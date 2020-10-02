Правительство США находится в опасном заблуждении: американские лидеры в Вашингтоне не понимают сути дипломатии. Они верят, что дипломатия — это подарок, маленькое удовольствие сесть, когда Америка говорит: «Садись», и сдать ядерный арсенал, когда Америка говорит: «Сдай свой ядерный арсенал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помпео. Дипломатия

Дипломатия понимается как точка, которую нужно достичь, привилегия, которая может быть дарована другим государствам после того, как они действуют в интересах США, состояние относительного застоя, которым можно наслаждаться после того, как Вашингтон получил то, что он хочет.

Это всё неправильно. Дипломатия — это не цель внешней политики; мир — это главная цель, и дипломатия должна быть нашим наиболее часто используемым инструментом в ее достижении.

Путаница в природе и целях дипломатии во внешней политике США началась не с администрации Трампа, но некоторые недавние высказывания госсекретаря Майка Помпео типичны для этой путаницы. В комментариях, данных газете New York Post и опубликованных 24 сентября, Помпео обвинил китайское консульство в Нью-Йорке в том, что оно является центром коммунистического шпионажа. «Они занимаются деятельностью, пересекающей черту от обычной дипломатии до тех вещей, которые были бы больше похожи на то, что делают шпионы», — заявил он. Помпео сравнил деятельность, которая, по его словам, происходит в Нью-Йорке, с деятельностью на бывшем форпосту Пекина в Хьюстоне, который был закрыт этим летом по приказу Госдепартамента. «Мы закрыли его, потому что они занимаются шпионажем», — сказал он, очевидно, имея в виду, что объект в Нью-Йорке, а также китайское консульство в Сан-Франциско и китайская делегация в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке могут быть также подвергнуты принудительному закрытию или более строгому регулированию. Если это произойдет, вероятным китайским ответом будет закрытие крупного американского дипломатического форпоста в Китае, как это произошло после закрытия в Хьюстоне.

WhisperToMe Генеральное консульство КНР в Хьюстоне

А 28 сентября Помпео уведомил иракское правительство, что он закроет посольство США в Багдаде, если Ирак не будет лучше защищаться от связанных с Ираном нападений шиитских ополченцев на водителей конвоев и другой местный вспомогательный персонал, работающий на Соединенные Штаты. Является ли это реальной угрозой, еще предстоит выяснить: администрация Трампа давно планирует вывести часть американских войск из Ирака этой осенью, но не намерена прекращать американскую оккупацию, которая также служит базой для продолжающегося военного вмешательства США в соседнюю Сирию и, по словам президента Трампа, насестом, с которого можно «наблюдать» за Ираном. Кажется сомнительным, что этот большой и невероятно дорогостоящий объект будет закрыт, пока длится американская интервенция в Ираке.

Но даже если озвученное в виде предупреждения действие не было задумано всерьез, угроза, которую выбрал Помпео, говорит сама за себя. Точно так же, как в своем обращении с китайскими дипломатическими аванпостами, Помпео здесь рассматривает переговоры с правительством США не как будничный инструмент американской внешней политики, а как приз, который должны заработать другие страны: прекратите шпионаж или предотвратите новые нападения боевиков, или пеняйте на себя.

Конечно, меньше шпионажа со стороны Китая и меньше нападений на связанные с США кадры — это хорошие цели. Помпео не ошибается, преследуя эти цели. Но закрытие дипломатических объектов было бы не просто бесполезным, а плохим шагом, который навредил бы США, по крайней мере, в равной степени, как Китаю или Ираку. Закрытие консульств не является беспрецедентным явлением, но и о нем не следует упоминать легкомысленно.

Китай и США

Благодаря современным коммуникационным технологиям для поддержания дипломатического доступа не требуются физические средства. И тем не менее символизм, близость и личные отношения на рабочем уровне в дипломатии имеют значение — и всегда будут иметь. Закрытие консульства не может в буквальном смысле исключить необходимые связи с другим правительством, как это было бы в более раннюю эпоху, но это будет его функциональным результатом, и в результате пострадают интересы США. Этот риск особенно серьезен, когда имеешь дело с такой страной, как Ирак, где войска США реально находятся в опасности, или с такой великой державой, как Китай, чья экономика и амбиции так тесно вплетены в наши собственные.

Мы должны вести переговоры с Багдадом и Пекином: с первым, по крайней мере, до тех пор, пока продолжается эта позорная война, а со вторым — пока Китай остается мощным соперником и иногда партнером.

Вашингтон может сделать больше, чем раздавать контрпродуктивные угрозы. Более глубокое понимание дипломатии и ее применения позволит лучше защищать США, продвигать наши интересы, поощрять свободу, демократическое управление и процветание за рубежом, помогать созданию условий, способствующих миру. Для этого необходимо научиться видеть в дипломатии стратегический актив, позволяющий нам согласовывать интересы и политику других стран с нашими интересами, а не награду, которую получают страны за подчинение американскому принуждению. В этом ключе разговор — это средство, а не цель. Перерезать наши собственные телефонные линии никогда не будет мудрым решением.