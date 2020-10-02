С приходом осени пандемия коронавируса снова показывает свои зубы, причем ее вторая волна, если придется на зиму, может оказаться очень сложной как для общественного здравоохранения, так и для общества и экономики. Она неминуемо повлечет за собой очередной этап безработицы ифинансовых трудностей. Поэтому необходимость немедленного вмешательства, выходящего за рамки идеологий и предрассудков, более чем очевидна — и весьма тревожит государство и граждан. К сожалению, времени на решение не так много.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Афины сейчас становятся самым опасным районом заражения коронавирусом в Греции. Скрытая и чрезвычайно чувствительная социальная группа крупнейшего города страны, которая и сама находится под угрозой коронавируса и одновременно является одним из многих источников его распространения (как недавно указали министерство здравоохранения в частности и больницы вообще), — это мигранты. Их трудности с доступом к медицинским услугам (у многих нет юридических документов и постоянного места жительства), недостаток информации (многие не говорят по-гречески), их условия проживания (гетто в определенных районах в центре Афин) делают проблему взрывоопасной для них самих, но также и для остальной части сообщества.

Метро в Афинах. Коронавирус

Число мигрантов, госпитализированных с коронавирусом, увеличивается с каждым днем. У нас уже есть первые смертельные случаи, например, совсем недавно скончался 25-летний молодой человек с сопутствующими проблемами со здоровьем, который даже не знал, что страдает от них. Министерства здравоохранения и внутренних дел, а также муниципалитет должны быть немедленно мобилизованы для борьбы с инфекцией у мигрантов в Афинах, а не только в пунктах их приема. Также соответствующие НПО, работающие в стране, должны оказывать помощь в городах — особенно мигрантам, у которых нет документов и которые скрываются от властей. Мы, граждане, также должны играть важную роль, поддерживая их повседневные нужды.

Пандемия самым ярким образом продемонстрировала, что стране нужна последовательная иммиграционная политика, которой давно не было. Греческое общество нуждается в честном обсуждении этой огромной проблемы, которая носит глобальный, но также европейский характер. Для решение вопроса требуется конкретная, эффективная, а не лицемерная и микроуправленческая политика наших европейских партнеров. Миграция должна быть неотъемлемой частью дебатов о демографии, развитии и будущем страны — но дискуссия не может вестись с точки зрения «политкорректности» и отвечающих ей идеологий, как это было до сих пор. Охота на этих «ведьм», которые публично подчеркивают проблему миграции, ни к чему не приводит и не помогает ее решить. Напротив, играет на руку тем, кто хочет использовать этот вопрос в политических или экономических целях.

Мигранты

В течение многих лет я публично высказывал мнение, что дети мигрантов, родившиеся в Греции, должны немедленно получать греческое гражданство. Я также предложил, чтобы государство рассмотрело возможность предоставления мигрантам права собственности на землю, на основе определенных критериев, в заброшенных районах страны, чтобы у этих людей была перспектива что-то создавать, жить самим, но также и давать жизнь этим районам. Я также неоднократно указывал на необходимость заботиться об образовании мигрантов и их интеграции в греческое общество. Пришло время для щедрой и космополитической Греции (а такая тоже есть) говорить правду и смотреть в будущее.