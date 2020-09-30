Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после начала 27 сентября боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Совместное заявление 15 состоящих в этом органе государств оказалось лаконичным. СБ ООН призвал конфликтующие стороны «немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий». Он также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), выступающей с посреднической миссией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Это не то, на что рассчитывал Баку, полагавший, что будет принята резолюция, наподобие прежних, времен 1990-х годов, в преамбуле которых всегда присутствовал тезис о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Одновременно состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором присутствовали представители 57 государств, для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Делегаты стран — сопредседателей МГ ОБСЕ подтвердили призыв к конфликтующим сторонам «немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта». При этом личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспршик проинформировал участников встречи о ситуации в зоне армянско-азербайджанского конфликта, указав, что получает информацию непосредственно с мест событий и от местных информаторов на самом высоком уровне. Он также указал, что ОБСЕ готова отправить своих представителей в зону конфликта и возобновить мониторинг, как только позволит ситуация.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Сотрудники ОБСЕ

Как видно, переход Азербайджана к силовому сценарию решения карабахской проблемы не находит поддержки со стороны мирового сообщества. Баку оказывается в международной изоляции, что свидетельствует о полном провале его дипломатии, оказавшейся неспособной обеспечить соответствующее политико-дипломатическое и информационное прикрытие новой войны в Нагорном Карабахе. По мнению известного польского эксперта по Кавказу Войцеха Гурецкого, президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил серьезный просчет в оценке ситуации, полагая, что ему удастся вписаться в схему глобального давления Запада на Россию. По словам эксперта, в Баку не осознали того, что «Запад давно утратил интерес к Кавказу и в каком-то смысле передал дела Москве». Отсюда попытки Алиева выставить, по словам Гурецкого, своего союзника, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а не Владимира Путина, в качестве «единственного гаранта стабильности и безопасности в Закавказье».

Как считает шеф кавказской программы британского исследовательского института Chatham House Лоренс Броерс, к таким действиям его подталкивало и ощущение дипломатического поражения в переговорном процессе в формате МГ ОБСЕ, когда стало очевидным, что «у Азербайджана нет других рычагов, чтобы изменить ход событий, кроме как дестабилизировать обстановку, переходя к силовому сценарию». По мнению Броерса, в ситуации, когда США «самоизолировались», Алиев выбирал между Турцией и Россией и сделал ставку на Турцию как «главного геополитического патрона». В дипломатическом смысле Баку проигрывает и пытается прикрыть свое поражение через вывод конфликта на уровень вовлечения Анкары, что должно вызвать определенную реакцию со стороны Москвы. Вот почему нынешняя война в Нагорном Карабахе приобретает принципиально новые характеристики, и проблема уже в том, как будут и будут ли использовать это в своем арсенале сопредседатели МГ ОБСЕ.

Ведь оказались перечеркнутыми прежние соглашения и договоренности о прекращении огня и мирном урегулировании. Выступив в роли инициаторов новой войны, Азербайджан и Турция создали для Армении более благоприятную, чем прежде, ситуацию для официального признания Нагорного Карабаха. Однако будущие перспективы развития региона в настоящее время зависят не столько от дипломатической активности, сколько от исхода вооруженного противоборства на поле боя. По оценке многих западных военных экспертов, первые дни боев в Нагорном Карабахе демонстрируют ограниченные военные возможности Азербайджана: определенные успехи на низких горных высотах и проблемы восстановления контроля над высотами в Нагорном Карабахе, которые находятся в руках армянских военных сил. Азербайджан так и не смог пробиться в горы. Дальнейший ход событий зависит от множества внешних факторов.

Цитата из видео на YouTube Солдаты армии Азербайджана. Нагорный Карабах

Турецкое издание Evrensel считает, что «все еще только начинается», поскольку Анкара намерена создать на южных задворках России кавказский фронт, взорвать геополитические мины, заложенные в карабахском конфликте, включить его в ось противостояния Ближний Восток — Северная Африка — Восточное Средиземноморье. Азербайджан для Турции является «проходной пешкой» в этой гроссмейстерской игре сразу на нескольких досках». Помимо того, Evrensel утверждает, что «война в христианском Нагорном Карабахе — это еще и демонстрация силы Анкары, адресованная христианской Греции и всей Европе, с которыми Турция конфликтует не только из-за газовых месторождений». Но это игры Эрдогана, а на что рассчитывает Алиев, понимая, что Москва так или иначе и рано или поздно будет вынуждена активно вмешаться в ход событий в случае дальнейшего разрастания конфликта в регионе?