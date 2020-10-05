1 октября 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин внёс существенные изменения в Указ от 08 июня 2020 № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности». Документ был дополнен нормой, в соответствии с которой московским работодателям предписано на период с 5 октября по 28 октября включительно перевести не менее 30% своих работников, а также исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы. Кроме этого, дистанционное выполнение трудовых обязанностей устанавливается для граждан, перешагнувших возрастной рубеж в 65 лет, и для работников, имеющих хронические заболевания, перечень которых установлен московским Департаментом здравоохранения.

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Перечисленные меры допускают исключения: так, на рабочих местах продолжат трудиться сотрудники, без которых организации не смогут продолжать нормально функционировать, а также индивидуальные предприниматели. Новые правила обязывают работодателей предоставить сведения о работниках и исполнителях по гражданско-правовым договорам на специальный адрес электронной почты.

Как мы знаем, обязательность исполнения правила, содержащегося в нормативном правовом акте, а Указ мэра относится именно к этой категории документов, обеспечивается возможностью применения к нарушителю мер юридической ответственности. В данном случае негативные последствия для работодателей, не выполняющих предписаний о дистанционном режиме работы, содержатся в статье 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции представляют собой штраф, размер которого может быть весьма существенным и достигать трёхсот тысяч рублей.

Привлечение работодателя-нарушителя к ответственности предполагает соблюдение специальной процедуры, частью которой является выявление несоблюдения установленных правил и составление протокола об административном правонарушении. Такие протоколы вправе оформлять только специально уполномоченные должностные лица — представители органов исполнительной власти, специально указанные в законодательстве. Перечень таких должностных лиц установлен и в Кодексе об административных правонарушениях, и в распоряжении Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 № 975-р, и в Указе мэра Москвы от 04 апреля 2020 года № 40-УМ «Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве».

Круг лиц, обладающих правом привлекать к ответственности за нарушение предписаний в рамках соблюдения режима повышенной готовности, весьма обширен: в него вошли представители силовых структур, префектур административных округов и управ московских районов, Объединения административно-технических инспекций г. Москвы, Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости нашего города и другие.

Итак, круг лиц, уполномоченных следить за соблюдением требований нормативного акта, определен, установлены меры ответственности за их нарушение. Основным же инструментом контроля деятельности работодателей являются проверки — представляется, что в сегодняшних условиях они вполне ожидаемы.