Уже четвёртый день, как вооруженные силы Азербайджана при прямом инструктаже со стороны многочисленных турецких военных советников развязали кровавую бойню по всей линии соприкосновения с армией самообороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Сказать, что это было неожиданностью, было бы нечестно. Так, 4 августа 2020 г. российское ИА REGNUM опубликовало статью автора этих строк под заглавием «Предотвратить войну в Закавказье под силу лишь России». Не стану заново приводить подробности из этой статьи, а всего лишь сошлюсь на строки из аннотации к ней: «Переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию зашли в тупик. Ни Алиев, ни Пашинян далее не в состоянии прийти к каким-либо мирным договорённостям, что при подстрекательстве Турции обернётся кровопролитной войной, которая охватит не только Азербайджан, Армению и Арцах, но и всё Закавказье. Предотвратить войну на Южном Кавказе под силу лишь России. И это есть непреложная истина».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

А теперь приведем высказывания официальных лиц Турецкого султаната. Так, 27 сентября т.г. в 10:00, спустя 2,5 часа после наступления ВС Азербайджана, пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын написал в Twitter: «Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и ещё раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности» (IbrahimKalin@ikalin1). Часами позднее пресс-служба президента Азербайджана И. Алиева выступила с сообщением: «27 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции выразил сегодня соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате военной провокации Армении. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан …» Тогда же Эрдоган заявил: «Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше самовольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана … За 30 лет они (Минская группа ОБСЕ — А. Г.) не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился (прямое обвинение МГ ОБСЕ в сохранении взрывоопасной ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта — А. Г.). Сейчас они (Россия, США, Франция — А. Г.) нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть там (в Карабахе — ред.) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили», — заявил Эрдоган, по сути, не отрицая своей полной вовлеченности в военные действия Азербайджана. — Турция и дальше будет поддерживать Азербайджан. Ещё раз осуждаю Армению». В тот же день, 27 сентября т. г., в 14:09 министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым заявил: «Ереван должен незамедлительно отказаться от агрессивных действий, которые ведут к масштабной эскалации ситуации в регионе. Осуждаем подлые провокации Армении. Турция будет до конца поддерживать Азербайджан в борьбе за сохранение целостности страны». Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп все в тот же день, 27 сентября т. г., в 14:34 написал в Twitter: «Недавние нападения на мирных жителей показали, что Армения является угрозой не только для Азербайджана, но и закоренелым террористическим государством с точки зрения мира во всем регионе и несёт полную ответственность за последствия». Уже 29 сентября т. г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «Есть только одно решение этой проблемы. Армения должна уйти с территории Азербайджана. Если этого не произойдёт, проблема не будет решена. Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Я специально столь подробно изложил все эти клеветнические нападки новоявленного турецкого султана Эрдогана и его кровожадных приверженцев с тем, чтобы показать, до чего оперативно и синхронно они облачились в тогу этаких миротворцев, при этом и не сознавая, что своими одновременно озвученными оценками они доказывали, что развязанная 27 сентября т. г. апшеронским султаном агрессия против Республики Арцах — это заранее тщательно спланированная акция, детали которой были проработаны в ходе военных учений, начатых азербайджано-турецкой военщиной 29 июля 2020 года. Причем ещё тогда масштабное информационное обеспечение этого действа было призвано поднять дух азербайджанских вояк, тщательно инструктируемых турецкими военными специалистами.

В вышеупомянутой статье от 4 августа т. г. в ИА REGNUM «Предотвратить войну в Закавказье под силу лишь России» есть и такие строки: «Внимательно анализируя публикации турецких и азербайджанских массмедиа и ангажированные турецким и апшеронским султанами статьи в российских и зарубежных СМИ, вырисовывается весьма любопытная политическая картина. Красной нитью через все публикации проходит мысль о неизбежности войны между Азербайджаном и двумя армянскими государствами — Республикой Армения и Республикой Арцах. Далее подчеркивается обязательное участие в этой войне Турции, естественно, на стороне Азербайджана. При этом указанные публикации препровождаются десятками статей относительно позиции России, начнись война. Более того, тиражируются опросы общественного мнения россиян на тему — кого Россия должна поддерживать в конфликте между Азербайджаном и Арменией? Или же — стоит ли России вмешиваться в конфликт?»

