



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг побывал с рабочим визитом в Анкаре, где провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Заявленная тематика включала несколько вопросов: взаимоотношения НАТО с Турцией в связи с приобретением ею российских С-400, Сирия, Ливия, Восточное Средиземноморье. И, конечно, ситуация в Закавказье в связи со вспыхнувшей новой войной между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Выставленная «гроссмейстерская доска» не случайна, пишет израильское издание The Jerusalem Post, так как «события от Ливии и Восточного Средиземноморья до Сирии, от Греции до Ирака и Азербайджана, и даже до Израиля, развиваются по взаимосообщающимся сосудам».

На одной из них, греческой доске, НАТО уже после начала событий в Нагорном Карабахе удалось прикрыть Турцию. Как сообщили в пресс-службе альянса, Греция и Турция создали «горячую линию» для устранения конфликтов на море и в воздухе, после чего Столтенберг выразил надежду на то, что «инициатива откроет путь для дипурегулирования спора вокруг островов в Восточном Средиземноморье». Напомним, что эти переговоры были инициированы Столтенбергом в начале сентября после контактов на высоком уровне с Грецией и Турцией. В свою очередь, это в немалой степени нивелирует давление Франции на Турцию, которая в конфликте между этими странами выступает на стороне Греции. Турецкое издание Türkiye усматривает в этом «усилия германской дипломатии», которые выглядят очевидными после заявления главы правительства национального согласия (ПНС) в Ливии Сарраджа подать в отставку и начать подготовку страны к выборам.

На заседании министров иностранных дел ЕС 27−28 августа в Берлине в противовес требованиям Парижа, Греции и греческой администрации Южного Кипра, которые настаивают на жестких санкциях в отношении Турции, сообщалось о начале диалога, чтобы снять угрозу принятия решений о жестких санкциях против Турции. Так что Столтенберг прибыл в Анкару не с пустыми руками, а с готовностью продолжать игру в Сирии и наметить сценарий дальнейших действий в Закавказье, что стало очевидным в ходе его совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по итогам переговоров. Этот политический спектакль достоин некоторого анализа. Судя по всему, генсек НАТО связал с сирийской тематикой отказ Турции от российских С-400. Но это не то, на что рассчитывает Турция, призывающая США изменить политику в отношении сирийских курдов. Это первое.

Mfa.gov.tr Встреча министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, 5 октября 2020

Когда Столтенберг, говоря о нагорно-карабахском конфликте (войне — С. Т.), заявил, что «Турция может помочь урегулировать его, так как имеет значительное влияние в регионе», и призвал к мирному политическому решению — это, с одной стороны, польстило Анкаре, которая давно вынашивает планы укрепления своего влияния в Закавказье. С другой, Чавушоглу потребовал, чтобы альянс «поддержал целостность Азербайджана, как это было в вопросе Грузии и Украины». По его словам, «почему в таком случае, когда мы говорим об армяно-азербайджанском вопросе, мы не можем требовать, чтобы Армения покинула территории Азербайджана?». Эта ключевая фраза, точнее, мысль главы МИД Турции позволяет говорить о том, что Запад (скорее всего, ЕС — С. Т.) имеет свой сценарий урегулирования конфликта и, возможно, будущего статуса Нагорного Карабаха вне Азербайджана даже в формате переговоров при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Такой посыл встраивает в логическую цепочку все действия президента Азербайджана Ильхама Алиева, который настаивает на том, чтобы Турция непременно участвовала в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и выступает с резкой критикой в адрес ЕС в целом и в отношении Франции в частности, являющейся одной из стран — сопредседателей МГ ОБСЕ. То, что проблема урегулирования конфликта не имеет никакого отношения как к Турции, так и к НАТО, Баку не смущает. Как и то, что, продвигая Турцию прямо к российским границам на юге, Алиев не может не затрагивать интересы Москвы. В то же время он заявляет, что «в данном случае Россия показывает себя как большая и ответственная страна» и от нее приходят положительные сообщения, ее заявления сдержанные.

Но это не единственное направление, где импровизирует сейчас мировая дипломатия. После совместного заявления президентов США, России и Франции по Нагорному Карабаху уже главы внешнеполитических ведомств стран — сопредседателей МГ ОБСЕ опубликовали совместное заявление, осудив «беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне Нагорного Карабаха и за ее пределами», и вновь призвали конфликтующие стороны «согласиться на немедленное и безоговорочное прекращение огня». «Страны-сопредседатели полны решимости полностью выполнить свой мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при содействии столиц Минской группы, — говорится в заявлении. — Они продолжат продвигать свое взаимодействие со сторонами и настоятельно призывать их возобновить процесс урегулирования на основе существующих основных принципов и соответствующих международных документов, хорошо известных обеим сторонам».

Mod.gov.az ВС Азербайджана

Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что США «не одобряют вовлечение других стран в этот конфликт», понимая, что без решительного вмешательства третьих сил никакого перелома в развитии событий не произойдет. По мнению многих экспертов, такие заявления, что мертвому припарки, поскольку за ними пока не просматриваются конкретные действия, а конфликтующие стороны продолжают войну. Более того, как выясняется, единого подхода к решению проблемы нет даже у сопредседателей МГ ОБСЕ. В Ереване заговорили о возможном признании независимости Нагорного Карабаха. «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент) сообщает, что ранее Степанакерт обратился к ОБСЕ с просьбой признать независимость Нагорного Карабаха, считая, что это единственный действенный механизм восстановления мира и безопасности в регионе.

Такое в принципе возможно, но в исключительных условиях, если Турция и Азербайджан перейдут в Закавказье все «красные линии». Но тогда в игру обязательно вступит и соседний Иран, который не устраивает усиление влияния Турции в регионе. Пока же ясно, что ни у кого нет каких-то более-менее внятных вариантов политического решения проблемы. А раз так, война будет продолжаться — и это большая дилемма для мировой политики, что самое печальное. Впереди какой-то момент кризисного перелома.