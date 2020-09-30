Мир не может быть неизменным, и, к сожалению, в 2010 году он менялся не в лучшую сторону. Это можно сказать и о таком мероприятии, как проверка вооруженных сил соседей на боеготовность. Если число взаимных полетов ВВС НАТО и России как в прошлом году — это нормально, число снижается — к потеплению в отношениях, а если активность выросла — к напряженности.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52

Для понимания, как развиваются события, сравним действия ВВС «наших западных партнеров» и реакцию на них ВВС РФ в 2019 и в 2020 годах.

В 2019 году три стратегических бомбардировщика Б-52 летали к Новой Земле и базе ракетных атомных подводных лодок в Гаджиево. Это значило, что НАТО шло на рост напряженности. «Интерфакс» в сентябре 2019 года сообщал, что российские военные в течение недели 11 раз поднимались в воздух в связи с появлением иностранных самолетов у границ страны. Например, полет трех B-52 вдоль побережья Норвегии в западный сектор Баренцева моря сопровождали пять норвежских истребителей F-16. Маршрут полета проходил у восточной части Баренцева моря. СМИ сообщали, что один из самолетов приблизился к границам Кольского полуострова и Новой земли, второй направился к мысу Канин Нос у входа в Белое море, третий вернулся в западную часть Баренцева моря. B-52 находились в радиусе 100 километров от баз Северного флота и центрального учебного полигона Минобороны на Новой Земле.

В 2019 году НАТО и американцы хотели выглядеть воинственнее чем раньше, что связано с внутриполитической повесткой США, обвинениями Трампа в связях с Кремлем и т. д. Военно-политическое руководство РФ не подыграло — реакция России была миролюбивой. Российские ВВС не поднимали на перехват самолеты — первый лейтенант ВВС США Мадлен Крпан сообщала, что «нам не известно о каких-либо перехватах во время этого задания со стороны российских военных».

Mil.ru Радиолокационная станция

Отсутствие реакции было призывом Москвы снизить напряженность, несмотря на имиджевые выгоды демонстрации оружия.

По-другому выглядят действия обеих сторон в 2020 году. ВВС НАТО в этом году резко нарастили активность у границ России. Как сообщает ТАСС, «министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5 сентября сообщил журналистам, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. По его словам, в августе прошлого года таких полетов было 87, сейчас же — около 120».

На 30% — это резкий рост, который можно назвать военным давлением на Россию. Причины две — грядущие президентские выборы в США, где за 1,5 месяца до голосования исход не ясен. Это необычные выборы — кандидаты не исключают отказа признать их итоги и готовы будут призвать своих избирателей… К чему? Гражданской войне? Второе — ситуация вокруг Белоруссии. НАТО и военные США чрезвычайно заинтересованы, чтобы исход кризиса в этой ключевой стране на западных границах РФ закончился как на Украине. Для этого, очевидно, планируется эскалацией угроз заблокировать помощь России союзному государству.

Российская сторона также действовала по-другому, чем в 2019 году. Если в 2019 году самолеты на перехват практически не поднимали, в 2020 году поднимали в большинстве случаев. 7 сентября Интерфакс, ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ, сообщил, что «российский истребитель МиГ-31 Северного флота вылетал на «перехват» норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» над Баренцевым морем. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. «Норвежский самолет развернулся в сторону от границы РФ, после чего МиГ-31 вернулся на аэродром». Отмечается что «МиГ-31 три дня подряд поднимался на перехват норвежских самолетов «Орион» над Баренцевым морем».

Mil.ru МиГ-31БМ

Также 7 сентября ТАСС сообщил, что истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 — «после разворота британского самолета от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования». Ранее ТАСС сообщил о перехвате истребителем МиГ-29 стратегического самолета-разведчика Р 1 «Сентинел» ВВС Великобритании.

НАТО осенью 2020 года демонстрировало, что не ограничит активность Севером. РИА Новости сообщили, что «три бомбардировщика В-52Н ВВС Соединенных Штатов приблизились к российской границе в Черном море. На их перехват поднимались четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30. Ранее во вторник российский истребитель Су-27 был поднят на перехват и сопровождение американского стратегического бомбардировщика Б-52, который летел над нейтральными водами Балтийского моря вдоль госграницы РФ». 15 сентября, по сообщению «Российской газеты», пилоты МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа идентифицировали воздушную цель над Охотским морем как стратегический бомбардировщик B-1В «Лансер» ВВС США.

В ходе сентябрьской активности авиации НАТО российские ВВС продемонстрировали свои возможности. 9 сентября 2020 года РИА Новости сообщило, что «Ту-160, в точности соблюдая международные правила, пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей», что стало мировым рекордом дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов такого класса. Как сообщило также ИА REGNUM, шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 пролетели 23 сентября над Белоруссией в рамках учений «Славянское братство».

Резкий рост активности на воздушных границах не выходит за рамки вежливости — СМИ подчеркивают корректность поведения летчиков России и НАТО. «Нарушения госграницы допущено не было… Полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Миг 29

Такая жесткая, но корректная реакция, пока удовлетворяет обе стороны — демонстрирует населению России и стран Запада решительность их руководства и позволяет продолжать свою линию во внешней политике. Трамп демонстрирует, что не намерен играть в поддавки с Россией, что будет использовано в его борьбе с Байденом. Желающие в НАТО проверить решимость России поддержать Белоруссию тоже получают недвусмысленный ответ.

Бесконечно без последствий наращивать активность военных на границах невозможно, и за гиперактивностью в полетах должен последовать его спад после дипломатического урегулирования ситуации в Белоруссии и выборов в США. Если в ближайшие месяцы эти две проблемы не будут урегулированы, то мы можем увидеть у границ России и большее число боевых самолетов.