На заседании 30 сентября Верховная рада Украины отменила пленарные заседания в октябре. По официальной версии, это вызвано вспышкой коронавируса среди народных депутатов и работников аппарата парламента. Уже объявлено о десяти заболевших, а в парламентских кулуарах цифра доходит до двадцати восьми.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Что такое «пандемия COVID-19» толком не знает никто, включая ВОЗ. Но, что бы это ни было, трудно отделаться от ощущения, что КОВИД — это средство дрессуры для населения и форма увиливания (ухода от ответственности) для политиков.

С «дрессурой» все понятно. Самоизоляция, ограничение передвижения и «больше трех не собираться» — ведь это просто мечта для любого режима в любой, даже самой демократичной стране. А вот что до политиков… Иметь возможность поставить любой процесс «на паузу», уйти от необходимости осуществления каких-то действий, просто дистанцироваться или «затаиться» — это тоже возможность решения многих проблем. Даже для политика уровня Трампа.

Он тоже «подцепил» вирус. Пожелаем, конечно, Дональду Фредовичу здоровья, но все-таки заметим: как вовремя! Ведь, по мнению многих в США, в его команде на карантине прежде всего те, кого в последний период перед выборами могли бы очень сильно прессовать демократы, вплоть до угроз физической расправы. А так карантин — на втором этаже Белого дома — это идеальное решение по защите и сохранению кадров.

Но Америка далеко за Большой Лужей. А на Украине карантин — это прекрасное средство избежать обсуждений, критики и негодования в связи с теми финтами, которые в нашей парламентско-президентской республике регулярно продуцируют и парламент, и президент.

Для примера два эпизода, которые можно назвать наиболее яркими: политический и социальный.

Украинская Центральная избирательная комиссия, как известно, лишила избирательных прав около полумиллиона украинских граждан, отменив местные выборы в восемнадцати объединенных территориальных общинах на территории востока Украины, подконтрольной Киеву. Парламент — единственный государственный орган, правомочный остановить это решение и вернуть украинским гражданам Донецкой и Луганской областей их конституционные права. Но зачем? В Раде монобольшинство «Слуг народа», а в тех краях у «Слуг» нет даже простого большинства: там лидирует столь демонстративно нелюбимая моноблоком партия «путинского кума» Виктора Медведчука («Оппозиционная партия — За жизнь»). Например, в Донецкой области: у ОПЗЖ — 35,8%, у «Слуг» — 28,9%.

Зачем искать правду, укрепляя тем самым электорального конкурента? Проще: карантин и в кусты. Отсидеться…

Одной из самых болевых точек социального раздражения, и это тоже не секрет, на Украине является размер заработных плат топ-менеджеров и членов наблюдательных советов крупных государственных корпораций, типа главы «Нефтегаза» Андрея Коболева, чьи ожидаемые доходы в 2019 году составляли 342 миллиона гривен: от 10 миллионов «чистыми» в месяц до «материальной помощи на оздоровление в размере 1 249 200 гривен.

29 апреля кабинет министров Украины урезал на период карантина зарплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний до 47 000 гривен в месяц. Общественное мнение несколько успокоилось, но зато возбудился коллективный разум МВФ и Евросоюза. В итоге Киев в июле этого года подписал меморандум с ЕС о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Но одним из условий получения этих денег было создание независимых наблюдательных советов на пятнадцати крупнейших государственных предприятиях. Потому что без таких зарплат Украина может лишиться «хорошо мотивированных, компетентных и честных людей».

Такая забота о качестве украинского управления со стороны постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана была бы даже трогательной: все-таки это тяжкий труд — тянуть из болота подыхающую экономику страны. Хотя стоит вспомнить, что действительно великий менеджер Ли Якокка, когда вытаскивал из куда более глубокой ямы «Крайслер», положил себе жалование в размере 1 (повторяю для «великих украинских» — ОДНОГО) доллара в год.

1 сентября президент Зеленский подписал закон «О внесении изменений к закону Украины о государственном бюджете на 2020 год», который в том числе позволяет кабинету министров отменять ограничения по зарплатам в государственных компаниях. Вполне естественно, что депутаты будут стремиться всячески дистанцироваться от любой связи с этим законом, поскольку там голосов избирателей не заработаешь.

И здесь на помощь приходит тот же «Карантин — и в кусты». Отсидеться…

Что-то подсказывает, что поводов для «желания отсидеться» у нынешнего режима будет еще очень много. Все-таки исполнение меморандумов с МВФ и ЕС требует принятия множества не менее «веселых» законов и указов:

о корпоратизации государственных закупок и продолжении реформы налоговой и таможенной служб;

о реформах суда и государственной службы;

о корпоратизации государственного сектора и секторальных изменений в экономике;

о расширении полномочий иностранных наблюдателей

и иное бессчетно…

А это означает только одно — карантин на Украине ОЧЕНЬ надолго. Уж больно метод хорош!