-политических требований на высшем уровне».

President.gov.ua «Томос-тур» по Украине. Петр Порошенко в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно

И, как ни жаль, но следует признать, что Украина — самая легкая жертва Турции в условиях этой новой эпохи. Спасибо пятому украинскому президенту Петру Порошенко и его паранойе «Томоса». Ведь сейчас признанным каноническим духовным лидером Украины является Константинопольский (Стамбульский) патриарх. Но это для нас патриарх Варфоломей I, а для кого-то — просто Димитриос Архондонис, подданный Турции, экс-офицер турецкой армии и ныне турецкий чиновник не самого высокого ранга и авторитета во властной вертикали Стамбула. Настолько невысокого, что, когда мусульманин Эрдоган лишил христианский мир одного из его главных символов (храма Святой Софии в Константинополе), единственное, что сподобился сказать этот патриарх: «Святая София — сакральное место, где Восток встречается с Западом. И преобразование такой святыни в мечеть может разделить эти два мира. Нельзя этого делать в период, когда человечество страдает от пандемии».

Сокрушительная смелость! Да христианский и исламский мир разделены уже второе тысячелетие. И храм Софии видел куда большие страдания, чем нынешний КОВИД. Например, Юстинианову чуму VI века, жертв которой насчитывают до 90 миллионов человек.

Иерусалим туркам, конечно, никто не отдаст: евреи не привыкли делать такие подарки, да и сами они могут предъявить исторические претензии кому угодно. Греция находится под «зонтиком» Европейского союза. Находящаяся в азербайджанском прицеле Армения все равно может рассчитывать на российскую защиту.

А какие козыри «в случае чего» сможет предъявить Украина? Благословение Димитриоса Архондониса?