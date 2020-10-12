Сводка о ситуации в Киргизии — начался передел власти и имущества
6 октября 2020
/
Время чтения 2 мин
В результате столкновений вечером и ночью 5 октября сторонники партий, проигравших на парламентских выборах, захватили здания Белого дома и Комитета нацбезопасности в Бишкеке.
Белый дом. Бишкек. Утро 6 октября
Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Киргизии после выборов в парламент — все новости»
ИА REGNUM представляет краткую оценку ситуации на утро 6 октября.
- Ситуация в Бишкеке спокойная. По городу можно передвигаться с соблюдением минимальных мер предосторожности. Нападений на магазины, иностранцев и т. п. не зафиксировано.
- Все системы жизнеобеспечения работают нормально. Телефонная связь и интернет сильно сбоили накануне, ровно до того момента, как толпа протестующих захватила здание Комитета нацбезопасности.
- Практически все магазины в Бишкеке работают в стандартном режиме. С банками сложнее — Нацбанк республики рекомендует коммерческим банкам приостановить работу на неопределенное время.
- Белый дом частично разграблен, сильно пострадал медиацентр при парламенте (находится в этом же здании). Митингующие разгромили часть кабинетов, выкинув в окна документы и некоторые вещи.
- По итогам столкновений ранения получили более 500 человек, один скончался.
- Точное местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Его нет в Белом доме — это точно. Пресс-служба президента распространила видеозапись, на которой посеревший лицом глава государства заявил, что приказал силовикам не открывать огонь по протестующим, и обвинил отдельные силы в попытке захвата власти. Что примечательно — поименно силы президент назвать не решился.
- Победившие в результате противостояния политические партии заняты разделом государственных постов. Уже назначен новый и. о. главы Комитета нацбезопасности и новый и. о. генпрокурора. Отдельные группы политиков пытались взять под контроль главный телеканал страны.
- Идут попытки захвата контроля над предприятиями. На золотой рудник Джеруй ворвалась группа неизвестных. Работы приостановлены.
- Митингующие освободили из заключения нескольких политиков, в том числе Алмазбека Атамбаева,Сапара Исакова,Садыра Жапарова.
- И.о. генпрокурора объявил в розыск лидеров одного из сильнейших южных кланов Киргизии — Искандера, Раимбека и Тилека Матраимовых. Они же возглавляют партию «Мекеним Кыргызстан».
- На юге Киргизии, в Оше, брат президента провел митинг, на котором собралось несколько сотен сторонников. Асылбек Жээнбеков заявил о незаконности происходящих в столице событий.
В ближайшие дни события в Киргизии будут развиваться крайне динамично и весьма непредсказуемо. Основная интрига — то, как победители поделят между собой государственные посты и что будут делать проигравшие.
Людей и оружия у сторон достаточно, поэтому в случае, если участники конфликта не смогут договориться мирно, ситуация может резко накалиться.