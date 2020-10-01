Нет особых сомнений в том, какая сторона возобновила военные действия по всей линии соприкосновения враждующих сил в Карабахе. Это однозначно Азербайджан (при явной поддержке Турции). С давних лет президент АР Ильхам Алиев открыто говорил, что война не окончена и будет продолжена. Воинственным заявлениям официального Баку, как и инцидентам на линии соприкосновения, нет числа. Инциденты могли иногда возникать и стихийно, но большинство их были преднамеренными, чтобы показывать народу Азербайджана, что правящая элита не смирилась с поражением в войне 1991−1994 гг. и возьмет верх, если потребуется, силой.

Карабах

Чем быть Нагорному Карабаху — вопрос совершенно особый, а потерю Азербайджаном контроля над рядом его собственных районов (и частично ещё двумя) трудно назвать случайностью — он упорно игнорировал первейшее, первоочередное требование четырех резолюций Совета Безопасности ООН (1993 г.) — прекратить огонь и военные действия. Гейдар Алиев тоже полагался на решение конфликта силой, тем более что потенциал Азербайджана выглядел внушительнее возможностей армян.

Характерно, что за месяц до перемирия — 15 апреля 1994 г. — Совет глав государств СНГ при прямом участии Г. Алиева и Л. Тер-Петросяна потребовал не только прекращения огня и военных действий (как и СБ ООН), но и его надёжного закрепления ради мирного политического разрешения конфликта. А Россия при некоторой поддержке Минской группы ОБСЕ 12 мая 1994 г. вывела стороны на перемирие. Но официальный Баку за 26 лет с тех пор, особенно при Ильхаме Алиеве, регулярно не допускал надежного закрепления прекращения огня, военных действий, да и враждебных актов (в частности блокад) — даже на многолетних переговорах при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Lib.aliyevheritage.org Гейдар Алиев в Совете Безопасности ООН — Нью-Йорк. 1997

Что характерно для нынешнего возобновления военных действий? Очевидна подготовка официального Баку к ним при массе примеров. Нелепо полагать, будто армяне хотели обрести контроль ещё над некоторыми высотами или районами АР. Их можно упрекать лишь в недостаточно гибком ведении переговоров. А Азербайджан перешёл к прямой критике посредников, чтобы оправдать свои последующие действия, хотя никогда и не скрывал готовности вновь прибегнуть к силе.

Данный момент показался Баку подходящим для этого — чуть ли не весь мир озабочен пандемией, Россия следит за событиями в Белоруссии, США поглощены подготовкой к выборам в ноябре, а Франция занята «жёлтыми жилетами». Характерен и выбор момента для начала военных действий — ранние часы (причем в воскресный день, когда армянам труднее отражать атаки). И это не местный инцидент, а атаки и обстрелы по ВСЕЙ линии соприкосновения в Карабахе вплоть до обстрелов Степанакерта. Разве это ничего не напоминает, хоть, конечно, не в том масштабе?

Цитата из видео из YouTube Азербайджанская артиллерия. Нагорный Карабах

Реакция международного сообщества (кроме Турции) и не могла быть иной. Не только Россия требует прекращения военных действий, возобновлённых ясно какой стороной карабахского конфликта, но и многие другие государства, озабоченные резким обострением обстановки в таком сложном и опасном регионе, как Закавказье. Но важно понимать, кто и стремился к этому ходу событий. Разумеется, официальная Москва дорожит отношениями и с Азербайджаном, и с армянами. Но вряд ли ей безразлично, кто и в чем повинен в возникновении нынешней ненормальной, даже преступной ситуации.

Автор — посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ.