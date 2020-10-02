В случае избрания в ноябре президентом СШАДжо Байдена, новый глава Белого дома окажется под сильным давлением — от него будут требовать перезагрузки Вашингтона в отношениях с Китаем, подобного тому, как после прихода к власти бывший президент СШАБарак Обама пытался улучшить отношения с Россией. Уступить этому давлению было бы серьезной ошибкой, пишет профессор кафедры политики и международных отношений в Принстонском университетеАарон Л. Фридберг в статье, вышедшей 1 октября в The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Несмотря на свои эксцессы и упущения, администрация нынешнего президента Дональда Трампа поступила правильно, начав оказывать сопротивление Пекину. Байден должен развивать положительные аспекты курса своего предшественника, отбрасывая плохие и уродливые его черты, которое омрачали правление Трампа и подорвали способность США ответить на этот величайший стратегический вызов.

Список тех, кто выступает за ослабление напряженности, будет длинным. В деловом мире к этому, скорее всего, будут призывать американские производители полупроводников, обеспокоенные влиянием новых мер экспортного контроля, финансовые фирмы, надеющиеся взять под свое управление деньги миллионов новых китайских инвесторов, если Пекин продолжит открывать свой рынок, фермеры, стремящиеся возобновить продажи сои, а также производители, издержки которых выросли из-за пошлин Трампа на импортные материалы и комплектующие. Профессиональные наблюдатели за Китаем, в значительной степени игнорируемые администрацией Трампа, будут стремиться к тому, чтобы их голоса снова были услышаны, особенно те, кто уже обвиняет Белый дом в том, что он вызвал резкий спад в отношениях, «считая Китай врагом».

Грузовые контейнеры. Китай

Когда демократы были у власти в прошлый раз, они не смогли эффективным образом отреагировать на всё большую агрессивность Китая в Южно-Китайском море, на его шаги по расширению своего влияния в развивающемся мире с помощью инициативы Нового шелкового пути или на его планы доминирования в мировой телекоммуникационной сети следующего поколения 5G. Некоторые члены внешнеполитического истеблишмента из числа демократов сейчас жестко отзываются о Китае и, возможно, готовы довести дело до конца. Но они столкнутся с противодействием прогрессистов, которые хотят сократить расходы на оборону и сделать приоритетным сотрудничество с Китаем в вопросах борьбы с изменением климата и решении других глобальных проблем.

В свою очередь, умным шагом со стороны Пекина было бы протянуть оливковую ветвь новой администрации, предложить совместно добиться так называемого «зеленого восстановления» — выхода из глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом недавно в своей речи говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер и его коллеги явно считают, что поворот был сделан и уже началась новая эра все более интенсивного и открытого соперничества.

Тем не менее временное ослабление напряженности помогло бы усыпить внимание США и их союзников ложным чувством безопасности, давая Пекину больше времени, чтобы склонить азиатский военный баланс в свою пользу, укрепить позиции в развивающемся мире и уменьшить свою зависимость от западных рынков и технологий. Непрекращающиеся шаги Пекина по достижению экономического, дипломатического и военного преимущества, вероятно, в конечном счете вынудят администрацию Байдена взглянуть в глаза реальности и отреагировать — но драгоценное время будет потеряно.

Вместо того чтобы дать Пекину столь нужную ему передышку, новая администрация — в случае избрания Байдена — должна продвигаться вперед по трем направлениям, определенным ее предшественником.

The White House Дональд Трамп

Так, стратеги Трампа верно назвали Китай угрозой номер один для национальной безопасности США и начали смещать акцент вооруженных сил и разведывательного сообщества с борьбы с вооруженными группировками и терроризмом вновь на противостояние великих держав, что сопряжено с более жесткими требованиями. Следующей администрации необходимо удвоить эти усилия, должным образом финансируя их, несмотря на вызванные пандемией бюджетные ограничения.

За последние четыре года можно было неоднократно стать свидетелем ряда запоздалых, но столь необходимых инициатив, направленных на ограничение доступа Китая к технологиям и данным США, включая ужесточение экспортного контроля и правил закупок, более тщательный анализ иностранных инвестиций и программ найма перспективных сотрудников, а также пресечение научного и промышленного шпионажа.

Администрация Трампа также сделала важный первый шаг, пролив свет на масштабные операции Пекина по оказанию политического влияния, а именно на использование денег, подставных организаций и других посредников в попытке эксплуатировать открытость американского общества, на попытки навязать китайской диаспоре свое видение вещей и сформировать восприятие и политические предпочтения в политической и деловой элите страны.

Взяв за основу эту разумную политику, администрация Байдена также получила бы возможность исправить некоторые из самых вопиющих ошибок своего предшественника.

Хотя благодаря торговой войне и стали очевидны многие проблемы, сопряженные с торговой и промышленной политикой Китай, которая негативно сказывается на состоянии рынка, с помощью нее Трампу не удалось убедить Пекин отказаться от таких шагов. Для того чтобы сохранить поддержку граждан внутри страны своей кампании максимального давления на Китай, администрации Байдена необходимо договориться по меньшей мере о частичном «режиме прекращения огня», который бы включал в себя сокращение пошлин на сельскохозяйственные и некоторые потребительские товары.

Kelly Kline Джо Байден

Новому президенту будет легче мобилизовать коллективные действия против Китая по торговле, технологиям и другим вопросам, если он сможет воздержаться от того, чтобы оскорблять демократических союзников США, не будет выражать открытого неуважения к их избранным лидерам, не будет грозить им пошлинами, обвинять в нахлебничестве и высказывать сомнения в надежности долгосрочных американских гарантий безопасности. Президент, не пораженный уродливой заразой расизма, сможет противостоять Коммунистической партии Китая, не будучи обвиненным в злобе против китайского народа.

Более того, глава Белого дома, который не чувствует побуждения воспевать хвалу автократическим правителям, но может вместо этого убедительно говорить о высших достоинствах либеральной демократии, также будет в большей мере способен мобилизовать американский народ, сплотить коалицию государств-единомышленников и заставить Пекин перейти на идеологическом фронте к обороне.

Трамп заслуживает похвалы за то, что он возглавил администрацию, которая, наконец, полностью признала реальность вызова, брошенного Китаем, и приступила к реализации некоторых стратегических мер, которые потребуются для ответа на него. Но протекционистские, изоляционистские импульсы, оскорбительный и вызывающий разногласия стиль правления Трампа и его презрение к демократическим принципам ослабили нацию изнутри и сделали нынешнего главу Белого дома совершенно непригодным для того, чтобы вести США вперед. В случае своей победы Джо Байден должен будет отказаться от идеи перезагрузки и продолжить с того места, где остановился Трамп.