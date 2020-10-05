Не успел замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов разглядеть «разительные перемены» в агропромышленном комплексе Чувашии и похвалить главу минсельхоза региона Сергея Артамонова, назвав одним из лучших в ПФО, как республика попала в медиаповестку, но на этот раз в негативном ключе. Крупная агрокомпания, распространившая своё влияние сразу на два региона Поволжья и ведущая историю из Чувашии, оказалась замешана в скандал с ГМО-семенами, использование которых в России запрещено на законодательном уровне. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Agro.cap.ru Уборочная страда. Чувашская Республика

Рапс с ГМО

В августе 2020 года силами Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл была проведена проверка посевов рапса на территории Сеченовского района Нижегородской области. Лабораторный анализ показал, что в семенах, используемых одной из крупных агрокомпаний Поволжья — ООО «КиПиАй Агро Сеченово», присутствует ген cp4 ESPS. При этом действующим законом использование семян, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, запрещено.

Компания получила предписание — до 24 октября 2020 года устранить нарушения. Вместо этого агрофирма пошла в арбитраж оспаривать претензии Россельхознадзора.

Ведомство, между тем, уточнило, что в схожей ситуации в Волгоградской области посевы сои с ГМО были попросту уничтожены.

Чем же так опасны ГМО-семена? Почему в России их запретили и жёстко контролируют, чтобы агробизнесмены не пытались обойти запрет?

Обратимся к исследованию доктора биологических наук Ирины Ермаковой, которая изучала влияние сои с геном EPSPS CP4 на физиологические состояние и репродуктивные функции крыс. Ген, который, к слову, делает семена (а потом и посевы), например, устойчивыми к гербициду «Раундап» — химикату, призванному бороться с сорняками.

«При введении в диету самок ГМ-сои был выявлен высокий уровень смертности крысят в первом поколении, недоразвитость части из них и отсутствие второго поколения по сравнению с другими группами. Таким образом, диета с ГМ соей (линия 40.3.2) может оказывать негативное влияние на крыс и их потомство», — отмечала биолог.

researchgate.net Ген CP4 EPSP-синтаза

Точку в споре о безопасности гербицидов год назад поставили массовые иски американских фермеров, которые долгие годы применяли вышеупомянутый «Раундап».

"В конце марта присяжные федерального суда в Сан-Франциско единодушно признали, что гербицид «Раундап» стал «существенным фактором», спровоцировавшим онкологию у семидесятилетнего фермера Эдвина Гардемана. Он применял химикат более тридцати лет, теперь болен неходжкинской лимфомой. Суд обязал компанию-производителя выплатить компенсацию на сумму порядка 80 млн долларов», — сообщало в апреле 2019 года РИА Новости.

В суды США тогда были поданы свыше 11 тыс. исков на концерн, который производил химикат.

Не лишним также будет вспомнить сигнал SOS, подаваемый пчеловодами России в последние годы. Именно поля рапса, а точнее, то, чем их обрабатывают, чаще всего называют среди причин массового мора пчелосемей, который происходит в разных регионах страны. А ведь пчёлы это не только будущие продукты пчеловодства, но и опылители других культур.

Погибшие пчелы

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Судебный спор аграриев и Россельхознадзора

Иск компании «КиПиАй Агро Сеченово» к управлению Россельхознадзора арбитраж Нижегородской области начнёт рассматривать 8 октября 2020 года. Истец требует признать предписание недействительным.

В ходе дела дважды ООО подавало ходатайство о наложении обеспечительных мер — приостановке действия предписания. Оба раза судья требование отклоняла.

Из материалов дела стало известно, что «на заявителя возложена обязанность по исключению из использования семян сельскохозяйственных растений (вегетативной массы) рапса с выявленным ГМО геном cp4 EPSPS с полей С1, С24 и С26, на общей посевной площади 549,76 га, предоставить подтверждающие документы и не допускать использования семян сельскохозяйственных растений, генетическая программа которых изменена с использованием генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов».

Судья указал, что фактически просьба агрокомпании направлена на продолжение деятельности и «безусловно свидетельствует о возможности нарушения прав неограниченного круга лиц (покупателей сельскохозяйственной продукции общества)».

Из ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ следует, что проверка компании прошла после того, как в Управление Федеральной службы безопасности РФ по Нижегородской области поступила информация о том, что фирма «на территории Сеченовского района осуществляет выращивание и реализацию генно-модифицированной продукции (семена рапса), использование которой может угрожать жизни и здоровью граждан Российской Федерации». При этом использование подобных семян является нарушением ст. 21 ФЗ закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве».

Проверка показала, что с 14 июня по 24 августа 2020 года трижды были использованы семена рапса, в которых обнаружен ГМО ген ср4 EPSPS. На посевной площади 394,92 га материал был задействован в количестве 2,902 т, на площади 107,47 га — в количестве 0,790 т, на площади 47,37 га — в количестве 0,348 т.

Стоит отметить, что в вынесенном предписании нет указания уничтожить посевы. Компанию обязали исключить из использования семена сельскохозяйственных растений (вегетативную массу) рапса с полей.

Также напомним, в июле 2020 года Россельхознадзор сообщил, что идёт расследование о поставках партии рапса из России в Китай по поддельным фитосанитарным сертификатам. Изначально сообщалось о 23 партиях рапса.

Тогда в комментариях информагентствам глава ведомства Сергей Данкверт заявлял:

«Вы можете себе представить: у нас запрещено выращивать продукцию с ГМО — и в нашей продукции обнаружено ГМО? Исходя из этого китайская сторона предупредила, что может ввести запрет».

Фигуранты расследования ведомством пока не назывались.

Фирма-фигурант: кто собственники?

Возвращаясь к ситуации с фирмой из Поволжья. ООО «КиПиАй Агро Сеченово», по данным ЕГРЮЛ, учреждено в феврале 2016 года в Сеченовском районе Нижегородской области для выращивания зерновых культур. Сотрудниками компании числятся порядка 150 человек. Уставный капитал — более 566,35 млн рублей.

Владелец 59,43% доли в фирме — Сергей Габестро. В Москве он возглавляет ассоциацию участников торгово-закупочной деятельности и развития конкуренции «Национальная ассоциация институтов закупок», в создании которой приняла участие «Деловая Россия», и фонд развития цифровых технологий в соцсфере. Также Габестро — глава АО «Электронные торговые системы» и «Фабрикант.ру». Также в его активе — доли в разных коммерческих компаниях Крыма, Москвы, Нижегородской, Московской областей, Чувашии.

Помимо Габестро, владельцами ООО «КиПиАй Агро Сеченово» являются его управляющий партнёр — Роман Караулов (доля — 6,6%), ООО «Холдинг Кипиай» — 3,48% и ООО «Агроинвест» с долей 30,49%. «Агроинвест» работает с 2019 года и на 100% принадлежит Габестро. Холдинг же — собственность Караулова. То есть фактически конечными бенефициарами «КиПиАй Агро Сеченово» являются Караулов и Габестро.

Непосредственно «КиПиАй Агро Сеченово» — собственник нижегородского ООО «Красновское», которое было создано для выращивания зерновых культур в 2003 году, 50% доли в «Агрофирме «Амур» из Приамурья (банкрот с мая 2019 года) и c 2018 года 51% доли в ООО «КиПиАй Агро корма» из Чувашии. Последнее было ликвидировано через год после создания и частично принадлежало Ксении Ермолаевой (владелец холдинга «ГК Контур» из Чувашии).

На сайте «КиПиАй Агро» отмечается, что под его управлением реализуется проект в области растениеводства в Чувашии и Нижегородской области, а за пять лет «земельный банк увеличен с 1,5 тыс. га до 41 тыс. га» и в планах его дальнейший рост.

Также на сайте заявлено, что холдинг активно сотрудничает с Минпромторгом РФ, входит в состав экспертных групп Минэкономразвития РФ, Агентства стратегических инициатив и является членом правления Ассоциации индустриальных парков. Председателем совета директоров холдинга является известный уже по «КиПиАй Агро Сеченово» Роман Караулов.

33-летний уроженец Чебоксар Роман Караулов — член общественного совета Минсельхоза России, а также с июня 2016 года был советником главы Чувашии Михаила Игнатьева. При новом главе республики Караулов входит в состав Высшего экономического совета Чувашии.

В 2016 году приказом министерства сельского хозяйства Чувашии Караулов был также награждён почётной грамотой, а во время визитов высоких гостей в Алатырский и Порецкий районы Чувашии, где находятся поля холдинга, их представляют как образцовые.

Непосредственно сам глава холдинга имеет обширные активы и помимо «КиПиАй Агро Сеченово». Например, в Чувашии это ООО «КиПиАй Агро Порецкое» (90% доли у Габестро, 10% — у Караулова), микрокредитная компания «Директ Финанс». К «КиПиАй Агро Порецкое» в 2020 году администрация сельского поселения дважды подавала иски о взыскании арендных платежей за землю, но впоследствии претензии отзывала.