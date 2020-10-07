Взятие Нагорного Карабаха силами армии Азербайджана при поддержке Турции — один из вариантов решения карабахского конфликта. Рассмотреть этот вариант имеет смысл уже потому, что его вероятность постепенно нарастает, по мере истощения запасов техники и боеприпасов у Армении и Арцаха. Азербайджан использует тактику использования преимуществ в области артиллерии и дронов — медленно сжимая кольцо окружения, расстреливая армян с дистанции и выдавливая армянские войска из населённых пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Блицкриг у Азербайджана не получился, но войну на истощение не может выдержать уже Армения. В итоге есть смысл рассмотреть вариант развития событий на случай возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом. Этот вариант сейчас из всех гипотетических становится самым вероятным.

Итак, первое, что случится в случае входа азербайджанцев в Карабах — это массовое бегство армян из Карабаха в Армению. Сопровождать это бегство будет резня, которую азербайджано-турецкие силы устроят армянам. Пашинян встанет перед дилеммой — ударить по Азербайджану ракетами «Искандер» в районе Менгечивирской электростанции и водохранилища и отправиться в наручниках в Гаагу или проиграть войну с гарантией быть свергнутым и возможно даже казнённым какими-нибудь радикалами.

Есть ещё вариант удара по объектам Турции, но это уже нападение на НАТО. Такой приказ Пашинян просто не отдаст. А если и отдаст, то он не будет выполнен, а Пашинян будет арестован ближайшим окружением.

То есть в любом случае при отвоёвывании Карабаха Азербайджаном в Ереване происходит переворот, и Пашинян превращается в нечто среднее между Милошевичем и Хусейном. Дальше возможны варианты — самоубийство, убийство с имитацией самоубийства, арест заговорщиками и выдача США в обмен на признание новой власти. Сценарий жестокий, но в воюющей и терпящей поражение стране слишком реальный.

Победа Азербайджана немедленно повлечёт к требованию введения миротворцев в Карабах под мандатом ООН для предотвращения резни. Далее включается механизм, отработанный в Косово, — под охраной миротворцев армяне совершают массовый исход из Карабаха, где этническая чистка происходит под надзором «голубых касок». На путях следования беженцев оборудуются пункты питания и палаточные госпитали, ООН выделяет транспорт для перевозки беженцев — при риторике приверженности к диалогу и мирному сосуществованию.

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В Армении, где только что произошёл государственный переворот, в результате которого свергнут Пашинян, начинается коллапс экономики. Смута плюс беженцы добивают экономику Армении, из неё начинается исход армян, спасающихся от катастрофы. Бежать армяне могут или в Россию, или в Европу, или в США. При возможности будут предпочитать Европу или США, при невозможности — Россию. В Иран и прочие южные страны трафика не будет.

В регион США введут свои силы — или под эгидой НАТО, или как миротворцы ООН, или совместно, что вероятнее всего. Контроль над иранской границей Азербайджану и Турции не отдадут, это вопрос принципиальный.

Алиев укрепляет позиции в Азербайджане и громит противников. После чего американцы его меняют — выпадов против Сороса ему не простят, даже если в США на выборах победит Трамп, — глубинное государство никуда не денется. Эрдоган берёт Азербайджан в ассоциацию с объявлением о создании конфедерации.

На территории Азербайджана возникают базы Турции, с которой будут соперничать США, также создающие базы в Азербайджане. Возможен сирийский вариант, когда турки и американцы просто поделят регионы Азербайджана для размещения своих баз.

В любом случае Алиев, пока будет оставаться президентом, станет даже не вассалом, а вассалом вассала. Он получит указания, в каком объёме ему можно слушаться Анкару, а в каком Вашингтон, который поставит под контроль все азербайджанские нефтяные и газовые источники, каспийские порты и трубопроводы. Европа будет получать азербайджанский газ на условиях США. Иран получит на своих северных рубежах очередной очаг угрозы и будет вынужден отвлекать туда большие силы для её нейтрализации.

