Украинская делегация посетила 5 октября с однодневным визитом Италию. Как сообщается на сайте президента Украины, «вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Риме встретилась с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Во встрече также принял участие руководитель офиса президента Андрей Ермак. Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе и возобновление мирного процесса».

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

На первый взгляд, обычное рутинное дело. Но интриги добавила киевская газета «Зеркало недели», дав утечку: поездка украинской делегации «была насыщеннее», а состав ее «многочисленнее», чем об этом сообщалось официально. Как утверждает издание, Ермак после общения с главой МИД Италии отправился в Ватикан, где его принял «в формате тет-а-тет» государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. При этом «с украинской стороны не было даже переводчика, перевод обеспечивался другой стороной». По информации дипломатических источников газеты, к подготовке визита не привлекались ни украинский МИД, ни посольства Украины в Италии и при Святом престоле. Ключевую роль в организации и подготовке встречи Ермака с Паролином сыграл бывший апостольский нунций на Украине Клаудио Гуджеротти, который действовал по просьбе главы офиса президента. И самое, пожалуй, важное: «Как предполагают наши конфиденты, на Банковой (резиденция президента Украины — С.С.) рассчитывают, что такой подход будет положительно воспринят госсекретарем Ватикана и что он сможет способствовать тому, чтобы папа Франциск напрямую призвал президента России Путина к проявлению гуманности, разблокированию и способствованию обмену заложниками в Донбассе».

Democracy International Луиджи Ди Майо

Подтверждений процитированных выше сведений или опровержения их пока не поступало. Однако «Зеркало недели» известно как информированное издание. Помимо того, изложенная газетой версия укладывается в русло политики Киева на ватиканском направлении. Напомним, что 8 февраля сего года президент Украины Владимир Зеленский уже поднимал означенные вопросы во время визита в Ватикан. Киев сообщал, что «обращается к Святому престолу и лично к Его Святейшеству папе Франциску с просьбой о поддержке и помощи в мирном урегулировании и завершении войны в Донбассе» и «с просьбой помочь нашему государству освободить своих граждан». Ватикан представил собственную интерпретацию: переговоры «были посвящены в основном гуманитарной ситуации и поискам мира в контексте конфликта, который с 2014 года до сих пор угнетает Украину. Относительно этого было высказано общее пожелание, чтобы все вовлеченные стороны проявили наибольшую чувствительность к потребностям населения, которое является первой жертвой насилия, а также настойчивость и последовательность в диалоге». 5 июня Зеленский провел телефонный разговор с папой Франциском, после чего офис президента пояснил, что глава украинского государства «проинформировал Его Святейшество о ситуации с безопасностью в Донбассе и обратился к Святому престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России».

Это ясно говорило о желании Киева не просто вовлечь Ватикан в процесс урегулирования, но и подтолкнуть его поменять акценты. Франциск неоднократно высказывался о происходящем в Донбассе. Однако квалифицировал ситуацию как гражданский конфликт, которому некие силы хотят придать и «религиозную составляющую», что недопустимо. В начале июля 2019 года на встрече с епископами Украинской греко-католической церкви он еще раз поднял эту тему, после чего некоторые украинские религиоведы заявили: «Украина, в свою очередь, может не рассчитывать на то, что авторитет папы поможет установить и донести до мира правду о военном конфликте на Украине. А значит, не поможет и разрешить его». При этом понтифик в сентябре того же года приветствовал «обмен пленными между Украиной и Россией». Как и в 2017 году, в подготовке его принимали участие религиозные структуры, но не католические — ими были Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата. Привлечь к более активному участию в миротворческом процессе УПЦ МП пытался одно время советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Однако в марте 2020 года был вынужден подать в отставку после жесткой критики в свой адрес.

President.gov.ua Франциск I и Владимир Зеленский

Ватикан до сих пор никак не комментировал поступающие ему предложения со стороны украинской стороны стать участником программ обмена пленными. Так почему Киев снова и снова поднимает этот вопрос? Дело в том, что Зеленский и его администрация пытаются добиться от Святого престола такого заявления, которое можно было бы интерпретировать как поддержку концепции прямых переговоров Украины с Россией по Донбассу без включения в мирный процесс Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Однако, как можно судить, Ватикан имеет другое видение. В бытность апостольским нунцием на Украине архиепископ Гуджеротти был единственным представителем зарубежного дипломатического корпуса в Киеве, которому позволяли посещать ДНР и ЛНР. Это говорило о том, что Святой престол де-факто видел в республиках сторону диалога и коммуникации, а также — если исходить из других его заявлений — сосредотачивался на решении вопросов гуманитарных, но не политических. Изменилась ли позиция Ватикана сейчас? Свидетельств тому в настоящее время нет. Однако если Киев действительно в контактах со Святым престолом по Донбассу решил использовать приемы тайной дипломатии, такой закрытый формат может напустить черный дым на российско-ватиканские отношения, даже если не было огня.