Ближе к концу беспорядочных телевизионных дебатов, которые прошли 29 сентября между президентом США Дональдом Трампом и его соперником-демократом Джо Байденом, модератор дебатов Крис Уоллес дал Трампу прекрасную возможность осудить «белых супрематистов» — сторонников теории превосходства белой расы над всеми остальными. Когда разговор зашел о протестах и беспорядках на улицах американских городов, Уоллес спросил Трампа: «Готовы ли вы сегодня вечером осудить белых супрематистов и групп ополченцев и сказать, что им нужно отступить и не эскалировать насилие?». Трамп ответил вопросом на вопрос: «Кого бы вы хотели, чтобы я осудил?». Уоллес уточнил: белых супрематистов и «Гордых парней» (название праворадикальной группы, известной уличным насилием). Трамп ответил: «Гордые парни», отойдите и держитесь рядом. Но вот что я вам скажу: кто-то должен что-то делать с антифа и леваками».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп упустил возможность. Вместо того, чтобы просто недвусмысленно осудить белых супрематистов, он сказал жалкое «отойди и держись рядом» (непонятно, что это значит), а затем сменил разговор на антифа. С этим ни туда, ни сюда ответом Трамп упустил шанс исправить создавшееся еще в 2017 году впечатление, что он поддержал крайне правых, когда сказал, что среди белых супрематистов, марширующих в Шарлотсвилле, есть «очень хорошие люди».

Каким бы неуклюжим ни был этот комментарий по событиям в Шарлотсвилле, внимательное прочтение стенограммы этих замечаний не указывает — как утверждали многие — на то, что Трамп действительно имел в виду, что существовали некие хорошие неонацисты. Тем не менее, как показал его ответ на дебатах с Байденом, ему трудно однозначно осудить ультраправых и белых супрематистов.

Дебаты Дональтра Трампа и Джона Байдена

Это, скорее всего, результат какого-то политического расчета, нежелания отталкивать крайне правых избирателей, попытка обеспечить, чтобы они тоже пошли на выборы. И тем не менее нежелание президента просто сказать очевидное и осудить белых супрематистов без каких-либо экивоков является одновременно резким и недальновидным. Это также плохая политика, потому что она будет использована легионом противников Трампа, чтобы доказать его «расизм» и «антисемитизм».

Мы не верим — основываясь на очень позитивном послужном списке Трампа в отношении Израиля и шагах, предпринятых его администрацией для борьбы с антисемитизмом в США, а также на количестве евреев в его ближайшей семье и в его ближайшем окружении, — что президент США является антисемитом.

Те, кто выступает против Трампа, имеют достаточно боеприпасов, чтобы использовать их против него: их дает им и его поведение, и его политика. Не надо при этом опускаться до того, чтобы говорить, что он антисемит или симпатизирует неонацистам, или проводить сравнения между ним и Гитлером.

К сожалению, еврейский Демократический совет Америки выпустил политическую рекламу буквально за несколько часов до дебатов (дебаты же будут проходить, в том числе, в колеблющихся штатах с большим еврейским населением). В рекламе проводится прямое сравнение между Америкой Трампа и подъемом фашизма в Германии 1930-х годов, с намеком на сравнение Трампа и Гитлера. Что мы видим в этом ролике?

«История показывает нам, что происходит, когда лидеры используют ненависть и национализм, чтобы разделить свой народ», — проникновенно говорит заявил диктор над фотографиями немецких магазинов времен Гитлера, испещренных словом «жиды», и американской синагоги, испорченной граффити со свастиками. Реклама сопоставляет записи нацистских шествий в Германии с записями неонацистов, марширующих в Шарлотсвилле. Она помещает изображения зигующих немецких толп на одной стороне экрана и Трампа — на другой. «По мере того как антисемитизм и белый национализм поднимаются в Америке до опасного уровня, мы всё становимся менее защищенными, — увещевает диктор. — Пришло время показать, что мы извлекли уроки из самых мрачных моментов в истории. Ненависть не останавливается сама по себе: она должна быть остановлена».

Anthony Crider Нацисты в США

Реклама — уподобление Трампа Гитлеру и Германии 1930-х годов Америке 2020 года — это чрезмерное, неуместное и грубое использование беспросветно темного периода еврейской истории для сиюминутной политической выгоды.

Не соглашайтесь с Трампом, даже яростно не соглашайтесь, если так хотите. Критикуйте его поведение и его политику. Нападайте на него — заслуженно — за то, что он не может безоговорочно осудить белых супрематистов в Америке. Но не стоит сравнивать Трампа с Гитлером или обстановку, в которой живут сейчас американские евреи, с той, в которую попало немецкое еврейство в 1930-х годах.