Суд над «Золотой зарёй»: громкое «нет» ностальгии по нацизму. To Vima
Историческое решение греческого правосудия в деле преступной организации «Золотая заря» знаменует собой решительное «нет» фашизму и ностальгии по нацизму, который, одетый в парламентский плащ, на протяжении многих лет пытался подточить здание Демократии «изнутри».
Лидеры греческой неонацистской группировки «Золотая заря» 7 октября признаны виновными в создании и управлении преступной организацией под прикрытием политической партии. После процесса, длившегося пять с половиной лет, афинский суд постановил, что преступления членов «Золотой зари», включая убийство, покушение на убийство, нападение и хранение оружия, не были действиями отдельных лиц, действующих по собственной инициативе. Вместо этого они были непосредственно спланированы и заказаны партийным руководством, которое использовало насилие для уничтожения предполагаемых врагов. Восемнадцать бывших партийных первых лиц, включая лидера организации Никоса Михалолиакоса, вошли в число тех, кто был признан виновным. Лидеры с самого начала отрицали эти обвинения, утверждая, что они являются жертвами политических преследований. Десятки других членов партии и предполагаемых соратников были осуждены по обвинениям, которые варьируются от убийства до лжесвидетельства. Большинство из них связаны с насильственными нападениями в период с 2012 по 2013 года и включают смертельное ранение популярного антифашистского певца Павлоса Фиссаса и нападения на иммигрантов и левых активистов. Танассис Камбаяннис, адвокат из группы обвинения, описал этот процесс как «самое крупное судебное заседание по делу нацистов со времен Нюрнберга».7 октября 2020 года вокруг здания суда собралось большое количество полицейских, поскольку левые партии, профсоюзы, антифашистские и правозащитные группы организовали митинги, приуроченные к оглашению приговора. Среди присутствующих были жертвы расистского насилия, некоторые демонстрировали ножевые шрамы, размахивая транспарантами со словами: «они не невинны. Нацистов в тюрьму».
Образы позора, которые разворачивались внутри парламента с 2012 года, когда преступная группировка впервые вошла в парламент (получив на выборах 6,97% и 440 966 голосов, избрав 21 депутата!), не дают покоя Парламентской республике. Выборы в сентябре 2015 года принесли «Золотой заре» 6,99% (379 722 голоса) и 18 мест в парламенте. И ведь тогда нашлись те, кто отдал свои голоса людям, которые обещали воплотить в жизнь словами и действиями, выходящими за всякие рамки угроз, нетерпимости и насилия, план презрения, обесценивания и дестабилизации парламентских институтов. «Золотая заря» даже была третьей партией греческого парламента, и никто не забывает печальные и провокационные эпизоды, спровоцированные ее депутатами на пленарном заседании парламента, когда они пытались навязать принятие законов преступного мира. Встречапри этом единодушное осуждение партий демократической дуги. А первые кадры депутатов-неонацистов, входящих в парламент в виде военизированного шествия вокруг «лидера», были шокирующими.
Почему так получилось? Как вышло, что цель была достигнута, и методичное проникновение в критические суставы государства — такие как армия и полиция — и греческое общество — безработные, фермеры, пенсионеры, массы и другие — принесло свои плоды? Экономический кризис, миграционная проблема, обесценивание партий и политиков, крайний популизм, ярость и гнев тех граждан, которые предпочли бы «сжечь парламент» (как кричали некоторые на демонстрациях), провокации «возмущенных» депутатов плюснеспособность политической системы противостоять обстоятельствам, ранее приводившим страну к банкротству, — всё это стало благодатной почвой для вылупления «змеиного яйца».
Те, кто заигрывал с отвратительным явлением появления замаскированной неонацистской формации и ее присутствием в парламенте, те, кто сознательно или невольно пытался обелить ее, в итоге поняли, что за всей бравадой и напускной «магией» «Золотой зари» скрывается опасная военизированная группа, сеть со структурой и иерархией, которая планировала и организовывала кровавые нападения и избиения. Пусть это поняли не все, но тех, кто понял, оказалось достаточно, чтобы она более не прошла в парламент.
Исторический приговор суда, вынесенный 7 октября 2020 года, закрывает страницу этого мрачного для республики периода и посылает сигнал, который выходит за пределы Греции в то время, когда фашизм снова поднимает голову. Теперь остается, чтобы это сообщение достигло всех получателей…