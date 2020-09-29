



Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Назначение Андрея Назарова премьер-министром Башкирии в регионе расценивают как необходимость разделить ответственность и продиктовано требованием жёсткого административного контроля за состоянием экономики. Напомним, 17 сентября парламент Башкирии проголосовал за назначение Андрея Назарова премьер-министром республиканского правительства. До этого политик почти год, после победы Радия Хабирова на осенних выборах 2019 года, трудился в должности первого вице-премьера.

Эксперты отмечают, что хотя Андрей Назаров и не занимал формально должности премьер-министра, но фактически выполнял его функции. Как отмечает политолог Николай Евдокимов, «Назаров де-факто весь этот год и так выполнял функции премьер-министра республики, и то, что 17 октября он был утверждён в этой должности Курултаем, — это лишь придание фактическому состоянию дел формального статуса».

Отвечая на вопрос о том, почему назначение произошло именно сейчас, наблюдатели сходятся во мнении, что глава региона рассчитывает на Андрея Назарова как на человека, который должен взять на себя ответственность за состояние региональной экономики в сложный период. Директор Института политики и технологий Татьяна Косачева полагает, что Башкирии требовалось назначение премьер-министра:

«Если проследить историю последних назначений, то можно обнаружить, что глава правительства во многих субъектах, в том числе и раньше в Башкирии, назначается в ситуации, когда требуется жёсткий административный контроль за состоянием экономики, когда сложно выправить ситуацию, не прибегая к жёсткому администрированию.

Андрей Назаров подходит на роль главы правительства региона, так как обладает подобными качествами. Тем не менее, пока не понятно, какими будут его первые шаги в новой должности: в частности, произойдёт ли кадровое переформатирование правительства, либо изменения будут носить косметический характер.

Pravitelstvorb.ru Андрей Назаров

Среди факторов, которые могли способствовать назначению Андрея Назарова, эксперты отмечают также многочисленные новые вызовы, которые сопровождают экономику российских регионов в 2020 году. Главный редактор ИА «Национальный Эксперт» Михаил Белый замечает:

«Очевидно, что сегодня, в условиях пандемии коронавирусной инфекции и новых вызовов, которые стоят перед региональной экономикой, Башкирии требуется жесткий и профессиональный экономический менеджер. Таковым управленцем сегодня призван выступить Андрей Назаров. Назаров обладает соответствующим опытом и набором уникальных компетенций. Стоит признать, что сегодня все регионы без исключения переживают тяжелые времена: наблюдается рост безработицы, падает собираемость налогов, вновь расширяется сектор теневой экономики и при этом происходит сокращение субъектов малого и среднего бизнеса.

Фактически Назаров должен стать модератором в новых экономических реалиях. Он обладает обширным опытом, прекрасно представляет большинство бизнес-процессов. Новый премьер уже представил план действий, который не позволит экономике республики стагнировать — региону крайне необходим экономический рост».

С первых же дней работы в новом статусе Андрею Назарову придётся столкнуться с серьёзными вопросами, требующими первоочередного внимания. Решать эти вопросы новый премьер будет путём повышения эффективности государственной власти посредством увеличения скорости принятия решений и оптимизации: для чего планируется сократить число бюрократических процедур, а также на 25% уменьшить штат чиновников.

Одним из ключевых вопросов в работе нового правительства также станет поддержка малого и среднего бизнеса. Согласно данным Росстата, в Башкирии в июле этого года (последние официальные данные статистики) было ликвидировано 1139 организаций бизнеса, что составляет 14,9 организаций на 1000 субъектов бизнеса — показатель выше, чем в среднем по ПФО. При этом открылось 725 организаций, или 9,5 на 1000 зарегистрированных. Таким образом, закрывается субъектов бизнеса больше, чем открывается. При этом следует отметить, что по количеству открывающихся организаций Башкирия тоже в лидерах ПФО.

IlshatS Дом правительства Республики Башкортостан

Выступая накануне своего назначения в Курултае, Андрей Назаров показал, что в курсе данной проблемы, и анонсировал, что развитие экономики будет строиться вокруг подъёма конкурентного сектора, что предполагает до 2024 года увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства со 119 тыс. до 170 тыс. единиц. Правда, пока непонятно, каким образом негативная тенденция будет сломана.

Предстоит новому премьеру решить и вопрос, связанный с падением уровня промышленного производства. В январе — августе 2020 года уровень промышленного производства в Башкирии составил 96,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая пандемию коронавирусной инфекции, падение индекса развития промышленности на 3,3% — не самое большое в стране. Этот показатель даже лучше, чем в среднем по России и ПФО, но у главного конкурента — Татарии — этот показатель просел ещё меньше — на 2,1%. Андрею Назарову теперь предстоит искать пути, которые позволят стимулировать рост показателей в промышленности.

Несколько лучше обстоит дело с инвестициями. В первом полугодии текущего года, по данным Росстата, объём инвестиций в основной капитал в республике вырос на 8% по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом и в России, и в ПФО первые шесть месяцев 2020 года характеризовались спадом инвестиционной активности. Новый премьер республиканского правительства известен как раз своим умением привлекать в регион дополнительные средства. В планах Андрея Назарова — дальнейшее усиление инвестиционной привлекательности Башкирии. Он уже поставил задачу более чем в два раза увеличить инвестиции в основной капитал, доведя их до 650 млн в 2024 году.

Уже не один год руководство республики говорит о необходимости развития туристической сферы в республике. Природные условия Башкирии этому благоприятствуют. Однако в рейтинге Ассоциации туристических операторов России (АТОР) в числе наиболее привлекательных туристических регионов России республики нет. Одной из причин этого является отсутствие туристической инфраструктуры. Усилия по её созданию властью, впрочем, предпринимаются. Развитие туризма планируется путём создания туристических кластеров «Бурзянский» и «Легенда Урала» и создания особой экономической зоны «Урал». Кроме того, выступая перед региональными парламентариями, Андрей Назаров вновь поднял вопрос о создании сети придорожной инфраструктуры вокруг трасс, проходящих по территории Башкирии. Проект предполагает открытие 1000 новых объектов и столько же реконструированных.

Туризм. Башкирия

Судя по выступлению Андрея Назарова перед депутатами башкирского парламента, усилия правительства будут направлены также на подъём здравоохранения, развитие спорта. Развитию здравоохранения должно, в частности, способствовать строительство стационарных, модульных и передвижных объектов, число которых к 2024 году должно в республике достигнуть 240. Укрепление здоровья граждан будет вестись и при помощи строительства спортивных объектов. Так, планируется построить 16 бассейнов и множество зон для активного отдыха людей. В планах также строительство футбольного стадиона, о котором речь идёт уже несколько лет, и Центра волейбола. Будут введены в строй центры спортивной ходьбы и гимнастики.

Николай Евдокимов отмечает, что заявленные инициативы Андрея Назарова ожидаемы и поддержаны главой Башкирии Радием Хабировым: