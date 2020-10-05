ФНС приступила к реализации пилотного проекта, предполагающего сокращение сроков возмещения НДС до одного месяца. Издание «Коммерсант» анонсировало рассылку руководством ведомства рекомендаций в адрес территориальных налоговых органов с информацией о необходимости сокращения сроков камеральных проверок деклараций по НДС. Напомним, что подобного рода эксперимент уже проводился — в 2017 — тогда он предусматривал сокращение сроков проверки с трех до двух месяцев и стал возможен, как сообщал в октябре 2017 года заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин, благодаря управлению большими данными Big Data. Как и прежде эксперимент коснется далеко не всех налогоплательщиков. По сообщению издания, он затронет более пятой части налогоплательщиков, возмещающих в течение квартала более 200 млрд рублей — тех, кто ранее не прибегал к заявительному порядку возврата, относится к группе низкого и среднего риска. Половина (50%) контрагентов по НДС должны быть заявлены налогоплательщиком (и проверены) в предыдущие налоговые периоды, более 80% контрагентов должны иметь по классификации ФНС низкий или средний риск. Кроме того, ускоренный возврат потребует возмещения ранее более 70% заявленного НДС. Главным же фактором отбора таких клиентов будет являться уплата за последние три года налогов на сумму, большую заявленной на текущий квартал суммы возврата НДС.

ИА Красная Весна Флешка ФНС России

Фотобанк Moscow-Live.ru Здание ФНС

Как известно, пандемия выявила одну из главных проблем российского бизнеса. И эта проблема — нехватка оборотных средств у российского бизнеса, что тянет за собой в случае появления подобных пандемии обстоятельств тяжелые для экономики страны последствия — банкротство компаний, в свою очередь, ведущую к росту безработицы. И на первый взгляд может показаться, что сейчас ФНС решает именно эти проблемы, тогда как на самом деле всего лишь тестирует возможности своей системы и, вероятно, выявляет ее слабые места, впрочем, как и популяризирует, что, безусловно, является не лишним, схему открытого и честного «диалога» между бизнесом и ФНС, что опять же, в целом и по сути должно положительно сказаться на экономике страны, но не сейчас, а в будущем. Так, например, пилотный проект 2017 года затронул 8,8 тысячи налогоплательщиков, в течение квартала возмещающих из бюджета 372,2 млрд руб. Так сказать участниками сегодняшнего проекта станут 3,4 тыс. налогоплательщиков (21,8% от их общего числа в этой категории), возмещающих в квартал 219,5 млрд руб. НДС. По данным, которые указывает «Коммерсант», пилот 2017 года, по расчетам ФНС, экономил клиентам службы 9,3 млрд руб. в год, проектная цифра возврата оборотных средств в новом пилоте меньше правда с отсылкой к существенному снижению ключевой ставки — более 3,1 млрд руб. в год. Сумма невеликая, а исходя из обозначенных ФНС параметров отбора по группам риска, можно сделать вывод, что воспользоваться данной мерой смогут сильнейшие. Компании, испытывающие сегодня трудности, а именно — имеющие долги, пени, штрафы — вряд ли окажутся в числе счастливчиков — участников пилота, в то время как Налоговый кодекс позволяет использовать подлежащую возмещению сумму для погашения задолженности (недоимки, пеня, штрафы) по федеральным налогам либо засчитывать ее в счет предстоящих платежей или возвращать на расчетный счет. Поэтому говорить о том, что данный пилот нацелен в первую очередь на сиюминутную поддержку экономики в широком смысле этого слова, мол, «танцуют все», не приходится. Но и осуждать сейчас некую возможную избирательность подхода тоже невозможно. Обстоятельства объективным образом складываются в пользу необходимости принятия точечных решений. Скорее всего, пилотный проект, направлен на поддержку конкретного бизнеса. Можно даже предположить, что ФНС понимает, кто из компаний может оказаться в круге получателей средств, подлежащих возмещению: наверняка, та самая автоматическая расчетная система ФНС систематизируя данные, выделила этот круг под обозначенные критерии, а может быть, наоборот, критерии появились исходя из понимания расчетных данных системы. Как говорится, в этом и есть плюсы цифровизации — знать заранее, кого вовремя поддержать, подтолкнуть к росту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

К слову, и сегодня, как гласит Налоговый кодекс, можно получить возмещение НДС в течение 12 дней, а затем будет проводиться камеральная проверка. Воспользоваться таким правом налогоплательщики могут через возможность применения заявительного порядка возмещения налога путем подачи в налоговый орган налоговой декларации, банковской гарантии и заявления о применении заявительного порядка возмещения налога. При этом банковскую гарантию можно не предоставлять, если налогоплательщики уплатили за предыдущие 3 года не менее 2 млрд рублей налогов. Однако, как указывает «Коммерсант», ранее ФНС совместно с изданием, проводила опрос бизнеса для выявления более удобных для него условий подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров, в ходе него (инициативу ФНС по упрощенному бездокументарному порядку подтверждения экспорта через реестры по п. 15 ст. 165 НК РФ поддержали 85% опрошенных) выяснилось, что заявительный порядок возмещения НДС для многих экспортеров недоступен, — в связи с этим вопрос о сокращении сроков возврата НДС признан актуальным. Что, собственно, лишний раз говорит о том, что пилотный проект ФНС носит больше технический характер и, скорее всего, сейчас его участниками могут быть экспортно ориентированные компании и отчасти бизнес, занимающийся импортом продукции. В пользу этой версии может говорить и тот факт, что сегодняшний низкий внутренний платежеспособный спрос не способствует росту производства товаров для реализации внутри страны при, тем не менее, имеющейся необходимости импортозамещения части товаров.