Падение Армении в результате падения Нагорного Карабаха приведёт к ещё большей её оккупации США. Военного нападения на неё не будет, и потому у России не будет повода для военного вмешательства в рамках ОДКБ.

Минобороны Армении Бойцы армии освобождения Арцаха

Политический класс Армении будет полностью переформатирован американцами, так как побеждённая страна будет пребывать в состоянии распада государственности и, возможно, дойдет до такой стадии распада политического класса, как Киргизия. Турция потребует раздела Армении, но США и Франция этого не допустят — им нужен противовес Турции на Кавказе.

В идеале — запустить партизанскую войну армян с турками, в которую будут вовлечены российские диаспоры азербайджанцев и армян. Они потянут за собой свои прикормленные группы лоббирования в Москве. В результате запылает весь Кавказ, и Кремль втянется во внутриэлитный конфликт, который отнимет у него силы для противостояния несистемной оппозиции и либеральному прозападному лобби. В таком случае Москве будет уже не до Белоруссии, Донбасса, Сирии и Ливии.

И главное — предвыборная повестка будет сорвана. Самое время запускать в Россию Навального. Арестуют его — прекрасно, не арестуют — ещё лучше. Вторжение НАТО на Северный Кавказ под видом миротворческой миссии будет воспринято как геополитическое поражение России без войны. Со всеми сопутствующими последствиями.

При этом Россия сделает всё, чтобы не вступать в войну на Кавказе. И это правильно, ибо ей там воевать не за кого, а открытие ещё одного фронта будет просто подарком для новой санкционной атаки, теперь уже тотальной и скоординированной. Самое главное — для этого нет никаких юридических оснований. Карабах — территория Азербайджана, и других правовых норм пока не создано. На Армению же, повторимся, нападения не будет.

В отношении Донбасса Россия занимает такую же позицию. Безупречность с точки зрения международного права — это принцип Владимира Путина. Даже в Крыму прошёл референдум, на который тот имел право в соответствии со своим статусом автономии. Донбасс провёл референдум, но Россия его не признала по той же причине — Донбасс не был автономией, и его референдум был вне норм права.

Россия стремится не занимать взаимоисключающих позиций с двойными стандартами. Эта политика вызвана возможностями России. Понятно, что всё равно это на Западе с его двойными стандартами никого не впечатляет, но тем не менее война с Россией идёт в медийной, а не в правовой сфере. Ни один даже самый прозападный трибунал Россию к ответу за Крым не привлёк — не выиграет.

Так что силовой возврат контроля Азербайджана над Карабахом может иметь очень далеко идущие последствия. Рассмотренный сценарий — лишь одна из гипотез. Разумеется, события могут пойти и иначе, но к некоторым опорным точкам они будут постоянно тяготеть. Тенденции, описанные выше, имеют шанс постоянно себя проявлять при любых вариантах.

Минобороны Азербайджана ВС Азербайджана

Когда Турция значительно ослабит себя, Армению и Азербайджан, наступит самое время для американского «миротворческого» вторжения на Кавказ. Вот для кого Эрдоган и Алиев сейчас таскают каштаны из огня, но они ослеплены своими амбициями, и опыт Второй мировой войны ими не принимается во внимание.

Как известно, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. И в случае Карабаха ими будут вовсе не Алиев и не Эрдоган. Они верят, что ещё немного — и победа будет в руках. На самом деле после победы настоящая война только начинается.

Только один сценарий может противостоять вышеописанному — признание Карабаха территорией Армении. Тогда автоматически на нее распространится действие договора ОДКБ. Но об этом Пашинян должен будет очень серьезно попросить Москву. Пойдет ли на это выкормыш структур Сороса — большой вопрос. Но жители Армении знали, кого выбирали. Это был их выбор. И за него надо платить.