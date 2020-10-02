Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон (главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ) выпустили совместное заявление по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Его текст опубликован на сайте Кремля. Прежде всего заявлено, что президенты «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта». Они призвали конфликтующие Баку и Ереван к «немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон». Во-вторых, руководителей Армении и Азербайджана просят «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как видим, президенты трех стран свои взоры и внимание обращают на Баку и Ереван и ни на кого больше. Однако почему-то на совместное заявление первым отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что «так называемая Минская группа (имеется в виду МГ ОБСЕ, выступающая международным посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта — С.Т.), куда входят США, Россия и Франция, за 30 лет не смогла решить вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха и сейчас пытается найти путь к перемирию на фоне «происходящих негативных событий», что «недопустимо». По его словам, «конфликт можно решить только одни способом — выводом армянских сил с территории Карабаха». «А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, — подчеркнул Эрдоган. — И Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно отрезать пуповину». Он также заявил, что «для Анкары не важны призывы стран, которые игнорируют факт оккупации», будто такие призывы адресованы Турции. Правда, и президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о том же ранее, реагируя на призывы других стран, в том числе сопредседателей Минской группы, прекратить вести огонь в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Kremlin.ru Совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления глав государств – сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, США и Франции) по ситуации в Нагорном Карабахе

Налицо ничем не скрываемое стремление Анкары либо изменить прежний переговорный формат по карабахской проблематике и подключиться к процессу урегулирования конфликта, либо создать нечто новое, чтобы укрепиться в регионе Закавказья. Не случайно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил Москве «сирийскую модель» для Карабаха. По его словам, «мы говорили с президентом России Владимиром Путиным, с главой МИД России Сергеем Лавровым о конфликте в Карабахе. Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось». При этом остаются загадочными причины, побудившие Эрдогана начать активную игру в Закавказье, а Алиева — обозначить дрейф в сторону Анкары, координировать практически во всем с ней свою политику на мировой арене. Сделано это в ситуации, когда, по словам Алиева, на стороне Азербайджана из всех государств огромного Ближнего и Среднего Востока оказались только Турция, Пакистан и Афганистан, а на Баку перенесен созданный Западом негативный политический имидж Турции. Но Анкара хотя бы, как пишет болгарский эксперт Боян Чуков, комментируя эскалацию напряженности в Карабахе, воспользовалась созданным для нее Азербайджаном «окном возможностей».

Tccb.gov.tr Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял спикера Меджлиса Азербайджана Сахиба Али гызы Гафарову. Стамбул. Сентябрь 2020

По оценке Чукова, «Эрдоган фактически взял на себя функции президента Азербайджана и начал давать указания, что делать армянам, акцентируя внимание на том, что Турция и Азербайджан — две страны с одним и тем же народом». Это при том, что сейчас турецкие военные активны в Ираке, Сирии и Ливии, существует опасность конфликта с Грецией на востоке Средиземноморья, а теперь Турция еще и заявляет о том, что «готова быть с Азербайджаном и на поле боя», пытается затянуть «тюркскую петлю» с обеих сторон вокруг Армении и армян Нагорного Карабаха. А ведь Анкара могла оказать сдерживающее влияние на «братский народ» в Баку и тем самым помочь избежать эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Этого не происходит, и эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта, отрабатывая одновременно разные сценарии перехода к мирным переговорам. Так, глава МИД России Сергей Лавров провел раздельные телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении 3ограбом Мнацаканяном, обратив их внимание на необходимость скорейшего возврата Баку и Еревана за стол переговоров.

Минобороны Армении Боевые действия. Нагорный Карабах

Москва со своей стороны продолжит как в национальном качестве, так и вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ прилагать посреднические усилия, направленные на создание условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. Россия также поддерживает диалог с Турцией. Ясно, что решение армяно-азербайджанского конфликта должно включать не только восстановление режима прекращения огня. Как ясно и то, что только конкретная ситуация на поле боя будет определять условия возможного перемирия и переход к серьезным переговорам. Не исключено, что Баку, как в апреле 2016 года, в случае дальнейшего срыва наступательной операции согласится довольствоваться занятыми несколькими селами, объявляя это «великой победой». Но примет ли на сей раз такие условия Армения? И как дальше будет вести себя Турция, будут ли новые реалии в регионе приемлемы для нее, не станет ли она, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, «побуждать Азербайджан воевать дальше»? Это, по оценке британского эксперта Томаса де Ваала, «новый элемент в ситуации, который разрушает прежнее геополитическое равновесие в зоне конфликта», ведь «Нагорный Карабах — третья конфликтная зона, наряду с Ливией и Сирией, где Турция сталкивается с Россией».

Международный потенциал для решения конфликта остается пока только на уровне дипломатических контактов и заявлений. Никто не знает, как и когда заработает Минская группа и удастся ли ей возобновить предметные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Сейчас многое, если не всё, решается на поле боя, а не усилиями дипломатии. Но, судя по поступающим сообщениям, наступление азербайджанской армии развивается не так, как планировали в Баку.