Внимательно анализируя работу ведущих телеканалов России, можно констатировать, что коварные замыслы турецко-азербайджанских стратегов информационной войны благодаря профессионализму авторов и ведущих российского телевидения — Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Артёма Шейнина, Анатолия Кузичёва и многих других непредвзятых профессионалов — бесспорно, патриотов России, дали сбой. Я специально подчёркиваю — патриотов России, так как военную провокацию турецких ястребов, реализуемую и руководимую «образованным выпускником МГИМО» (о чём в телеэфире с подобострастным выражением лица и с блеском в глазах не перестаёт повторять один из штатных гостей популярных российских ток-шоу, он же постоянный автор азербайджанского интернет-портала Москва-Баку.RU, рупора Апшеронского султана), российским профессионалам из ведущих телеканалов удаётся-таки нейтрализовать. Более того, выявить режиссера-постановщика этой кровавой авантюры, коим является Турция. Войны, развязанной азербайджано-турецкой военщиной против Республики Арцах. А в чём же столь большая заинтересованность Турции? Вполне резонно может задаться вопросом уважаемый читатель, и вопрос этот будет более чем уместен. Для ответа на него обратимся к событиям недавнего прошлого.

Kremlin.ru Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». 8 января 2020 года, Стамбул

Итак, 8 января 2020 года Владимир Владимирович Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». Церемония состоялась в Стамбуле. В ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Заметим, что стоимость газопровода составила около €7 млрд, мощность 31,5 млрд м3 в год (две нитки). 23 июля 2020 г. в Expert.ru вышла статья Анны Королевой под заглавием «Турецкий поток» поставили на паузу», в которой читаем: «Глобально же проблема заключается в отсутствии спроса на российский газ в Турции. Российский газ эта страна заменяет сжиженным, который рекой льется на европейский рынок и стоит гораздо дешевле. В результате по итогам первого квартала Турция сократила закупки российского газа на 70% по сравнению с 2019 годом и почти в 14 раз, если сравнивать с показателями двухлетней давности. В результате Россия вылетела с первого места среди крупнейших поставщиков трубопроводного газа в страну. Из 1,87 млрд кубометров половину в Турцию поставил Азербайджан (924 млн кубометров), на втором месте оказался Иран (557 млн кубометров), а РФ откатилась на третью строчку с 389 млн кубов …» Далее в статье приводится ссылка на главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана: «Газпром не может снизить свои цены, поскольку они уже убыточны для него. Турция же пользуется своим положением фактически единственного покупателя и транзитера газа в Южной Европе. В экономике это называется «монопсония» — ситуация, когда монополистом выступает не производитель, а покупатель, который поэтому может диктовать условия. Тем более что поставщиков как раз в избытке … Между Россией и Турцией в последние месяцы — как раз после запуска «потока» — происходит резкое охлаждение отношений. Прежде всего, из-за фактического участия сторон в конфликтах в Сирии, Ливии. Теперь «Турецкий поток» может выступать как определённый элемент в попытках давления на Москву. Кроме того, для Анкары гораздо важнее и ближе покупать голубое топливо у этнически и географически родственного Азербайджана. Поставки из этой страны сейчас лидируют в Турции, в 2,4 раза превышая российские. Ещё одним важным фактором может выступать то, что и США ужесточают санкции против «Турецкого потока». В частности, это предусматривает одобренный 22 июля палатой представителей проект оборонного бюджета страны».

