Диагностические ярлыки, которыми американские демократы награждают своих оппонентов-республиканцев, уже давно заполонили средства массовой информации США. «Сумасшедшие», «истерические», «вопящие», «безосновательные», «грубые», «иррациональные», «пугающие», короче — «высокомерный мужчина, которого поймали на месте преступления, а теперь он вербует своих приятелей, пытаясь лгать и запугивать, чтобы выбраться из неприятностей». И это не плод длительных поисков в медиаресурсах, а сюжет только одной статьи в «Вашингтон Пост» с многозначительным названием «Посмотрите на республиканцев глазами самых важных избирателей».

Иван Шилов ИА REGNUM

У республиканских сторонников свой взгляд на демократов: «Республиканцы — в основном, бизнесмены разного уровня. И те, кто работают в их бизнесах за зарплату, как правило, тоже имеют в планах заиметь собственный бизнес в будущем. Поэтому, все они — самостоятельно думающие и разговаривающие люди.

А демократическое сообщество — люди на зарплате или в бюджетных структурах, или в крупных сетевых бизнесах (типа Starbucks) — защищены различными регуляциями. Поэтому, несамостоятельные, вечно хотящие большего и вечно недовольные тем, что имеют — их возможности продвижения личной карьеры, так или иначе, связаны с подсиживанием, подлизыванием и участием в общественной социальной деятельности. Поэтому, эта масса людей — неразмышляющая, а бодро и радостно шагающая за обещаниями и пропагандистскими лозунгами» (из частных бесед).

Одним словом — чеховские «белокурые друзья и рыжие враги», потихоньку дегуманизирующие своих оппонентов. Поэтому нет причин удивляться, что «Соединенные Штаты регрессируют до такой степени взаимной ненависти и недоверия».

И ничего похожего на государственные попытки нивелировать противостояние в настоящее время не происходит. Наоборот, и демократы, и республиканцы оборудуют свои позиции, готовые вспыхнуть огнем сразу после 3 ноября, дня президентских выборов.

Демократы роют окопы на «своей» улице.

3 августа этого года противники Дональда Трампа, именующие себя «TransitionIntegrityProject», (TIP, Проект целостности перехода), обнародовали свой отчет, озаглавленный «Предотвращение срыва президентских выборов и переходного периода». В этом отчете были представлены результаты игровых сценариев постизбирательного периода. Таких сценариев четыре:

Неоднозначный результат голосования; Явная победа претендента от демократов Джо Байдена; Чистая победа республиканца Трампа; Узкая победа Байдена.

Но основной вывод игр в том, что «на этих выборах ни одна из сторон не готова смириться с поражением». Причем демократы — ради преодоления экзистенциального кризиса и последнего шанса «остановить быстрое и потенциально необратимое падение США до авторитаризма и необузданного нативизма». Ну, а Трамп и его команда полны решимости украсть результаты ноябрьских выборов ради личной безопасности и сохранения власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

TIP — это затея Института Берггрюна, одного из ведущих мозговых центров планетарного глобализма. В его «играх» принимали участие «более 100 нынешних и бывших высокопоставленных руководителей правительств, компаний и других экспертов», но их имена нигде не названы. А среди тех, кого «засекли» журналисты, республиканец упоминается только один — Майкл Стил. Яростный оппонент Трампа, ныне поддерживающий кандидатуру Байдена.

«Игры» TIP можно было бы считать всего лишь «футурологической фантазией», если бы они не стали бы «руководством к действию» для демократов. Нильс Гилман, один из организаторов «игр» и главный исследователь Института Берггрюна, уже через две недели заявил, что нужно «подготовить людей к выходу на улицы в рамках ненасильственного протеста». О том, что «ненасильственные протесты» не превращаются в горящие шины, коктейли Молотова и выстрелы — можно рассказывать кому угодно, только не киевлянину.

А 26 августа лидер демократов Хиллари Клинтон была уж совсем безапелляционна: «Джо Байден не должен уступать ни при каких обстоятельствах, потому что я думаю, что это затянется, и в конечном итоге я действительно верю, что он выиграет, если мы не уступим ни на дюйм, и если мы будем такими же сосредоточенными и беспощадными, как и другая сторона».

И у демократов есть шанс на победу в силовом уличном противостоянии, поскольку у них есть уверенность, что «в полдень 20 января, если будет избран новый президент… полиция, секретная служба, вооруженные силы, все офицеры исполнительной власти будут реагировать на команду и указание нового президента» (Альберт Гор, бывший вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии 2000 года).

Республиканцы укрепляют «свою» вертикаль.

Если демократы рассчитывают на улицу, то республиканцы лелеют планы правового и административного решения практически неизбежного ноябрьского конфликта. Последним и сильным ходом Дональда Трампа является нынешняя попытка провести в состав Верховного суда США Эми Кони Барретт, 48-летнюю судью, которую он сам назначил в Апелляционный суд Седьмого округа в 2017 году.

Если ноябрьский конфликт в США состоится, то решаться он будет либо пальбой на улицах (и тогда храни Бог Америку), либо в зале Верховного суда США (так по 3-й статье Конституции США). Верховный суд состоит из 9-ти пожизненно назначаемых судей — Главного и восьми Младших судей. До середины сентября соотношение республиканцев и демократов там было 5:4 в пользу первых, то есть «на грани».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Но 18 сентября умерла судья Рут Бадер Гинзбург (87 лет), убежденная сторонница демократов. Настолько убежденная, что за несколько дней до смерти продиктовала своей внучке Кларе Спера: «Мое самое горячее желание состоит в том, чтобы меня не заменили, пока не будет назначен новый президент».

Она продиктовала это заявление внучке Кларе: «Мое самое горячее желание состоит в том, чтобы меня не заменили, пока не будет назначен новый президент». Завещание умирающей — это, конечно, много, но не больше, чем перспектива, открывающаяся перед Трампом.

26 сентября Барретт была назначена судьей Верховного суда. Теперь ее должен утвердить Сенат, но в Сенате большинство за республиканцами. «У нас есть голоса, чтобы подтвердить замену судьи Гинзбург перед выборами»(Линдси Грем, сенатор-республиканец от Южной Каролины).

Если Трамп добьется своего, то он фактически заменит либеральную иудейку (= демократку) на консервативную ревностную католичку, мать семи детей (= республиканку). А счет в Верховном суде станет 6:3 в его пользу. Что даст нынешнему президенту возможность с уверенностью смотреть на судебную перспективу итогов ноябрьских выборов.

Итак, окопы поля политической перспективы США укрепляются, планы разрабатываются и, возможно, нам осталось только читать Мао Цзедуна: «Винтовка рождает власть!».