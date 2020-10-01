В последнее время по всему миру наблюдается процесс возрождения авторитаризма, что представляет собой все более серьезный вызов самой идее либеральной демократии. Китай, с его все более значительной экономической, военной и дипломатической мощью, находится в авангарде этого неоавторитарного вызова. Пекин стремится построить мир, в котором никто не может оспорить его амбиции, а индивидуальные свободы уступают место потребностям государства. США должны ответить на этот вызов, и эта задача начинается с понимания намерений и возможностей Китая, пишет председатель Постоянного специального комитета палаты представителей США по разведкеАдам Шифф в статье, вышедшей 30 сентября в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

Последние два года Комитет по разведке палаты представителей изучал вопрос, правильно ли выбраны цели национального разведывательного аппарата США, имеются ли у него достаточные ресурсы и отвечает ли его структура поставленным целям: формирование понимания той угрозы, которую представляет Китай, а также подготовки рекомендаций американским политикам, которые должны на нее отвечать. Члены комитета на протяжении сотен часов общались с представителями разведывательного сообщества, посещали объекты, находящиеся в ведении более чем дюжины разведывательных агентств, и изучили тысячи аналитических докладов, чтобы подготовить секретный отчет с общедоступным резюме и рекомендациями.

Сделанные ими выводы носят тревожный характер. Американские спецслужбы не готовы к тому, чтобы дать отпор Китаю. В ближайшие десятилетия без значительного перераспределения ресурсов и реорганизации своего разведывательного аппарата США окажутся плохо подготовленными к борьбе с КНР на мировой арене.

Общий вид комплекса зданий ЦРУ в н. п. Лэнгли

Амбициозное омоложение

Становление Китая как мировой державы произошло поразительно быстро, тогда как его амбиции выросли еще быстрее. Лидеры Коммунистической партии Китая (КПК) считают, что они должны вернуть Китаю его законное место в качестве «Среднего царства», добившись того, что руководство КПК называет омоложением китайской нации. Председатель КНР Си Цзиньпин неразрывно связал эту концепцию с развитием вооруженных сил «мирового класса», способных защищать ключевые интересы КНР, с достижением в отношении Гонконга и Тайваня подхода «одна страна, две системы», а также с устранением «слабых и неэффективных» элементов управления внутри самой КПК.

Помимо внутриполитических аспектов своего самопровозглашенного омоложения, Пекин все больше видит себя ведущей державой, которая может диктовать своим соседям условия для достижения своих глобальных амбиций. С этой целью Пекин создал тщательно продуманную систему внутреннего контроля для поддержания власти и контроля информации, уверен американский законодатель. Эту модель технологического тоталитаризма Китай стал самым активным образом экспортировать, позволяя другим потенциальным автократам следовать примеру Китая.

Та степень, в которой китайское правительство разработало модель внутренних репрессий, наиболее очевидна на западе страны — в Синьцзяне, где уйгурское население живет в обширном паноптикуме постоянного наблюдения и незначительных контактов с внешним миром. Не довольствуясь простым контролем, Пекин также стремится «уничтожить» уйгурскую религию, культуру и общество и построил концентрационные лагеря, в которых миллионы уйгуров удерживаются в условиях жестоких нарушений прав человека в двадцать первом веке.

Сам Китай рассматривает конкуренцию с США как противостояние идеологическое, в котором компромисс невозможен. Пекин активным образом пошел на модернизацию Народно-освободительной армии и разработку доктрин для ведения войны в новых областях, таких как космос и кибернетика. Благодаря этому были полностью пересмотрены существующие концепции того, как будет разворачиваться война в двадцать первом веке.

Chinamil.com Китайские солдаты на учениях «Кавказ-2020»

Теперь поле противостояния будет включать в себя политический дискурс, мобильные устройства и саму инфраструктуру, на которую полагаются современные цифровые коммуникации и сообщества. В этом ключе можно также было увидеть, как Китай пытается исказить очевидный характер пандемии коронавируса, не давая миру узнать о ранних признаках появления новой инфекции и распространяя дезинформацию, чтобы переложить вину за появление и быстрое распространение патогена.

Необходимая реорганизация

Для того чтобы США могли эффективно предвидеть действия Китай и реагировать на них, стране необходим опыт ее спецслужб. Но, как показало исследование законодателей, разведывательное сообщество США уделяет Китаю недостаточно внимания. Недостаточна и их компетенция в отношении этой страны. После терактов 11 сентября 2001-го США и их спецслужбы в обеспечении безопасности государства быстро переориентировались на контртеррористическую деятельность.

Хотя эти шаги были необходимыми и в значительной степени успешными, возможности и ресурсы США, предназначенные для других приоритетных миссий, таких как КНР, были сокращены. Тем временем Китай превратился в страну, потенциально способную вытеснить США с позиции ведущей мировой державы. Одновременно с этой трансформацией усиление контроля Пекина над внутренней информационной средой и непрозрачный процесс принятия решений вызывали недовольство руководителей США, стремящихся разработать разумную и действенную политику в отношении Китая.

