Разморозка многолетнего «замороженного» военного конфликта в Нагорном Карабахе получилась достаточно громкой и очень заметной. Четверо суток военные Азербайджана, Армении и Нагорно-Карабахской Республики поливают друг друга огнём из всех видов оружия, МИДы и главы этих государств мечут громкие обвинения и заявления, а союзники, «болельщики» и просто заинтересованные лица прикидывают варианты действий на случаи разного развития событий.

Минобороны Армении Нагорный Карабах

Наиболее близко к вступлению в эти боевые действия находятся Турция и Россия. Турция заявляет об этом регулярно и громко, грозя решить вопрос Карабаха «разом и по справедливости», а России можно обходиться и без «танцев с саблями», так как всем понятно, что она просто обязана будет в критический момент вступиться за Армению по условиям договора ОДКБ.

Военное вмешательство Москвы и Анкары в этот конфликт зависит от успешности военной операции Азербайджана. Можно сколько угодно рассуждать о том, кто сделал первый выстрел в нынешнем обострении, но по меньшей мере глупо отрицать тот факт, что именно Азербайджан пытается прорвать систему обороны НКР и Армении.

Мы не будем углубляться в дебри многовековой истории этого конфликта, ограничимся лишь напоминанием о том, что Нагорный Карабах уже три десятилетия определяет отношения между Арменией и Азербайджаном как крайне враждебные. Линия фронта сформировалась в этих местах в первой половине 1990-х годов, когда армянские войска нанесли азербайджанским силам чувствительное поражение, захватив несколько районов бывшей Азербайджанской ССР, и с тех пор существовала в режиме шатких перемирий, постоянно развиваясь и укрепляясь.

Ещё одна линия фронта развивалась и укреплялась всё это время в коллективном сознании народов Азербайджана и Армении, не только задавая главный вектор внутриполитической жизни, но и лишая противников в глазах друг друга статуса человеческих существ. Впрочем, это стандартная ситуация для подобного рода конфликтов, так что воздержимся от обвинений обеих сторон в пропаганде и разжигании ненависти к соседям.

Поскольку Азербайджан активно развивал отношения с Турцией, которую армяне не без оснований считают смертельным врагом, Ереван опирался на военно-политическую мощь Москвы.

Претензии Турции на усиление своих позиций в Закавказье означают для армян перспективу повторения жуткого геноцида 1915 года, память о котором хранит каждая армянская семья.

Вот на этой основе и разгорелись события последних дней, которые мы сейчас рассмотрим в военном и политическом ракурсах.

Ещё раз повторим: есть Ереван, Степанакерт и Баку, уже участвующие в боевых действиях. Есть Анкара и Москва, которые могут в них вмешаться. А ещё есть геополитические игроки, которые не прочь потаскать каштаны из этого огня. Их мы рассмотрим чуть позже.

Сначала разберемся, насколько вероятно прямое военное вмешательство Турции или России в нынешний конфликт.

Армения уже утверждает, что турецкие боевые самолёты, ударные беспилотники и турецкие офицеры принимают деятельное участие в боях. Баку и Анкара это категорически отрицают. Скорее всего, основную нагрузку боёв действительно пока несут азербайджанские военные.

Надо отметить, что в итоге четырёхдневных боёв армия Азербайджана не смогла добиться сколь-нибудь заметных успехов. Несмотря на то, что официальный Баку бодро рапортует о потерях и разгромах «армянского агрессора», реальных проблем своему противнику ВС Азербайджана создать до сих пор не смогли.

Если Азербайджан пытается подтверждать свои заявления об успехах видеозаписями ударов беспилотников по позициям и технике ВС НКР и Армении, то в ответ выкладываются видео, на которых фиксируется уничтожение азербайджанских танков и групп пехоты, явно не демонстрирующих высоких образцов боевой выучки.

Более того, часто создаётся впечатление, что азербайджанские военные действуют так же, как наспех обученные протурецкие боевики на севере Сирии зимой и весной 2020 года. Разница только в том, что азербайджанские пехотинцы лучше одеты и экипированы и сопровождаются более современной бронетехникой.

Тут уместно вспомнить, что обучение командных кадров ВС Азербайджана всё это время велось в военных вузах Турции и Украины, а изрядная часть тренировок проводилась вместе с подразделениями НАТО на совместных манёврах.

Достижения армий Турции и Украины хорошо всем известны и далеко не с блистательной стороны, так что результат вполне закономерен.

Да, ранее Азербайджан вложил солидные деньги в свою армию, закупал самые современные и «модные» вооружения, вроде израильских и турецких ударных дронов, барражирующих беспилотников-камикадзе и даже российских самоходных тяжёлых огнемётных систем ТОС-1. Но эффективность действий вооруженных сил не определяется размерами вложенных в них бюджетов.

Результат на поле боя приносит совокупность взаимодействующих усилий, тщательно выверенных, согласованных и отточенных до такой степени, что даже неожиданные встречные действия противника не могут их нейтрализовать. Это не измеряется деньгами…

На сегодняшний день боевые действия фактически свелись к обмену артиллерийскими ударами, часть которых ВС Азербайджана производит при помощи турецких и израильских беспилотников и барражирующих управляемых боеприпасов-камикадзе.

Всё это снова сильно напоминает ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб зимой и весной 2020 года, когда атаки местных джихадистов поддерживались турецкой артиллерией, бронетехникой и беспилотниками. Напомним, тогда довольно скромно вооруженная армия Сирии успешно справилась со своими задачами, а президент Турции прилетел в Россию заключать перемирие в унизительной обстановке с портретами и скульптурами, напоминающими о ранее проигранных Османской империей войнах.

То есть на сегодняшний день перед Баку есть лишь призрачная перспектива военного успеха, да и то лишь в том случае, если удастся действиями авиации и БПЛА нарушить подвоз боеприпасов на позиции артиллерии НКР и Армении. Но даже в этом случае азербайджанские военные смогут доложить лишь о занятии пары-тройки посёлков или пригорков.

В таком случае у Турции, как у явного инициатора этой военной авантюры Азербайджана, будет простой выбор — отправить в бой свои войска или «умыть руки».

На лёгкую победу в этом случае Анкара рассчитывать не сможет даже без ответного вмешательства России. Если же такое вмешательство произойдёт — Реджепу Эрдогану, а то и его скоропостижному преемнику, вновь придётся лицезреть нелюбимые им портреты и скульптуры на тему прошлых русско-турецких войн и подписывать рядом с ними не очень приятные обязательства.

Рассчитывать на то, что за Турцию вступится НАТО, после событий 2015 года со сбитым в Сирии российским самолётом просто смешно.

То есть выбор небогатый: или «умыть руки» сразу или уже после чувствительной порки.

Тогда напрашивается вопрос — а зачем всё это было затевать? Ведь Анкара явно была не только в курсе подготовки этой «маленькой войны», но и активно подбадривала Баку.

Минобороны Армении

С властями Азербайджана здесь всё ясно — в сложившейся ситуации им нельзя было бесконечно затягивать перемирие, ибо фактор Нагорного Карабаха давно уже стал «вещью в себе» во внутренней политике страны. Патриоты б не простили, а конкуренты бы воспользовались.

А тут как раз в Армении сменилась власть — героев старой войны за Карабах поменяли на бесхребетных «соросят» во главе с Пашиняном. Самое время взять реванш…

Вот только военный реванш получиться не может. Даже если чудесным образом разгромить войска НКР и Армении. В этом случае создается угроза существованию государства-союзника России по ОДКБ. Если Москва не вмешается, то станет всемирным посмешищем и ни на какие союзы с ней никто больше не пойдёт. Так что здесь, как говорится, без вариантов…

Придётся официальному Баку свернуть боевые знамена, зачехлить барабаны и в статусе побитого неудачника возвращаться в режим перемирия. Вот тут и заиграет всеми красками то, ради чего всё и затевалось!

Во-первых, Турция максимально громко и публично сделает предложение, отказ от которого будет невозможен. А именно — создание на территории Азербайджана полноценной турецкой военной базы, а не той жалкой транзитной площадки для транспортной авиации, которая есть сейчас. Как вы считаете, убитые горем очередного поражения патриоты позволят президенту Алиеву отказаться от такой щедрости?

Далее, а возможно и одновременно, руководство Североатлантического альянса тоже предложит свои услуги по обеспечению безопасности Азербайджана. В обмен на военную базу, дающую НАТО выход к Каспийскому морю.

И ничего, что устав альянса запрещает принимать в него страны с неурегулированными территориальными проблемами. На фоне очередного «акта российской агрессии» можно будет и изменить эту статью.

Напомним, сейчас на Каспийском море действует Конвенция, подписанная Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном о неприсутствии на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих этим пяти странам.

И это крайне обидно для некоторых держав с неумеренными геополитическими амбициями.

Разве не стоит решение этого вопроса жизней нескольких тысяч местных туземцев?