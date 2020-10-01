Пока как в Белграде, так и в Приштине обсуждалась значимость Вашингтонского соглашения, подписанного президентом Сербии Александром Вучичем и премьером сепаратистского Косово Авдуллой Хоти 4 сентября, в регион приехал с визитом человек, которому принадлежит главная заслуга в подписании этого документа — спецпредставитель президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл. Американский чиновник приехал в Белград для того, чтобы обсудить реализацию инфраструктурных проектов, оговоренных в Вашингтоне, а также для того чтобы попутно предложить реконструкцию на американские средства разбомбленного в ходе агрессии НАТО в 1999 году здания Генштаба армии Сербии и переименование озера Газиводе, располагающееся между центральной Сербией и Косово, в «озеро Трампа».

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Тем временем другой американский чиновник, госсекретарь США Майкл Помпео, во время визита в Грецию назвал Балканы «стратегически очень динамичным регионом», испытывающим воздействие «внешних сил» — России и Китая.

В чем причины усиления интереса США к Балканам, ИА REGNUM рассказывает политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО (у) МИД РФСтеван Гайич.

Почти сразу же после подписания Вашингтонского соглашения на Балканы приехал спецпредставитель президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл. Этот визит сербские СМИ оценили как большое благо для сербской экономики. Каковы реальные экономические интересы США на Балканах?

На мой взгляд, американские экономические интересы на Балканах заключаются в том, чтобы вытеснить оттуда китайский капитал. С другой стороны, США до сих пор ничего не предлагали региону, и поэтому Сербия повернулась лицом к другим партнерам. Мне кажется, что визит Ричарда Гренелла в Сербию был предпринят с целью напомнить Вучичу о том, что он обещал в Вашингтоне. Президент Сербии потерял все карты, которые ранее были у него на руках. Он наобещал государствам, которые стоят на противоположных сторонах в международных отношениях, сделать максимум для защиты именно их интересов в регионе. Сразу после Вашингтона премьер-министр Ана Брнабич, а затем и Вучич встретились с послом Китая в Сербии, затем Вучич встретился с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко. Он теперь как факир, который прыгает по горячим углям, потому что он всем наобещал, всем соврал, и поэтому все партнеры на него оказывают всё более сильное давление, требуя обещанного.

По всей видимости, президент Сербии под действием какого-то очень сильного шантажа подписал соглашение, которое абсурдно, которое сложно понять.

Главным моментом этого соглашения является перенос посольства Сербии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Этим Вучич вызвал гнев арабского мира, посол Палестины в Сербии уже высказал своё недоумение. На днях Вучич посетил с визитом Турцию, не исключено, что этот момент также обсуждался на переговорах с Реджепом Таипом Эрдоганом. Гренелл так быстро приехал в Сербию для того, чтобы Вучич подтвердил подписанное, что он, собственно, и сделал.

Predsednik.rs Совместная пресс-конференция Александра Вучича и Ричарда Гренелла по итогам переговоров. 22 сентября 2020 года, Белград

Какие проекты, охваченные Вашингтонским соглашением, самые важные для американской стороны?

Я считаю, что для США самый главный проект — это строительство автомобильной дороги от албанского побережья, через всю территорию Косово, затем к южному сербскому городу Ниш и потом в Болгарию. Я называю её «НАТО-дорогой», так как это стратегическое направление для какого-то будущего нападения на Восток. Мы за свои деньги строим инфраструктуру, которая важна прежде всего для НАТО, а только потом для жизни местного населения.

Надо также отметить, что второй проект, который обсуждался в Вашингтоне — «Маленький Шенген» — всё еще не существует, но уже наносит ущерб нашим предпринимателям в сфере сельского хозяйства. В Сербии помидоры гниют, потому что рынок завален помидорами из Албании. Этот проект является катастрофой для Сербии и сербов. Но он реализуется, так как Вучич больше всего боится американцев и всегда идет им навстречу. Россия, с другой стороны, после подписания Вашингтонского договора поняла, с кем имеет дело.

Как этот большой интерес, который в последнее время США проявляют по отношению к Сербии, может отразиться на статусе Косово и Метохии?

Американцы до сих пор говорили только об экономическом сотрудничестве и не оказывали давления на Белград, чтобы он формально признал сепаратистское Косово. Хотя подписанием Вашингтонского соглашения Сербия согласилась приостановить кампанию по отмене признания сепаратистского формирования другими странами. Эта кампания была достаточно успешной, как мне кажется, благодаря авторитету российской дипломатии. На мой взгляд американцы теперь отнимают инициативу по косовскому урегулированию у Евросоюза, прежде всего у Германии. Но суть их возобновленного интереса к Балканам, по моему мнению, кроется в желании вытеснить Китай, который тихо и довольно оперативно пришел сюда со своей экономикой. В тот момент, когда Александр Вучич в начале пандемии коронавируса стал петь дифирамбы китайскому президенту Си Цзиньпину, для американцев загорелась красная лампочка.

