2020 год, несчастливый во многих отношениях, напомнил России о существовании проблемы таяния вечной мерзлоты. Более громкого напоминания об этом процессе вряд ли могло получиться.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село Мезень райцентр в Архангельской области построено на вечной мерзлоте. В ХХ веке она ушла севернее на десятки километров, и никто не заметил как пострадали от ее таяния каменные здания старой постройки

РБК: «29 мая в Норильске из резервуара на территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тыс. т дизеля. Электростанция принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке» «Норильского никеля», крупнейшими акционерами которого выступают «Интеррос» Владимира Потанина и UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, еще 15 тыс. т — в воду. Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках… экологи Greenpeace назвали происшествие первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. 29 мая «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем на территории ТЭЦ-3, и у него «оторвалось днище». Опоры служили более 30 лет без нареканий… и могли просесть из-за таяния мерзлого грунта в результате аномально мягких температур, заявил первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко».

Владимир Потанин сам прокомментировал ситуацию: «В данном случае интересно, что включился абсолютно новый и плохо прогнозируемый фактор — таяние вечной мерзлоты… Известно, что фундаменты, которые делаются на вечной мерзлоте, они в принципе подлежат перемещению, и к этому как-то всегда спокойно относились… То есть даже стандарты мониторинга, проверки такого рода сооружений были более мягкими, что ли. И вот сейчас получается, что надо пересматривать вообще подходы к строительству, к мониторингу, к обеспечению промышленной безопасности на вечной мерзлоте. Это урок для всех кто хозяйствует в условиях вечной мерзлоты».

Kremlin.ru Владимир Потанин

«Подзабытым» таяние вечной мерзлоты стало благодаря плавному вхождению арктической зоны в более теплые сезонные температуры, небольшим размерам большинства объектов построенных на мерзлоте и пока успешному устранению последствий. Например, просадка железнодорожного полотна на железной дороге в Лыбытнаги решается РЖД установкой на протаявшем участке холодильных установок и заморозке грунта. Сколько будет стоить такой метод, если таяние распространится на более протяженных участки дороги, никто сказать не может. Или село Мезень — районный центр в Архангельской области. Еще в начале XX века оно стояло на вечной мерзлоте — к концу века мерзлота ушла севернее. Процесс просадки строений произошел настолько незаметно, что никто не может сказать какие здания от нее пострадали.

После экологической катастрофы в Норильске работы ученых по вечной мерзлоте вышли из тени на свет и озадачили.

По сообщению информационного агентства Красный север, «заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров сообщил, что из года в год с каждым сезоном мерзлота протаивает все глубже. Специалисты выяснили, что процесс тесно связан с характеристиками почвы и типом растительности. В итоге на почвах с хорошим дренажем, таких как песчаные, процесс усиливается. На это влияют и дожди, а осадков становится все больше ввиду глобального потепления.

Показатели по протаиванию 2020 года оказались максимальными за последнее время: мягкая зима, ранняя весна и жаркое лето повлияли на состояние почв.

Виктор Валдайских, директор ботанического сада УрФУ, поделился результатами девяти лет наблюдений на Южном Ямале. Ученый сообщил, что глубина таяния варьируется от нескольких миллиметров до двух сантиметров на почвах с плохим дренажем, до десяти сантиметров на песчаных участках, которые хорошо пропускают воду. А раз инфраструктуру (строения, предприятия) чаще возводят на именно таких типах грунта, то в будущем возможно увеличение числа аварий, которые вызовет протаивание, предостерегают исследователи». К счастью, всплеск внимания к таянию вечной мерзлоты не пошел по затухающей, а дал импульс созданию системы мониторинга почв Арктики. Норильское информационное агентство «Таймырский телеграф» со ссылкой на ТАСС сообщило, что «Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) планирует совместно с учеными воссоздать систему мониторинга вечной мерзлоты. Это позволит отслеживать состояние вечномерзлых грунтов в российской Арктике и прогнозировать риски их деградации.

Rpn.gov.ru ТЭЦ-3 в Норильске

Глава министерства Александр Козлов сообщил журналистам, что проект по восстановлению такой системы должны подготовить к концу года. «В 90-е годы прошлого века была разрушена существовавшая с советского времени система мониторинга процессов изменения почвы. До сих пор эта система так и не восстановлена. Поэтому мы взяли на себя смелость на основе современных технологий воссоздать с нуля полноценную систему мониторинга изменений многолетней мерзлоты», — цитирует А. Козлова ТАСС.

По мнению Александра Козлова, дешевле и безопаснее сейчас восстановить систему, чем ликвидировать последствия аварий в дальнейшем. По его словам, геокриологи совместно с сотрудниками Минвостокразвития уже приступили к изучению многолетней мерзлоты. По итогам этой работы они направят в министерство информацию и решения по нескольким направлениям.

Мониторинг вечной мерзлоты — действие в правильном направлении, но только часть решения. Какие масштабы таяние вечной мерзлоты примет в ближайшие десятилетия и что делать — неясно. Главы арктических регионов, кроме Якутии, пока не обозначают ее в информационном пространстве — ни на своем, ни на федеральном уровне. Только глава республики Саха Якутия А. Николаев озвучил серьезность проблемы, и не в сторону Москвы, а мирового сообщества.

Айсен Николаев в интервью агентству Интерфакс заявил: «Это очень сложный вопрос. Мы можем пытаться сохранить вечную мерзлоту, но глобальное потепление происходит не из-за того, что в Якутии или в России делают что-то неправильно. Если есть эффект, который дает глобальное потепление, то он формируется крупнейшими промышленными державами. Это общемировая задача. Усилиями одной только России результата мы не достигнем».

Morspas.com Ликвидация последствий аварии под Норильском

Информационное агентство Саха ньюс сообщило о возможных размерах ущерба только в одной Якутии: «Глобальное потепление и другие климатические изменения негативно влияют на вечную мерзлоту. Жертвами этих процессов могут стать многие страны и регионы, включая Якутию. Есть расчеты, что таяние вечной мерзлоты в Арктике может к 2050 году принести России убытки на 250 млрд долларов».

Скорее всего обращение к миру — политический ход, чтобы стимулировать Москву к перераспределению поступающих налогов в пользу республики.

ЧП в Норильске привело к постановке в центр внимания таяния вечной мерзлоты — проблемы, которая может принести России ущерб в сотни миллиардов долларов. Благодаря тому, что в ее обсуждении принял участие Владимир Путин, можно надеяться, что правительство РФ начнет искать варианты ее решения. Это главный позитивный результат произошедшего.