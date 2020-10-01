Этот политический год можно понять сквозь призму религиозной войны. Обе стороны категорически стоят на своем, ни одна из них не будет принимать аргументы или точки зрения другой. Разногласия сводятся к личным оскорблениям. Еретики искореняются. Риторика доходит до крайности. Есть насилие. Это игра с нулевой ничьей: ни одна из сторон не выигрывает, если другая не проигрывает.

Гражданская война в США (1861-1865)

Это самое худшее в политике.

Одна сторона быстро клеймит другую как расистов и белых супрематистов (причем даже если они не белые), уничтожителей нормального климата и научных невежд. Другая сторона осуждает оппонентов как социалистов/марксистов, террористов и невежд в экономике и истории. Обе стороны посещают «религиозные службы» — свои газеты, кабельные каналы новостей и социальные сети, где произносят свои упрямые, полные догм проповеди, произносят в форме простых и последовательных тезисов.

По-видимому, существует растущий пантеон святых и грешников. На улицах самопровозглашенные рыцари одеваются в основном в черное, орудуют своими скейтбордами и швыряют кирпичи, а также наслаждаются сжиганием и разграблением городов и предприятий. Искупление происходит от публичного позора, коленопреклонения, признания грехов и унижения, а также от обязательного избиения и избегания тех, кто не очищен. Появляются знаки-талисманы на лужайках, чтобы отразить зло.

(сс) Lorie Shaull Протесты в США

Центральный принцип происхождения одной веры заключается в том, что Дональд Трамп — это дьявол. Такого образца, что ни он, ни его последователи не могут быть искуплены. Он должен быть побежден любыми средствами, ведь когда сами вы несёте ни что иное, как «слово Божие» или, по крайней мере, исповедуете неоспоримую гражданскую добродетель, все действия по разгрому врага считаются «оправданными». Все религии демонстрируют моральный релятивизм; только действия, согласованные с доктриной, являются «истинными» и «хорошими». Альтернативные взгляды не могут стоять на пути крестового похода сопротивления. Неудивительно, что умеренные и консервативные комментаторы вытесняются из основных средств массовой информации, а публичный позор и изгнание еретических голосов растут в Силиконовой долине, в социальных сетях и часто просто в местных сообществах.

Центральный принцип другой религии состоит в том, что «прогрессивные социалисты» уничтожат Америку и создадут ад на земле по образцу марксистских стран во всем мире. Их крики слышны через Fox News, через некоторые печатные СМИ, социальные сети и на митингах Трампа.

Любой, кто недавно присутствовал на мероприятии, где присутствовали обе стороны, может засвидетельствовать, что любая попытка сопротивляться догме и обсуждать проблемы быстро опускается до обзывательств и оскорблений. Хотя никогда не может быть и не должно быть новостных репортажей или написания мнений без точки зрения, сегодняшние средства массовой информации сузили диапазон обсуждения до агрессивных уровней. Вдумчивые люди могут оценить аргументы обеих сторон, но, в конце концов, решить, на чьей же они стороне. И вот тут-то и проблема. Сегодняшние политические дебаты не являются ни хорошо информативными, ни вообще рациональными. На них не рассматривают проблемы со всех сторон; не делают тщательных выводов. На них применяют доктрину и утверждают, что искореняют «зло». На них не видно ни образованности, ни, во многих случаях, цивилизованности. Дебаты стали племенным.

Цитата из видео на YouTube Дебаты Дональтра Трампа и Джона Байдена

Такая позиция ведет к нулевой ничьей. Но самая серьезная проблема заключается в том, что религиозные фанатики по самой своей природе играют на нулевую ничью, в которой, например, если христиане спасены, то индусы, мусульмане и иудеи не должны быть спасены, или наоборот. Это противоречит основополагающим принципам равенства и демократии в Америке и ее системе свободного рынка, которые были разработаны для обеспечения широкого роста и возможностей, а также для того, чтобы избежать подобных игр на нулевой результат.

К сожалению, демократы попали в смертельную ловушку с политикой идентичности, заигравшись в такие игры. «Критическая расовая теория», например, ясно показывает, что черное население Америки выигрывает только в том случае, если белые проигрывают. Эта изначально расистская идея не только разрушает десятилетия реального расового прогресса, но и сеет семена будущих конфликтов по расовым, гендерным и другим признакам идентичности, — предотвращая, возможно, навсегда, то время, когда разные люди могли бы собраться вместе. В религиозных войнах никогда не бывает явных победителей, маятник всегда качается и невозможно заглушить обиду последних проигравших. Бесконечная война заменяет реальный прогресс.

Сегодняшние «религии» определяются понятиями «социальная справедливость» и «окружающая среда». Но проблема с избранием авторитарных лидеров заключается в том, что они управляют с позиции своей доктрины без учета альтернативных взглядов или решений. И упускают из виду закон непреднамеренных последствий.

По иронии судьбы, Трамп — при всей его раскольнической риторике и стиле — не был ни религиозным, ни догматическим, и он не вел игру на нулевую ничью. Вместо того, чтобы санкционировать массовое перераспределение доходов, в 2019 году он поднял экономику до рекордного уровня, создал рекордно низкую безработицу для чернокожих, латиноамериканцев и женщин и помог повысить реальную заработную плату по всем направлениям. Вместо того, чтобы радикально разрушить американскую экономику произвольными и резкими изменениями в производстве энергии (где самыми большими проигравшими были бы бедные), в 2019 году он обеспечил самый низкий уровень выбросов углерода, причем, что поразительно, во время экономического бума.

Рабочие в США

Его «несекулярная» (каламбур) политика на самом деле обеспечивала социальную справедливость и защиту климата гораздо лучше, чем у любого предшественника. Но он сумел затмить всё это неуклюжим и раскольническим поведением, создав невозможный выбор для американцев и заставив многих отступить к доктрине сопротивления.

Америка сейчас вовлечена в священную войну за президентские выборы и выбор судьи Верховного суда вместо усопшей Рут Бадер Гинзбург. Если большой, молчаливый маховик светских умеренных все еще остается в деле, то сейчас для них настало время подняться, чтобы снова сделать Америку разумной.