Но когда речь идет конкретно о Косово и Метохии, мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы Россия вернула свой контингент в состав КФОР, на что она имеет право в соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН. К тому же и косовские сербы неоднократно просили о такой помощи. Во время недавнего визита в Турцию Александр Вучич в интервью сербским СМИ заявил, что опасается новых погромов сербского населения в Косово и Метохии. Я считаю, что только российские миротворцы могут этому воспрепятствовать.

Русские и американцы могли бы договориться по поводу распределения российского контингента. Это вернуло бы Россию в переговоры вокруг Косово. Надо напомнить, что российские дипломаты неоднократно говорили о том, что Москва готова присоединиться к этим переговорам, если Белград об этом попросит. Но согласно положениям международного права, и с Белградом, и без него Россия имеет право вмешаться в процесс косовского урегулирования.

Минобороны России ВДВ России на очередном международном учении «Славянское братство» в Сербии. 2016

Насколько шанс вернуть российский контингент в Косово реален с учетом того, что там, помимо США, находится и Евросоюз со своей миссией?

Что касается американцев, несмотря на все разногласия, конфликт в Сирии показал, что существует большой уровень военного сотрудничества между Россией и США на местности. Мне кажется, что Дональд Трамп и Владимир Путин могли бы найти общий язык по поводу Косово и Метохии.

Но с другой стороны, США требовали от Сербии прекратить лоббировать отмену признания Косово. Вот, недавно была опубликована новость о том, что Украина признает паспорта сепаратистского Косово…

Да, это верно. Но в этом есть и вина самого Вучича, который подвигнул другие страны признать Косово, согласившись на вторую часть Вашингтонского соглашения. Он создал прецедент и вознаградил Израиль за признание Косово.

Независимо от этого Россия имеет право вернуться в переговоры по урегулированию косовского вопроса. Она добровольно ушла из Косово, и я считаю, что она также добровольно может туда вернуться. Ситуация в этом регионе показывает, что в этом есть необходимость, особенно учитывая положение сербского народа и Сербской православной церкви в крае.

В последнее время в косовской прессе на албанском языке печатаются лженаучные статьи, в которых утверждается, что сербские монастыри под эгидой ЮНЕСКО на самом деле принадлежат албанскому культурному наследию. Албанцы намерены провозгласить эти монастыри своими культурными памятниками при первой же возможности.

Можно ли подписание Вашингтонского соглашения и поворот Сербии в сторону США считать ее молчаливой капитуляцией?

Это и есть молчаливая капитуляция Сербии, но она, как бы абсурдно это ни звучало, в меньшей степени касается Косово. Это капитуляция внешней политики страны. Вучич по каким-то только ему известным причинам подписал документ, который касается и диверсификации источников энергосбережения, и переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим, и провозглашения «Хезболлы» террористической организацией… В этом документе страшно то, что Израиль признаёт Косово, а Сербия вопреки резолюции ООН соглашается на перенос посольства в Иерусалим, и тем самим награждает Израиль за это признание.

Predsednik.rs После подписания Соглашения между Белградом и Приштиной. 4 сентября 2020 года, Вашингтон

Что касается самого Косово, мне кажется, что там происходят резкие перемены. Недавно министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в эфире одного из сербских телеканалов заявил о том, что Хашим Тачи предстанет перед международным судом по военным преступлениям «Освободительной армии Косово» в Гааге.

Мне кажется, что в настоящее время происходит смена балканских лидеров, главными покровителями которых были американские глобалисты. Мило Джуканович в Черногории уже уходит в историю, в Гаагу может отправиться Тачи, поэтому Вашингтонское соглашение было подписано не с ним, а с премьер-министром сепаратистского Косово Хоти. Бойко Борисов в Болгарии и Эди Рама в Албании держатся у власти из последних сил. Поэтому мне кажется, что и Александр Вучич в обозримом будущем станет частью политической истории.

А сербская внешняя политика после Вучича должна будет разгребать последствия того, что он сделал. Это будет непростая задача.

Насколько то сербское руководство, которое может прийти на смену Вучичу, будет заинтересовано в восстановлении хороших отношений с Россией и Китаем?

Оно будет заниматься этим исходя из геополитических реалий. Это уже не вопрос выбора. Сербии удалось из субъекта международной политики превратиться в её объект, и в этом большая заслуга Александра Вучича. Но также выбор стратегических партнеров в будущем будет зависит и от событий, на которые Сербия не может влиять. Например, от развития ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Этот конфликт может перерасти в большую войну, к которой могут подключиться и Иран, и Израиль, и курды… Это очень сложная международная ситуация. А Вучичу удалось в эту ситуацию впутать Сербию, потому что подписанием Вашингтонского соглашения он вмешался в ближневосточный вопрос.