На YouTube 19 сентября 2020 года появилось видео, на котором эксперты опознали китайский атомный подводный ракетоносец типа 094 Jin. Атомная подводная лодка находится в надводном положении, в описании к видеоролику сказано, что заснят момент выхода лодки на боевое дежурство.

Worldwarthird.com Китайская подводная лодка серии 094 Jin

Первая лодка серии 094 Jin была принята на вооружение Народно-освободительной армии Китая ещё в 2004 году. Долгое время не удавалось даже подтвердить сам факт существования субмарин этого типа, пока её случайно не заснял частный спутник, когда она была в пункте базирования Сяопиндао. Видеоролик, появившийся в сети 19 сентября 2020 года — это первое широко известное видео с атомной подводной лодкой типа 094 Jin.

По некоторым открытым данным, КНР располагает четырьмя атомными подводными лодками данного класса, по другим данным — шестью. Каждая из них вооружена 16 твердотопливными ракетами JL-2 с дальностью полета до 12 тысяч километров. При создании этой подлодки китайские конструкторы применили ряд технических решений, которые делают её похожей на советский ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДР «Кальмар».

Mil.ru Атомная ракетная подводная лодка проекта «Кальмар»

Указанный выше факт очень наглядно демонстрирует, что военно-политическое руководство КНР стремится не раскрывать информацию о своих вооружениях и хорошо умеет это делать. В первую очередь это касается ядерного оружия Китая и средств его доставки.

Кстати, попытки США втянуть Китай в Договор СНВ-3 главным образом связаны с тем, чтобы получить полную информацию о китайском ядерном потенциале. КНР, в свою очередь, всё это прекрасно понимает и выдвигает следующий тезис, что ядерные силы Китая несопоставимы по размерам с американскими и российскими, поэтому и договариваться не о чем.

Соединённые Штаты нервничают, т.к. есть основания полагать, что количественные и качественные характеристики китайского ядерного арсенала до конца им не известны, несмотря на большое количество разведывательных ведомств, занимающимся этим вопросом.

Следует заметить, что Китайская Народная Республика является единственным из пяти государств, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия обладающих ядерным оружием, которая не даёт никакой информации относительно своих вооружённых сил, в том числе о ядерном компоненте.

Каждые два года Китай публикует Белую книгу о национальной обороне. Самое свежее её издание от 24 июля 2019 года, оно носит название «Национальная оборона Китая в новую эру».

В Белой книге говорится следующее: «Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности».

Blog.sina.cn БРМД Дунфэн-26. КНР

Кроме того, в данном документе утверждается, что Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым, а также не будет угрожать неядерным странам применением ядерного оружия.

Первая китайская атомная бомба была успешно испытана 16 октября 1964 года, об этом китайскому народу от имени Мао Цзэдуна сообщил премьер Государственного совета Чжоу Эньлай. С того момента Китай был привержен так называемой стратегии «минимального сдерживания».

Она заключается в том, что страна сознательно отказывается бороться за ядерный паритет, одновременно сохраняя за собой технические возможности для нанесения гарантированного ущерба противнику в случае применения ядерного оружия или ядерного шантажа в отношении КНР.

Но, как говорится, другие времена — другие песни. Китай 1964 года совсем не похож на Китай 2020 года. Сейчас эта страна вступила в схватку за мировое лидерство, и есть основания полагать, что в данных условиях стратегия «минимального сдерживания» уже не соответствует современным вызовам национальной безопасности КНР.

Подобную оценку ситуации китайское военно-политическое руководство вряд ли озвучит публично, но укреплять обороноспособность страны будет всеми силами. И главные усилия будут сосредоточены на стратегических ядерных силах как гарантии государственного суверенитета.

Есть все основания полагать, что сверхзадачей Китая на среднесрочную перспективу является создание ядерного потенциала, приближающегося по паритету к ядерному потенциалу США, который гарантирует полное уничтожение противника в случае развязывания полномасштабной ядерной войны.

Кстати, американцы уже поняли этот замысел и задёргались. После очередных переговоров между США и Россией по стратегической проблематике в Вене 17−18 августа 2020 года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли провёл телефонный брифинг для журналистов.

National Museum of the USAF Ядерное оружие США. Национальный музей ВВС США

В ходе брифинга он, в частности, сказал, что Вашингтон «не согласен с ситуацией, при которой Китай будет наращивать свой арсенал и достигнет в определённом виде ядерного паритета с США и Россией, а затем будет использовать это ядерное оружие для шантажа и принуждения».

Биллингсли также заявил: «Мы считаем, что Китай должен прекратить делать то, что он делает. Они хотят, чтобы мировое сообщество поверило в то, что у них только несколько сотен единиц ядерного оружия. И вопрос, который надо им задать, заключается в том, почему они так и не признали, сколько на самом деле единиц ядерного оружия у них есть сейчас».

14 сентября 2020 года в Пентагоне с журналистами встретился глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард. Он напомнил недавний доклад министерства обороны США о военной мощи Китая, согласно которому размер арсенала ядерных боезарядов Пекина в течение следующего десятилетия увеличится в два раза.

Кроме того, Чарльз Ричард подчеркнул, что «простое измерение количества ядерных боезарядов страны является относительно грубой мерой её возможностей». По его мнению, необходимо смотреть на всё это в целом, на системы доставки ядерного оружия, на что они способны, какова их готовность. «И Китай, в частности, развивает целый комплекс возможностей, которые, на мой взгляд, всё больше противоречат заявленной им политике отказа от применения ядерного оружия первым», — отметил адмирал.

Анализируя выступления официальных лиц США, приходишь к однозначному выводу, что количественные и качественные характеристики ядерных сил КНР окружает большая степень неопределённости. И совершенно очевидно, что китайское военно-политическое руководство ясности в этом вопросе не добавит.

Таким образом, надо полагать, что ядерная программа Китая в ближайшем будущем преподнесёт всем ещё ряд сюрпризов.