В дальнейшем, если США не удастся точно предсказать и охарактеризовать намерения Пекина, Вашингтону будет сложно понять, как и почему руководство КПК принимает те или иные решения. Следовательно, не сможет он на них и эффективно реагировать. Хорошая новость в том, что еще есть время изменить нынешний курс разведывательной деятельности США.

Во-первых, американским спецслужбам необходимо в значительной степени перераспределить ресурсы и персонал для решения задачи, которую ставит Китай. При этом такой шаг необходимо сделать оперативно и практически в каждом ведомстве. Китай нельзя рассматривать только через призму азиатской специфики. Напротив, он должен быть интегрирован во всю разведывательную деятельность США. Это особенно верно, когда речь идет о способности США предоставлять анализ и предупреждения о «мягких» угрозах, таких как пандемии, изменение климата и экономические тенденции, которые, как показал недавний опыт, могут иметь огромные последствия для национальной безопасности. Поскольку разведывательное сообщество уделяет приоритетное внимание аналитическим вопросам, связанным с Китаем, оно должно сосредоточиться на областях конкуренции, которые позволят Соединенным Штатам добиться успеха.

Вербовка

Во-вторых, спецслужбы должны лучше адаптироваться к огромному количеству доступных им данных из открытых источников о глобальных угрозах и конкурентах и быстро передавать полученные данные лицам, принимающим решения. Учитывая все больший темп глобальных событий, отчасти обусловленный социальными сетями и мобильной связью, необходимо быстро адаптироваться и модернизироваться. Это означает правильное использование искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа данных для нахождение того, что нужно для оперативного принятия решений.

Внешней организации следует поручить провести исследование о том, как разведывательное сообщество выполняет задачу сбора открытой разведывательной информации, и дать официальные рекомендации по увеличению эффективности этого процесса. Точно так же разведывательное сообщество должно уделять основное внимание трансформации успешных начинаний в долгосрочные проекты как можно раньше, добивая необходимого финансирования для будущих инноваций, когда это возможно.

В-третьих, США нужно изменить сам подход к той угрозе, которую представляет собой Китай. Речь не только о военной, но также и об экономической, технологической угрозах, угрозах для глобального здравоохранения и контрразведывательной деятельности. Решение этих задач потребует существенного пересмотра отношения к тому, какие именно сотрудники нанимаются для работы в спецслужбах, каким из них предоставляется доступ к более секретной информации. В этом плане стоило бы рассмотреть возможность найма аналитиков с нетрадиционным опытом работы в области технологий и науки.

Разведывательное сообщество должно расширить практику найма технических экспертов, таких как подготовленные специалисты в области здравоохранения, экономистов и технологов, для работы в своем аналитическом корпусе. Ему также следует формализовать и расширить программы, предназначенные для найма и наставничества следующего поколения аналитиков-китаистов. Вот почему США должны усвоить один из лучших уроков контртеррористической деятельности и встроить разведывательную поддержку Китая в реальном времени в различные агентства, особенно те, которые не входят в министерство обороны, например, в офис торгового представителя США, министерство торговли, а также учреждения науки и здравоохранения, которые часто находятся на переднем крае этой новой многомерной борьбы.

Кибервойска Китая

Разведывательное сообщество должно и впредь уделять приоритетное внимание проблеме контрразведки. Помимо известной угрозы, исходящей от китайских спецслужб, существует целый ряд китайских влиятельных лиц и операций, многие из которых финансируются и организуются Рабочим отделом Объединенного фронта КПК. Согласно отчету министерства обороны КНР о военной мощи Китая за 2019 год, усилия Пекина по оказанию влияния были нацелены на культурные учреждения, правительственные учреждения государственного и муниципального уровня, СМИ, образовательные учреждения, предприятия, аналитические центры и политические сообщества. Правительство США должно расширить своей потенциал выявления, срыва и сдерживания таких операций по оказанию влияния со стороны Китая, осуществляемых на территории США.

Совершенно очевидно, что США не могут отказаться от глобального лидерства, потому что, если они это сделают, Китай с радостью заполнит образовавшийся вакуум и начнет воплощать собственные злые намерения. Одновременно с тем, как Вашингтон борется с угрозой со стороны Китая, он должен резко усилить собственное взаимодействие с остальным миром, в том числе путем отстаивания демократии и прав человека.

Тем не менее, несмотря на все разговоры в Вашингтоне о необходимости быть «жесткими по отношению к Китаю», в разведывательном сообществе США было предпринято мало шагов, потому что такие шаги, в отличие от разговоров, требуют жесткого выбора в отношении финансирования и приоритетов. Но это не тот выбор, от которого США должны уклоняться. Нужно признать наличие проблем, пока не стало слишком поздно что-либо изменить, потому что, если американский разведывательный аппарат не будет внимательно следить за злонамеренной деятельностью Пекина по всему миру, пострадает не только национальная безопасность США, но и их экономика, безопасность в области здравоохранения и технологическое первенство.