Положительный результат тест на коронавирус у Дональда Трампа, скорее всего, создаст существенную турбулентность на финансовых рынках. Мы должны ожидать гораздо более высокой, чем обычно, волатильности цен на акции и, возможно, процентных ставок, пока президент и первая леди находятся в карантине. Это связано с тем, что их результаты теста на коронавирус создают новую экономическую и политическую неопределенность, а неопределенность почти всегда волнует финансовые рынки.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Такое нежданное развитие событий создает огромную неопределенность на многих фронтах, подобную которой мы на нашем веку во время крупным выборов еще не видели. Наиболее важным источником неопределенности является состояние здоровья президента США и симптомы, которые у него есть сейчас и которые могут проявиться в будущем. Кроме того, даже если у президента только легкие симптомы, ему нужно будет оставаться в карантине около 14 дней. Это означает, что вторые дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом придется перенести. Это также означает, что Трамп не сможет вести предвыборную кампанию в течение некоторого времени.

Michael Stokes Джо Байден

Если у президента появятся значительные симптомы, то продолжительность его карантина будет увеличиваться в зависимости от тяжести заболевания. Если его симптомы станут настолько серьезными, что он будет не в состоянии выполнять обязанности президента, то вполне возможно, что вице-президент Пенс может стать исполняющим обязанности президента до тех пор, пока Трамп не сможет вернуться к своим обязанностям. Здоровье первой леди также вызывает беспокойство и способно повлиять на способность президента проводить предвыборную кампанию или путешествовать в случае, если у нее появятся значительные симптомы, — даже если у него их не будет.

К сожалению, история предыдущих чрезвычайных ситуаций, связанных с президентами США, дает мало ориентиров для предсказания будущего курса финансовых рынков. Одна из причин заключается в том, что фондовые рынки были закрыты на период после убийства президента Кеннеди в 1963 году, а также после попытки убийства президента Рейгана в 1981 году, чтобы предотвратить панические продажи и спекуляции.

Другая причина заключается в том, что сегодняшние финансовые рынки на много световых лет отличаются от тех, что были в прошлые годы, отражая огромные изменения в технологии, глобальной торговле и нормативных изменениях, которые влияют на торговлю и предлагаемые финансовые продукты. И в довершение всего, результат теста Трампа пришел примерно за месяц до выборов, и в то время как мировая экономика находится в ловушке рецессии, вызванной пандемией. На момент закрытия рыночных торгов 2 октября индекс S&P 500 снизился примерно на 1 процент, в то время как его индекс волатильности вырос на 3,5 процента, отражая возросшую неопределенность.

Carlos Delgado Уолл-стрит

Эта неопределенность может еще больше возрасти в зависимости от хода симптомов президента, а это, в свою очередь, потенциально может по-разному повлиять на избирателей и результаты опросов избирателей. У Трампа было президентство громоотвода. Есть группа избирателей, абсолютно преданных его переизбранию, и другая группа, которая решительно выступает против. За этими двумя крайностями находится большая группа независимых избирателей. Сейчас примерно 40 процентов электората — независимые избиратели — будут играть решающую роль на выборах, как и в 2016 году. Положительный тест президента и потенциальное течение симптомов могут представить президента избирателям в ином свете, потенциально создавая больше симпатий к его кандидатуре. С другой стороны, приостановка его предвыборной кампании означает, что избиратели будут получать меньше информации о его политическом видении в течение возможного второго срока. Это может повредить шансам президента на переизбрание.

Показатели фондового рынка были одной из отличительных черт президентства Трампа. Между его избранием в 2016 году и закрытием рынка 1 октября 2020 года, как раз перед тем, как был объявлен результат его теста, индекс S&P 500 вырос примерно на 56 процентов.

До COVID-19 эти замечательные показатели отражали бурный рост экономики США, который, в свою очередь, был обусловлен быстрым ростом производительности труда работников и реформой корпоративного налога, которая снизила корпоративную ставку в США, чтобы быть конкурентоспособной с корпоративными ставками в Европе. Безработица была на самом низком уровне с 1960-х годов, а безработица среди афроамериканцев и латиноамериканцев была на рекордно низком уровне.

Бездомный с собакой. США

По мере того, как мы узнаем больше о состоянии президента Трампа, неопределенность в конечном счете будет устранена, а волатильность рынка снизится. До пандемии COVID-19 будущее американской экономики выглядело исключительно ярким, и некоторые из стратегий Трампа способствовали этому успеху. Но после пандемии следующий президент столкнется с экономикой с отношением долга к ВВП, превышающим 100 процентов, — уровень, невиданный со времен Второй мировой войны. Кроме того, наш следующий президент также должен будет обратиться к демографическому поезду, который быстро приближается: поколение бэби-бумеров будет уходить на пенсию в большем количестве, опираясь на большее социальное обеспечение медицинской системы Medicare, которое, в свою очередь, должно будет поддерживаться меньшим количеством работников.

Одни только эти фискальные факторы в конечном счете означают повышение налогов, что, в свою очередь, может стать плохой новостью для фондового рынка. Это будет ухабистая поездка на фондовом рынке между сегодняшним днем и выборами, но удары могут превратиться в негативную тенденцию в зависимости от того, насколько больше государственных расходов будет приходить к нам после ноября.