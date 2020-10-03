



Иван Шилов ИА REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон

После того, как президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с заявлением по Нагорному Карабаху, в котором подчеркивалась необходимость немедленного прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса в формате Минской группы ОБСЕ, в Париже решили активизировать посреднические усилия по Карабаху. Макрон провел переговоры по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Reuters, глава Франции предложил Еревану и Баку какой-то новый метод перезапуска переговоров по урегулированию карабахского конфликта в формате Минской группы. Подробностей пока не сообщается.

Ереван и Баку по разному освещали в национальной прессе эти события. Если Пашинян по итогам разговора с Макроном говорил о недопустимости вовлечения иностранных боевиков в военные действия в Карабахе, обозначил фактор участия в конфликте Турции, то Алиев не выступил после беседы с Макроном с каким-либо заявлением. Напомним, что накануне саммита Европейского совета в Брюсселе французский лидер заявил, что разведка его страны располагает сведениями, что боевики джихадистских группировок из Сирии через Турцию проникли в Нагорный Карабах. Париж назвал это «очень серьезным новым фактом», который должен стать предметом обсуждения глав государств и правительств стран — членов ЕС. С подтверждением информации выступила представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что Москва тоже располагает данными о том, что боевики из Ближнего Востока воюют в Нагорном Карабахе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Представитель МИД России Мария Захарова

Между тем в Нагорном Карабахе идет настоящая полномасштабная война, остановить которую одними заявлениями или телефонными переговорами невозможно. Обе стороны конфликта заявляют об убитых и раненых среди мирного гражданского населения. Согласно просочившейся в мировые издания информации, Закавказье готовили к новой войне. Независимо от того, кого считать инициатором начала боевых действий, не все они были «внезапными». Это создает устойчивое ощущение наличия фактора находящейся в тени «третьей силы». Об этом пишет и турецкое издание Evrensel, утверждая, что причины вспыхнувшей новой войны в Карабахе следует искать в событиях на «Ближнем Востоке, в Северной Африке и Восточном Средиземноморье, по оси Сирии и Ливии, которые переносятся на кавказский фронт».

Учитывая, что ранее в Восточном Средиземноморье и Африке обозначилось противостояние Франции и Турции, когда Париж завил о готовности защищать суверенитет Греции и Кипра и официально предупредил Анкару о жестких санкциях, а также то, что он сделал заявление по Нагорному Карабаху, которое в Турции и Азербайджане сочли «проармянским», можно предполагать, что разговор Алиева с Макроном был сложным. Если в первом случае Франция выступает под флагом НАТО, во втором — как одна из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, то обозначается общий геополитический контекст, связывающий последние события в Восточном Средиземноморье и войну в Нагорном Карабахе. Но есть и другой момент.

Mil.am Солдат на защите Нагорного Карабаха

Говоря о Восточном Средиземноморье, Макрон обвинял Турцию и Россию в реализации «общей политики». Сейчас же в Закавказье он обозначает сценарий совместных с Россией действий в формате МГ ОБСЕ, который отвергается Турцией. Париж не желает появления в Закавказье даже на потенциальном уровне альянса Турции и России по типу того, который существовал во времена Ленина и Ататюрка, и хочет заполнить собой большой пробел, появившийся в связи с ослаблением влияния в регионе США. Судя по всему, Макрон будет подталкивает ЕС к разработке всеобъемлющей стратегии для Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья, а теперь и Закавказья.

Однако это теория. На практике необходимо в первую очередь остановить войну в Нагорном Карабахе и перевести события в фазу мирных переговоров, что пока не представляется возможным без каких-либо конкретных практических действий упреждающего характера. К тому же налицо стремление Турции надавить на Россию, с которой у нее сохраняются разногласия по поводу контроля над Идлибом и Тель-Рифатом в Сирии и передачи Сирта и Джуфры в Ливии поддерживаемому турецкими властями Правительству национального согласия.

Mil.ru Совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Наконец, пожалуй, самое важное. Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что считает, что Россия имеет более высокую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в отличие от других стран-посредников. Он назвал важным формат «тройки» сопредседателей Минской группы, желая его сохранения. По словам президента, его страна категорически против перерастания карабахского кризиса в региональный конфликт. Так что путь к решению проблемы Нагорного Карабаха лежит через сложный дипломатический лабиринт, и никто не знает, готов ли Макрон к марафону, намерен ли он сделать то, что Париж уже проделал во времена кавказской войны августа 2008 года.

President.az Ильхам Алиев дает интервью телеканалу Al Jazeera

Для России же важно, как выразился один эксперт, «думать о проблемах у себя в огороде» и не лезть пока на другие «приусадебные участки».