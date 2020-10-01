



Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Журналист Фехим Таштекин, хорошо знающий регион, в связи с утверждениями о том, что Анкара перебрасывает в Нагорный Карабах группировки джихадистов из Сирии, отметил: «Боевики стали инструментом внешней политики Эрдогана со времен начала сирийского кризиса. К сожалению, Турцию превратили в страну, оказывающую поддержку джихадистам». Таштекин задается следующим вопросом: «Азербайджан может рискнуть развязать войну, чтобы изменить статус-кво. Но в связи с какой стратегией Турция помчалась на всех парах со слоганом «одна нация, два государства»? Если дело в Карабахе, неужели они полагают, что смогут довести эту войну до конца? Или же их целью является слегка притеснить разожженным на Кавказе огнем Россию в Ливии и Сирии?»

Правящая коалиция Партии справедливости и развития (ПСР) — Партии националистического действия (ПНД), раскручивающие спираль напряженности и конфликта, больше не в состоянии решать проблемы внутри страны и за ее пределами обычными способами. К механизму конфликтов в Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье прибавился и Кавказ. Учитывая масштаб прямых и косвенных расчетов с Россией, это вписывается в треугольник Сирия — Ливия — Кавказ.

Таштекин отмечает: «Несмотря на то, что переброска боевиков между Сирией и Ливией сделала Турцию членом клуба «анормальных стран», до определенного момента ситуация складывалась так, что все стороны были довольны». Начиная с 2012 года, ливийцы посредством мобилизации джихадистов воевали в Сирии, сейчас уже сирийцев заставили воевать в Ливии в качестве резервных сил Турции. Однако ситуация в Нагорном Карабахе принципиально отличается. Ранее боевиков-суннитов заставляли воевать на стороне с шиитами, которых они считали «врагами и кяфирами (неверными).

Free Syrian Army Боевик Свободной сирийской армии (ССА)

Один из боевиков заявил: «Мы думали, что направляемся вместе с турками на турецкие военные базы на границе с Арменией. Но турки не с нами, есть только азербайджанская армия и все они шииты. Это меня не устраивает. Они для нас еще большие враги, чем евреи и христиане. Мы не будем воевать вместе с ними и не будем их поддерживать». Отныне боевики — это обычные элементы напористой внешней политики режима Эрдогана».

Как говорит Таштекин, «жесткая политика Турции, отметающая дипломатию в сторону, безответственно провоцирует стороны. Враждебность по отношению к армянам — это вопрос, который легче всего возбудить. Это именно то, что нужно для националистически-героических маховиков! Если мои наблюдения меня не обманут, этот новый открывающийся сценарий содержит следы стратегического мышления и планов Анкары. В то время как напряжение в Сирии и Ливии увеличивается, а в Восточном Средиземноморье понижается, кавказский огонь может немного подсушить спины правящих партнеров. А что если спокойствию России придет конец? А что если и Россия вовлечется в конфликт? Если Кавказ будет брошен в костер, у двух народов появятся незаживающие раны. Это тяжелое бремя. Следует настаивать на мирных путях решения кризиса».

Политолог Йектан Тюркйылмаз, комментирующий позицию Турцию, обращает внимание на то, что турецкая внешняя политика в целом отдает предпочтение войне. Он видит, что Анкара «продолжает играть с огнем и распространять вокруг себя огонь». Вот, что говорит политолог, обращаясь к властям: «Проводится военная политика. Выражение экспансионистских тенденций Турции с самых верхов, включая президента, началось после попытки переворота 15 июля 2016 года. В ваших руках находится абсолютно ослабленный государственный механизм, однако вы ждете от этого государственного механизма невозможных за всю историю Турецкой Республики действий. Чем слабее вы становитесь, тем масштабнее становятся ваши цели. По мере ослабления ваш режим становится агрессивней как во внутренней, так и во внешней политике. Следует подчеркнуть, что Турция не в состоянии решить ни один вопрос. Что уж говорить о достижении результатов, когда мы видим, что накопившиеся проблемы вызвали гангрену».

Скриншот видео пользователя YouTube канала @Mada Media Боевик Свободной сирийской армии (ССА) заряжает крупнокалиберный пулемет M2 Browning. Алеппо, Сирия

«Я утверждаю, что Турция превратилась в военный режим после оккупационных действий в Рожаве, — продолжает Тюркйылмаз. — Я утверждаю, что режим не может остаться на плаву без такого рода напряженности. Речь идет о нарциссическом расстройстве. Они считают себя сильными. Во время всех больших напряжений Турция оказывается перед лицом ядерных держав. Режим оказывает очень сильное давление на границы. Политическая элита выгнала из страны политиков, ориентированных на внутренние вопросы. В соцсетях постят фотографии идущих на фронт боевиков Свободной сирийской армии (ССА). Совершенно ясно, кто сформировал ССА и кто ее туда направил. Анкара продолжает играть с огнем и распространять вокруг себя огонь. В этом нет выгоды ни для турецкого народа, ни для государства. Наряду с тем, как власти не способны решить какую-либо проблему вокруг себя, те, кто управляет страной, играют в азартную игру, на кону которой жизнь Турции и ее будущее».

Набирают силу утверждения о том, что на границу с Арменией перебрасываются сирийские джихадисты для поддержки Баку. Один из командующих Свободной сирийской армией генерал Зияд Хаджи Убейд сообщил об отправке боевиков в Азербайджан. В интервью для телеканала Rudaw он рассказал, что боевики, связанные с ССА, отправились воевать в Азербайджан. Генерал отметил: «Из-за плохих экономических условий боевики вынуждены отправиться на войну, чтобы прокормить свои семьи. Экономическая ситуация в Африне, Серекание (Рас-эль-Айне) и других регионах очень плохая, боевики не могут содержать свои семьи».

Отметив, что Турция обеспечивает экономическую поддержку более 70 тысяч боевиков, Убейд сообщил, что «мы готовы воевать где угодно, ради национальных интересов Турции и ее безопасности. Мы также защищаем наши интересы для достижения наших целей. Боевики отправляются воевать в разные места, исходя из общих с Турцией интересов и чтобы заработать себе на жизнь. Мы должны вернуть свой долг Турции за ее поддержку, которую она нам оказывает».