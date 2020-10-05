У разработчиков из японской компании Nintendo есть удивительная способность. Используя только своих «классических» персонажей, появившихся ещё в 1980-х, они умудряются раз за разом создавать увлекательные игры в неожиданных жанрах. Все знают, что Super Mario Bros. — это платформер, однако усатый водопроводчик Марио с огромным успехом показывает себя в гонках, файтингах, головоломках и спортивных симуляторах. Справедливо это и для второго по популярности маскота компании — миловидного розового шарика по имени Кирби (или Кёрби, в зависимости от локализации).

Иван Шилов ИА REGNUM Kirby Fighters 2

Как и у Марио, дебют Кирби состоялся в игре жанра платформер. Однако за время своего существования (в этом году персонажу исполняется 28 лет) прожорливый шарик успел «заглянуть» в проекты самой разной жанровой направленности. Последний из них — кооперативный файтинг под названием Kirby Fighters 2. На первый взгляд может показаться, что сражения с участием одних лишь Кирби — совершенно скучная затея. Однако при более детальном рассмотрении игра раскрывается с лучшей стороны. Но проблем у неё всё равно хватает.

Релиз Kirby Fighters 2 был незаметным и оставил неприятное впечатление, что Nintendo немного стыдится своего нового продукта. Сначала информацию о проекте тихонечко добавили на главный сайт компании, потом без лишних фанфар выпустили небольшой релизный трейлер, а после разработчики словно и вовсе забыли о своей игре. Никакой информационной поддержки и, соответственно, почти никакого интереса со стороны игрового сообщества. Более того, на момент написания этого текста, в рунете всё ещё нет ни одного обзора на Kirby Fighters 2.

Тем не менее игра определённо заслуживает внимания. Kirby Fighters 2 — это эдакая фантазия на тему «А что, если новую часть Super Smash Bros. посвятили бы только одному персонажу?». Сравнение с самым популярным файтингом от Nintendo здесь неспроста. По механикам, визуальному стилю и общим ощущениям от геймплея эти игры практически братья-близнецы. Правда, Kirby Fighters 2 — младший и куда менее талантливый брат.

Игра рассчитана на бои в формате «два на два». Для победы нужно довести до нуля количество жизней обоих противников и при этом не упасть самому. Если ваш Кирби лишается здоровья после вражеской атаки, но товарищ по команде всё ещё держится на ногах — вам дадут поуправлять милым призраком, который может наносить удары и оказывать посильную поддержку второму игроку. При этом, как и в Smash Bros., одних ударов и спецприёмов для победы будет недостаточно — нужно уметь использовать особые возможности каждой арены и разбросанных на ней предметов.

Nintendo.com Скриншот из игры Kirby Fighters 2

Арен в Kirby Fighters 2 ужасно мало (всего около 12), но все они красочные, запоминающиеся и отличающиеся друг от друга. На одной из них вам придётся не только сражаться с соперниками, но и уклоняться от ударов гигантского робота, а на других — пытаться перепрыгнуть движущийся поезд или маневрировать между дюжиной толкающихся ладоней. В большинстве случаев эти дополнительные испытания действительно влияют на ощущения от битвы и создают новые сложности — особенно учитывая тот факт, что Кирби двигаются и прыгают достаточно медленно и не всегда успевают уйти от очередного препятствия.

Похожая ситуация и с доступными персонажами. Всего в игре их 22, однако 17 из них — это различные вариации Кирби. Один отлично владеет мечом, другой сражается на дистанции при помощи бомб, а третий — врывается в самую гущу боя и раскидывает противников приёмами из реслинга. Каждый подвид Кирби обладает уникальной атакой и стилем игры, однако этого всё равно не хватает. Открыть всех доступных персонажей можно всего за пару часов, и ровно за столько же научиться эффективно пользоваться их приёмами. И, несмотря на разницу в геймплее, спустя некоторое время все Кирби начинают казаться примерно одинаковыми. А чего ещё ожидать, когда персонаж может совершать всего три действия: прыжок, атаку и захват?

Nintendo.com Скриншот из игры Kirby Fighters 2

Отдельно разработчики выделили пятерых героев, входящих в категорию Buddy («дружбан"/ «приятель»). Это второстепенные персонажи из игр о Кирби, которые здесь выполняют роль поддержки и условных «гостей». Среди них и главные антагонисты проекта: жадный король Дидиди и брутальный Мета Рыцарь. За «дружбана» можно поиграть по сети или в локальном бою, однако они недоступны в сюжетном режиме. Там ими будет управлять искусственный интеллект, оказывающий игроку посильную помощь.

Сюжетный режим в Kirby Fighters 2 называется «Башня дружбанов» и именно в нём вы, вероятнее всего, проведёте большую часть времени. Играть в него можно как в одиночку (как уже было сказано, вместе с искусственным интеллектом), так и в компании друга — он возьмёт на себя управление тем самым «дружбаном». Вместе вам предстоит участвовать в сражениях трёх типов: с одним врагом, с двумя врагами и с боссом. А между боями можно будет покупать различные предметы вроде восстановления здоровья или усиления атаки в следующей схватке. Таким образом, прохождение «Башни» — процесс отчасти стратегический. Иногда вы захотите рискнуть здоровьем героя, чтобы нанести больше урона следующему боссу. А иногда пожертвуете всеми возможными бонусами, лишь бы восстановить немного здоровья и продолжить восхождение. Очевидно, сложность всего этого процесса также возрастает от этажа к этажу.

Nintendo.com Скриншот из игры Kirby Fighters 2

А вот онлайн-бои в Kirby Fighters 2 неприятно разочаровывают. И дело даже не в том, что они чем-то отличаются от других режимов (геймплейного разнообразия в этом проекте, в целом, не слишком много) — просто в них никто не играет. Иногда в очереди на поиск соперников приходится ждать по 10−15 минут. И это ради двухминутного сражения, которое не успевает толком развлечь. К сожалению, бои «один на один» в Kirby Fighters 2 не предусмотрены, а значит, подключения приходится ждать в два раза дольше. Проблема, конечно же, здесь в том самом «тихом релизе» проекта, из-за которого о Kirby Fighters 2 практически никто не знает.

Конечно, новый проект от Nintendo не сможет сравниться с успешной Super Smash Bros. по количеству героев, механик и сложности схваток. Разочаровывает здесь и разнообразие арен, почти все из которых уже были в первой части Kirby Fighters. Однако сражаться за потешных круглых человечков всё равно весело и интересно — даже несмотря на то, что иногда слишком просто.

Nintendo.com Скриншот из игры Kirby Fighters 2

Пожалуй, покупку Kirby Fighters 2 стоит порекомендовать родителям, которые хотят провести пару весёлых вечеров вместе со своими детьми — а заодно и приучить их к жанру файтингов. Это, в первую очередь, семейная игра со всеми вытекающими: симпатичная, доступная, увлекательная и довольно забавная. А вот геймерам «посерьёзнее» лучше обойти новинку стороной. Особенно с учётом того, что Nintendo продолжает активно поддерживать Super Smash Bros., добавляя туда всё новых героев и арены.