Выборы президента США всё ближе, и кто бы ни одержал в них верх — действующий глава Белого домаДональд Трамп или бывший вице-президентДжо Байден — Россия готовится еще к четырем годам конфронтации с Вашингтоном, пишетДмитрий Саймс в статье, вышедшей 3 октября в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

В Москве всё больше тех, кто уверен, что в случае своего избрания ни Трамп, ни Байден не смогут добиться улучшения отношений с Москвой. Более того, в России полагают, что всё большая политическая поляризация в США приведет к дестабилизации внешнеполитического курса Вашингтона в обозримом будущем.

«Если послушать наших официальных лиц, ожидания от отношений с Соединенными Штатами очень небольшие, независимо от того, кто победит в ноябре», — отметил Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, аналитического центра, связанного с Министерством иностранных дел.

По его словам, у Москвы сложилось впечатление, что ни о каком улучшении отношении не может быть и речи до тех пор, пока США не выйдут из своего нынешнего внутриполитического кризиса. Более того, подчеркнул он, ухудшаться этим отношениям уже некуда, «поскольку на сегодняшний день они уже и так на низком уровне».

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки

Когда Трамп одержал неожиданную победу на президентских выборах 2016 года, многие в Москве надеялись, что Россия сможет найти общий язык с «напыщенным миллиардером». Как известно, российские законодатели разразились аплодисментами в зале Государственной думы, узнав, что следующим главой Белого дома станет Трамп. Со своей стороны, Кремль выступил с заявлением, в котором назвал внешнеполитический подход Трампа «феноменально близким» к подходу президента Владимира Путина.

Однако этот преждевременный оптимизм быстро — как только стало очевидно, что заявленное Трампом стремление к разрядке напряженности в отношениях с Россией встретило значительное сопротивление со стороны Конгресса, — сошел на нет. Летом 2017 года, когда Трамп боролся с обвинениями в том, что его предвыборный штаб вступил в сговор с Россией, Конгресс принял закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», согласно которому президент должен получить одобрение законодательного органа, прежде чем отменять любые существующие санкции против России.

Более того, несмотря на риторику Трампа о желании улучшить отношения с Россией, его администрация стала проводить жесткую линию в отношении Москвы. Под руководством Трампа США вышли из двух договоров с Россией о контроле над вооружениями, ввели санкции против прокладки в Германию прибыльного российского газопровода «Северный поток — 2», начали поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin, нанесли ракетные удары по Сирии, несмотря на протесты со стороны России, а также развернули дополнительные войска на территории Польши.

Nord Stream 2 Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Дмитрий Суслов, профессор международных отношений национально-исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве, указал, что у Кремля мало оснований полагать, что второй срок Трампа в плане американо-российских отношений будет чем-то новым.

«В 2016 году большая часть российского руководства искренне надеялась, что победа Трампа даст возможность положить конец конфронтации и улучшить отношения», — подчеркнул он.

«Сейчас этого никто не ждет. Преобладает мнение, что, независимо от результатов выборов, Россия должна готовиться к продолжению конфронтации с США», — добавил Суслов.

Тем не менее Суслов отметил, что руководство России, по всей видимости, считает Байдена «худшим из двух зол», поскольку бывший вице-президент, как известно, поддерживает усиление давления на Москву из-за положения дел в области демократии и прав человека. Также от Байдена ожидают того, что он с гораздо большим энтузиазмом, чем Трамп, будет оказывать Украине поддержку против России.

В ходе предвыборной кампании Байден часто обвинял Трампа в недостаточно жестком отношении к России. Бывший вице-президент также предположил, что в случае своего избрания введет против Москвы новые санкции.

Однако Байден не всегда был антироссийским ястребом или противником Путина. Некоторые из его ранних заявлений о президенте России были необычайно лестными. Как председатель сенатского комитета по международным отношениям Байден однажды сравнил Путина с Петром Великим, правителем семнадцатого века, которому приписывают модернизацию и вестернизацию России.

Пётр I в Голландии

В 2009 году, став вице-президентом в администрации Барака Обамы, Байден был решительным сторонником политики «перезагрузки» Вашингтона в отношении России, даже придумав сам этот термин.

Однако отношения Байдена с Россией испортились за последнее десятилетие. Как сообщается, во время визита в Москву в 2011 году Байден разозлил Кремль, заявив лидерам российской оппозиции, что США не хотят, чтобы Путин баллотировался на третий президентский срок. После «аннексии» Крыма Россией в 2014 году Байден возглавил украинское направление администрации Обамы, начав мобилизацию европейских союзников Вашингтона для введения санкций против Кремля.

Тем не менее конкретные позиции того или иного кандидата все меньше занимают Москву, в которой стали обращать самое пристальное внимание на всё большую поляризацию американской политики. Последние несколько лет внутриполитических баталий в Вашингтоне — от расследования спецпрокурора Роберта Мюллера предполагаемого сговора Трампа с Россией до попыток импичмента Трампа — произвели сильное впечатление на политическую элиту России, убедив ее, что межпартийные разногласия в Вашингтоне приближаются к точке кипения.

И последние восемь месяцев только укрепили это представление. В июне во время интервью Путин заявил, что разразившиеся в связи с убийством Джорджа Флойда протесты указывают на «глубокий внутренний кризис» в США. Он также отметил, что Вашингтон не смог принять должных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией из-за межпартийных разногласий.

«Немногие в России понимают, что сейчас происходит в США, но, глядя на ситуацию со стороны, создается впечатление полного безумия», — заметил Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике — аналитического центра, который консультирует правительство России.

Kremlin.ru Федор Лукьянов

По словам Лукьянова, недавние события убедили руководство России в том, что попытки улучшить отношения с США в течение следующих четырех лет «не только бессмысленны, но даже потенциально опасны», Москва же обеспокоена тем, что любые дипломатические усилия между двумя странами могут быстро стать жертвами американских внутриполитических баталий.

«В результате [в Москве] часто приходится слышать, что мы должны максимально свести к минимуму отношения с США, пока там все не успокоится, — сказал Лукьянов. — Но это вряд ли произойдет как минимум до 2024 года, поскольку, если Байден вступит в должность, он будет управлять такой же разделенной страной, как и Трамп, только стороны поменяются».

На этом фоне актуален вопрос, как Россия планирует вести себя с потенциально непредсказуемыми США в следующие четыре года. Один из вариантов — продолжение укрепления отношений с Китаем. С 2014 года, когда Москва оказалась в определенной изоляции от Запада из-за кризиса на Украине, Россия и Китай увеличили объем двусторонней торговли до $110 млрд в 2019 году, одновременно сократив свою зависимость от доллара. В настоящее время две страны регулярно проводят совместные военные учения, в том числе в геополитически важных точках, таких как Балтийское и Южно-Китайское моря. Россия также приняла меры по уменьшению своей технологической зависимости от США, обращаясь к китайским технологическим гигантам, таким как Huawei Technologies.

Суслов обратил внимание на то, что Москва и Пекин, скорее всего, в ближайшие четыре года сблизятся еще больше. По его словам, у этих двух стран есть все возможности, чтобы дать отпор Вашингтону.

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Более того, уверен он, все большая поляризация «ослабит способность Соединенных Штатов проводить эффективную внешнюю политику, делая их более импульсивными, более меркантилистскими и менее способными консолидировать союзников для противостояния России и Китаю».

"Россия исходит из того, что политика конфронтации США болезненна, но не смертельна, — добавил Суслов. — И что в конечном итоге именно Соединенным Штатам придется скорректировать свою политику, адаптироваться к многополярному миру и признать и Россию, и Китай в качестве законных великих держав».