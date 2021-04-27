Историческое решение греческого правосудия в деле преступной организации «Золотая заря» знаменует собой решительное «нет» фашизму и ностальгии по нацизму, который, одетый в парламентский плащ, на протяжении многих лет пытался подточить здание Демократии «изнутри».

Иван Шилов ИА REGNUM

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы в Греции

Образы позора, которые разворачивались внутри парламента с 2012 года, когда преступная группировка впервые вошла в парламент (получив на выборах 6,97% и 440 966 голосов, избрав 21 депутата!), не дают покоя Парламентской республике. Выборы в сентябре 2015 года принесли «Золотой заре» 6,99% (379 722 голоса) и 18 мест в парламенте. И ведь тогда нашлись те, кто отдал свои голоса людям, которые обещали воплотить в жизнь словами и действиями, выходящими за всякие рамки угроз, нетерпимости и насилия, план презрения, обесценивания и дестабилизации парламентских институтов. «Золотая заря» даже была третьей партией греческого парламента, и никто не забывает печальные и провокационные эпизоды, спровоцированные ее депутатами на пленарном заседании парламента, когда они пытались навязать принятие законов преступного мира. Встречапри этом единодушное осуждение партий демократической дуги. А первые кадры депутатов-неонацистов, входящих в парламент в виде военизированного шествия вокруг «лидера», были шокирующими.

Почему так получилось? Как вышло, что цель была достигнута, и методичное проникновение в критические суставы государства — такие как армия и полиция — и греческое общество — безработные, фермеры, пенсионеры, массы и другие — принесло свои плоды? Экономический кризис, миграционная проблема, обесценивание партий и политиков, крайний популизм, ярость и гнев тех граждан, которые предпочли бы «сжечь парламент» (как кричали некоторые на демонстрациях), провокации «возмущенных» депутатов плюснеспособность политической системы противостоять обстоятельствам, ранее приводившим страну к банкротству, — всё это стало благодатной почвой для вылупления «змеиного яйца».

DTRocks Ультраправая греческая партия «Золотая заря»

Те, кто заигрывал с отвратительным явлением появления замаскированной неонацистской формации и ее присутствием в парламенте, те, кто сознательно или невольно пытался обелить ее, в итоге поняли, что за всей бравадой и напускной «магией» «Золотой зари» скрывается опасная военизированная группа, сеть со структурой и иерархией, которая планировала и организовывала кровавые нападения и избиения. Пусть это поняли не все, но тех, кто понял, оказалось достаточно, чтобы она более не прошла в парламент.

Исторический приговор суда, вынесенный 7 октября 2020 года, закрывает страницу этого мрачного для республики периода и посылает сигнал, который выходит за пределы Греции в то время, когда фашизм снова поднимает голову. Теперь остается, чтобы это сообщение достигло всех получателей…