ИА REGNUM С-400

Теперь напомним читателям, что 23 августа т. г. Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400 на форуме «Армия-2020». Заметим, что в 2019 году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Я не стану приводить доводы военных специалистов, которые подробно разъясняли, почему Турция предпочла российские системы ПВО С-400 американским 3PK Patriot. Это тема совершенно другого анализа. Здесь же считаю важным призадуматься над тем, а чем обусловлены такие, на первый взгляд, взаимоисключающие по своей логике действия турецкого султана — Эрдогана: то приостановка эксплуатации «Турецкого потока» в угоду в том числе интересам США; то закупка ПВО С-400, что идёт вразрез интересам США и НАТО; то вербовка сирийских террористов и их отправка в зону боевых действий азербайджанских вооруженных сил, развязавших войну против Республики Арцах; то поражение истребителем F-16 турецких ВВС армянского штурмовика Су-25 над территорией Армении? Так какие же цели преследует султан Эрдоган?

Чтобы у читателей не возникло вопросов в связи с отправкой Турцией сирийских боевиков в Азербайджан, приведу выдержку из статьи под заглавием «СМИ: Турция послала в помощь Азербайджану 1,5 тысячи «головорезов» из Сирии», опубликованной 27 сентября 2020 г. на сайте МК.RU: «Турция перебросила в Азербайджан 1,5 тысячи боевиков из Сирии, они будут принимать участие в вооруженном конфликте с Арменией, сообщает Telegram-канал War Gonzo. Речь идет о бойцах из идлибских протурецких группировок, и в частности о «Дивизии Султана Мурада». Сообщается, что данные боевики зарекомендовали себя после обстрелов христианских кварталов Алеппо и участия в военных преступлениях. Сирийские спецслужбы уверены, что жертвами «Дивизии Султана Мурада» с 2015 по 2016 год могли стать около 1 тысячи мирных сирийцев. Также бойцы данного формирования принимали участие в войне против курдских отрядов. «Проще говоря, Эрдоган отправил на армяно-азербайджанский фронт опытных головорезов», — утверждает War Gonzo. Факт переброски сирийских боевиков в Азербайджан еще 22 сентября подтверждала журналистка Линдси Снелл, которая и опубликовала их фото». Американская журналистка Линдси Снелл, которую однажды похитили поддерживаемые Турцией террористы на севере Сирии, а затем бросили в турецкую тюрьму на два месяца после ее побега из Сирии, написала в Твиттере, что боевики из дивизии Хазма прибыли в столицу Азербайджана Баку через Турцию, и опубликовала фото боевиков-террористов.

Что же касается сбитого турецким F-16 штурмовика СУ-25 ВВС Армении, то сегодня, 30 сентября т. г. министерство обороны Армении показало фотографии сбитого СУ-25. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Имя погибшего пилота Валерий Данелин.

Минобороны Армении Су-25

Действия турецкого султана Эрдогана при их тщательном изучении приводят к выводу, что он своей опасной политикой в регионе Южного Кавказа стремится позиционировать себя как новоявленный лидер тюркских народов. Не приходится сомневаться в том, что если его не остановить в Нагорном Карабахе, то объектом его дальнейших экспансионистских устремлений станут Туркменистан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Глядишь, и тюркоязычные уйгуры, проживающие в Синьцзяне (КНР).

