Марат Хамидуллин

«Если весной можно было говорить о том, что мы столкнулись с ситуацией, аналогов которой в стране в последние несколько десятилетий не было, что допускало вероятность отдельных ошибок, то теперь это уже не может рассматриваться как оправдание в случае тяжелых последствий эпидемии. У глав регионов уже есть определённый опыт борьбы с этой проблемой, или, в конце концов, можно использовать опыт соседей».

Те главы регионов, которые не справятся с эпидемией, рискуют потерять всякую поддержку Центра, а то и вовсе могут досрочно уйти в отставку. Политолог Наталия Елисеева отмечает:

«Борьба с коронавирусом стала новым показателем эффективности работы глав регионов — временно заменила принятые 15 критериев для оценки работы губернаторов. Первая волна коронавируса послужила причиной для сложения полномочий тремя губернаторами — в Архангельской области и Коми, а также на Камчатке. Неэффективная работа во время второй волны также может привести к ротациям в губернаторском корпусе, несмотря на то, что во время кризисной ситуации подобные перемены нежелательны».

Наталия Елисеева

Дарья Драй ИА REGNUM Больницы Петербурга готовятся ко второй волне коронавируса

«Все губернаторы сейчас под прицелом как со стороны кураторов от правительства, так и со стороны общественности. Некоторые проблемы, например, как это было весной с ковидными выплатами врачам, решаются только после скандала в СМИ и «волшебного пинка» от президента. Поэтому если кто-то из губернаторов хочет поучаствовать в обоих действах, то они и дальше могут не принимать либо принимать недостаточные меры или не обеспечивать дееспособность регионального здравоохранения. Перевод стрелок в сторону того же правительства может не спасти, и тогда в единый день голосования на следующий год количество регионов, в которых будут выбирать глав, пополнится».

Одной из первоочередных мер, которые могут способствовать если не снижению числа заражённых, то, во всяком случае, снижению количества умерших, является строительство инфекционных госпиталей. Весной этого года данному процессу активно помогало Министерство обороны, построившее новые больницы в 16 субъектах (в том числе в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде). Но использовать ресурс военных бесконечно не получится. Похоже, что в этот раз главам регионов придётся взять основные расходы и усилия на себя.

Одним из первых субъектов, который осознал необходимость строительства новых медицинских объектов, стал Санкт-Петербург. Летом этого года в Северной столице был заложен новый корпус госпиталя, который планируется открыть до конца текущего года. В новом корпусе смогут проходить лечение более 300 человек, что должно стать серьёзным подспорьем для города — одного из лидеров по темпам заболеваемости COVID-19. В новом корпусе будут лечиться не только инфицированные больные, там также планируется открыть хирургическое и неврологическое отделения, лабораторию.

В Москве резервные коронавирусные госпитали откроются в выставочном центре «Сокольники» и в Ледовом дворце «Крылатское». Это клиники, созданные ещё весной как резервные на случай обострения эпидемиологической ситуации. Как видно, превентивные меры, предпринятые московскими властями, дают свой эффект. Со слов мэра Москвы Сергея Собянина, данные госпитали обладают самым современным оборудованием и соответствуют всем необходимым стандартам.

В соседнем регионе — Московской области снова откроется больница при парке «Патриот». В госпиталь будут направляться пациенты с COVID-19 из ближайших районов Подмосковья. Трудиться здесь будут около 700 врачей, что сделает больницу крупнейшим центром по борьбе с пандемией в регионе.

Минобороны России Военные медики ЮВО в полевом госпитале Буйнакска, Дагестан

Ещё один инфекционный госпиталь планируется открыть в Башкирии. Весной под Уфой уже была построена инфекционная больница на 400 мест. Причём на её строительство ушло всего 55 дней — рекордные для России сроки. Кстати, показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в Башкирии одни из самых низких в России в расчёте на 1 тыс. человек. Новый госпиталь республиканская власть планирует построить под Стерлитамаком — вторым по численности населения городом республики после Уфы. Глава Башкирии Радий Хабиров полагает, что открытие нового госпиталя позволит стягивать сюда пациентов с юга республики, в то время как Уфа сконцентрируется на лечении больных из центра и с севера региона. Клинику планируется запустить до 15 декабря.

Как отмечает Марат Хамидуллин, очевидно, что от губернаторов будут ждать в первую очередь эффективных превентивных мер. Например, строительство инфекционных больниц. По этому пути уже пошла Башкирия, руководство которой осознало необходимость кратного увеличения коечного фонда в условиях борьбы с вирусом.

«Не менее важными станут меры поддержки врачей, на которых выпадает огромная нагрузка. Здесь общество ждёт уже не разовых мер, а системных. Конечно, там, где вновь будет введён режим всеобщей самоизоляции, опять остро встает вопрос поддержки бизнеса. Но столь же жестких карантинных мер, как весной, вероятно, уже не будет», — отметил он.

В любом случае уже совсем скоро мы сможем убедиться, насколько главы регионов сумели усвоить уроки, которые преподнёс COVID-19 весной этого года. Хочется верить, что ценой управленческих ошибок и бездействия отдельных руководителей не станут жизни граждан России.