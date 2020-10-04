Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос телеканала Al Jazeera о возможности введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, заявил, что «такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы» ОБСЕ», большинство СМИ, особенно российские, восприняли это как готовность Еревана обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Иван Шилов ИА REGNUM Арцах

После этого последовала определенная реакция со стороны Москвы. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что «вопрос необходимости присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, где неделю назад обострился конфликт между Ереваном и Баку, должен быть рассмотрен». По его словам, «насчет введут или не введут, я не знаю, тут очень много обстоятельств, но то, что вопрос всесторонне будет изучен, я в этом не сомневаюсь». С уточняющей позицией выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон». Но вслед за этим армянская ежедневная общественно-политическая газета «Аравот», а также телеграм-канал «Баграмян26» заявили, что «российская пресса вырвала слова из контекста заявления Пашиняна и выдала желаемое за действительное», напоминая, что «Нагорный Карабах — единственная зона конфликта на постсоветском пространстве, где никогда не было миротворцев», и «армяне своими силами отстояли Карабах и столько лет обеспечивали его безопасность».

Kprf.ru Казбек Тайсаев

Всё это нельзя назвать фальсификацией ситуации, речь идет о насыщении ее разными смыслами. Истина в том, что летом 2019 года после встречи в Вашингтоне с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном его азербайджанский коллега Эльмар Мамедъяров говорил о появлении «новых — старых нюансов» в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. «Армянская сторона каждый раз поднимает вопрос, что нам нужен статус и безопасность. Этот вопрос обсуждался и в Вашингтоне, — говорил Мамедъяров. — Что касается вопросов безопасности и возможности размещения международных миротворческих сил, то сопредседатели должны еще больше уточнить свои предложения и выступить с ними. Сопредседатели говорят, что мы должны поработать над этим вопросом». Из этого следовало, что Минская группа ОБСЕ вернулась к вопросу возможности размещения международных миротворческих сил в зоне конфликта, и, как говорил тогда Мамедъяров, «в ближайшие 2−3 месяца мы рассмотрим предложения сопредседателей».

Как известно, переговоры по урегулированию конфликта проводились в закрытом режиме, и многие оценки экспертов строились на уровне ощущений. Тем не менее факты таковы. Армянский портал «Лрагир» обвинил Мамедъярова «в провокации», его действия были оценены как стремление «вызвать реакцию Армении и посредников», которые должны «либо подтвердить, либо опровергнуть такое утверждение». «Чью игру проводит Мамедьяров и кому на руку размещение миротворцев в Арцахе? — задавался вопросом «Лрагир». — США и Франция однозначно поддерживают размещение механизмов сдерживания, о которых Россия старается не говорить. Эксперты не раз утверждали, что Россия была бы не против размещения в зоне арцахского конфликта миротворцев — своих или ОДКБ. Таким образом Россия могла бы вывести свои войска прямо на границу с Ираном». Введение миротворческого корпуса в зону конфликта прописано в Мадридских принципах, на основе которых ведутся переговоры. Эта проблема затрагивалась не раз, и в дипломатическом отношении такой сюжет уже прорабатывался в общих чертах.

Mod.gov.az Поражения живой силы и боевой техники Армении. 10.2020

С другой стороны, бакинские эксперты намекали, что если азербайджанской дипломатии не удастся блокировать продвижение со стороны МГ ОБСЕ вопроса о миротворцах в зоне конфликта, то желательно, чтобы они были либо российскими, либо из стран СНГ, так как иной состав может привести к появлению в Закавказье так называемого косовского рецидива. В свое время замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов озвучивал позицию Баку по миротворцам: «В освобождении территорий за основу должно быть принято логическое соответствие, то есть за основу должна быть принята деоккупация территорий, освобождение которых требуется в первую очередь — Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы». Если возвращаться к заявлению Пашиняна телеканалу Al Jazeera о возможности введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, то он не отверг эту идею, относя ее к сфере компетенции Минской группы, хотя ранее продвигалась идея миацума (объединения Армении с Нагорным Карабахом).

После того, как США, России и Франции выступили с совместным заявлением по Карабаху и обозначили, что МГ ОБСЕ должна продолжать свою посредническую деятельность в урегулировании конфликта, появились новые инициативы. Первая обозначена: сопредседатели Минской группы предложили сторонам карабахского конфликта объявить гуманитарное перемирие для выноса тел погибших военных. Это невозможно сделать без прекращения столкновений, а в случае договоренностей появляется шанс «вернуться к содержательным переговорам без предварительных условий». При этом нельзя исключать, что в будущем сопредседатели вернутся к теме размещения миротворцев в зоне конфликта, поскольку после новой войны в Карабахе и ожесточенных боев с многочисленными жертвами с обеих сторон оставлять без прикрытия линию прямого соприкосновения сторон уже невозможно. К тому же и Ереван, и Баку с некоторыми оговорками признали целесообразность продолжения посреднической миссии со стороны МГ ОБСЕ. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что «три страны — Россия, США и Франция — должны продолжать работать вместе, если все они сохранят нейтралитет».

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Что же касается президента Турции Реджепа Тейипа Эрдогана, то он продолжает считать, что Минская группа не может требовать перемирия и приостановки военных действий до того, пока армяне не покинут «оккупированную территорию», то есть сразу ставится предусловие. Кстати, и Иран давно критикует обновленные Мадридские принципы, которые являются основой переговорного процесса. Тегеран считает, что конфликт должен решаться только странами региона. Мы это к тому, что проблемы есть, и возникают они не только на западном фланге. Сейчас идут бои и активно работает дипломатия, хотя МГ ОБСЕ еще не вступила в фазу конкретных действий, понимая, что урегулирование спора в Нагорном Карабахе потребует болезненных компромиссов с обеих сторон. Но в данный момент такие компромиссы пока кажутся менее вероятными, чем маленькая война с большими последствиями. Хотя, конечно, приведенные рассуждения о возможности появлении миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта носят пока теоретический характер.

Но сам факт постановки вопроса свидетельствует о приближении разрядки в сложной ситуации в регионе. Ясно, что вернуться к прежнему статус-кво будет практически уже невозможно. Нагорно-карабахская проблема приобрела иное звучание и перестала восприниматься как армяно-азербайджанский конфликт. С появлением Турции она интегрирована в более сложную геополитическую реальность, чего ранее не наблюдалось.