С другой стороны, введение в 2017 году конституционных поправок, упразднивших парламентскую Турцию и расширивших полномочия президента, а также проводимая Эрдоганом внешняя политика в Сирии, Ливии, Ираке дают основание утверждать, что в настоящее время неоосманизм, по сути, является официальной идеологией Турецкой Республики. Весь парадокс заключается в том, что Турецкая Республика возникла и сумела сохраниться на руинах Османской империи благодаря идеологии, резко противоположной османской имперской идее — кемализму. Это идеология сугубо национального светского государства, и именно во многом благодаря политике и идеологии кемализма Турция сумела восстановиться. Вместе с тем экономическое и политическое укрепление Турции привело к восстановлению имперских амбиций, которыми пропитан действующий президент, султан Эрдоган. Что это, если не наглядное проявление неоосманизма. Для полноты характеристики турецкого султана Эрдогана приведем выдержку из статьи Александра Самсонова, «Красный султан» Эрдоган назвал «разумным» геноцид армянского народа», опубликованной на сайте ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ 29 апреля 2019 года. В ней автор, в частности, пишет: «В период правления Эрдогана Турция совершила разворот от политики светского государства к «умеренному» исламскому. Основа идеологии — пантюркизм и неоосманизм. Турция пытается возродить некое подобие Османской империи. Проводит великодержавную политику. Вмешивается в дела Сирии и Ирака, фактически ведет войну на территории суверенных государств (и без приглашения). Конфликтует с Израилем, выступая с позиции лидера мусульманского мира. Укрепляет позиции на Балканах, Кавказе и в Средней Азии. Дело дошло до того, что «красный халифат» Эрдогана конфликтует с США, с НАТО, хотя Турция — член Североатлантического альянса. Суть в том, что «халифат» Эрдогана претендует на лидерство в большей части мусульманского мира и начинает выступать от имени всех мусульман. Отсюда конфликт интересов с Израилем и США. Отсюда столь болезненная реакция Анкары на армянский и курдский вопросы. Ведь исторически турки имеют меньше оснований претендовать на нынешние земли Малой Азии (Анатолии), чем, к примеру, армяне, греки, курды и славяне. Эти народы населяли территорию Анатолии во времена Византийской империи (Восточно-Римской империи) и ранее. Значительная часть Анатолии (Западная Армения) ранее входила в состав древнего армянского государства. Турки-сельджуки и турки-османы захватили Анатолию, уничтожили Византию, создали Османскую империю. Однако большую часть населения Турецкой империи долгое время составляли греки, армяне, курды, славяне, представители кавказских народностей и т. д. Только несколько столетий ассимиляции, тюркизации, исламизации и регулярных геноцидов, резни привели к доминированию тюркоязычного населения».

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

Хочу надеяться, что столь подробное изложение о предыстории и реалиях современной Турции прольёт свет на политику турецкого султана Эрдогана. Ясно одно, что публицистический штамп «Больной человек Европы», который использовался (преимущественно в англоязычной традиции) для обозначения европейских государств, испытывающих комплексные экономические и политические проблемы и вошел в употребление в середине XIX века применительно к Османской империи, востребован и в наши дни. Напомним читателям, что этот штамп впервые употребил российский император Николай I во время обсуждения накануне Крымской войны (1853−1856 гг.) «восточного вопроса» с британским послом Сеймуром. Так, император назвал загнивающую Османскую империю — «больной человек Европы». Думается, что сегодня, вовсе не боясь ошибиться, Турцию можно назвать «больным и крайне опасным человеком Европы». Не скрою, что надеть смирительную рубашку на «больного и крайне опасного человека Европы» в современном мире под силу лишь России. России, которая с полным осознанием своей мощи и в силу великодушия русского народа последовательно и терпеливо призывает султана Эрдогана остепениться, успокоиться и не доводить дело до четырнадцатой российско-турецкой войны, которая, едва начавшись, обернётся полным уничтожением не только «больного и крайне опасного человеком Европы», но и его бандитского окружения, уповающего на наёмных «головорезов», терроризирующих мирное население Сирии, Ливии, Ирака, а теперь жаждущих крови древнейшего представителя христианской цивилизации — армян. Благо миф о непобедимости наемных кровопийц развеяли наши доблестные двадцатилетние новобранцы, ценою своих молодых жизней отстаивающие не только независимость своей исторической Родины — Республики Армения и Республики Арцах, но и самоотверженно ставящие живой заслон на пути создания Эрдоганом нового кровавого халифата в южном подбрюшье Великой России — единственной и надежной хранительницы христианской цивилизации, одновременно трепетно оберегающей российских мусульман от опасных поползновений исламских радикалов и новоявленных неоосманистов и пантюркистов.