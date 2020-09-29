Сегодня, 29 сентября, состоится заседание в очном формате Совета Безопасности ООН, на котором будет рассматриваться ситуация с новой карабахской войной. Причем это произойдет впервые после первой карабахской войны начала 1990-х годов. Инициатором созыва выступила Германия, которая является одним из десяти непостоянных членов СБ ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

В то же время уточняется, что проведение заседания в разделе «разное» запросили Великобритания, Франция, Эстония и Бельгия. В этом интрига. Азербайджан рассчитывает на то, что будет принята резолюция в контексте ранее принятых четырех резолюций ООН (№822, 853, 874 и 884), которые по-своему трактуются особенно по части вывода армянских войск с занятых территорий. Еще один момент. Нетрудно заметить, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — не проявляют заметной активности на уровне Совета Безопасности по проблеме карабахского урегулирования. Напомним, что в начале марта 2008 года, когда появилась принятая на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюция относительно «Ситуации на оккупированных территориях Азербайджана», МГ ОБСЕ блокировала ее прохождение, заявив, что «она представляет опасность для мирного процесса по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха». Тогда сопредседатели МГ ОБСЕ, с одной стороны, говорили о «территориальной целостности Азербайджана», с другой, выступали за то, чтобы конфликтующие стороны искали «неизбежные компромиссы».

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

Поэтому как всё пройдет сейчас, сказать сложно. Может случиться разное: состоится простой обмен мнениями, поставят вопрос о признании вопроса о Нагорном Карабахе спорной проблемой, появится предложение о назначении спецпредставителя ООН по Нагорному Карабаху и т.д. Потому что все члены Совета Безопасности понимают, что необходимо в первую очередь остановить силовое решение нагорно-карабахского конфликта. Остается только дождаться решения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с армянским премьером Николом Пашиняном. А в день заседания на столе у каждого представителя СБ ООН будет лежать последняя военная сводка с новой карабахской войны, которая началась ранним утром 27 сентября. По оценке многих военных экспертов, спустя два дня ведения активных боевых действий на карабахском фронте очевидно следующее: начавшиеся бои — самая масштабная эскалация за последние годы.

В ход идут танки, тяжелая артиллерия, вертолеты и беспилотники. Гибнут десятки военных и мирные жители с обеих сторон. Противоборствующие стороны занижают свои потери и завышают потери противника, но даже тот порядок цифр, о котором официально говорят стороны, удручает. Линия фронта, судя по последним сообщениям сторон, существенно не менялась. Ранее азербайджанская армия предприняла широкомасштабное наступление на юге, вдоль границы с Ираном, и на севере Нагорного Карабаха, в настоящее время боевые действия продолжаются вдоль всей границы между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. На сегодняшний день фактом является то, что азербайджанской армии не удалось прорвать оборону Нагорного Карабаха и вырваться в зону так называемой тактической глубины. Судя по сообщениям, армянской стороне, в первую очередь карабахским силам самообороны, удалось стабилизировать ситуацию, которая в любой момент может измениться.

Цитата из видео из YouTube Танки армии Азербайджана. Нагорный Карабах

При этом высказываются разные сценарии дальнейшего развития событий. Первый — Азербайджан руководствуется тактикой постепенного «отщепления» и будет стремиться к выстраиванию новой линии территориального разграничения. Потом заявит о готовности к мирным переговорам. Второй — под давлением ЕС, США и России стороны сядут за стол переговоров и начнется деэскалация конфликта. Каждая из стран будет считать это своей победой, хотя это не означает урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Третий — полномасштабная война с серьезными потерями и втягиванием других стран в конфликт. Турция уже фактически участвует в конфликте на стороне Азербайджана. Поэтому в силу интернационализации конфликта решения о прекращении огня, переходе к переговорам, чтобы предотвратить крупномасштабные военные действия, наверняка будут приниматься в новом формате. Если противостояние между соседними странами не прекратится в скором времени, весь регион обречен на экономический, политический и гуманитарный кризис.

В целом нынешняя карабахская война — результат целого ряда факторов, не все из которых очевидны. Британский эксперт Томас де Ваал считает, что момент начала войны был выбран с учетом сразу нескольких факторов: от климата и сезона до политической обстановки в США. По его словам, «если Азербайджан хочет изменить реалии на местах, то им нужно это сделать до наступления зимы в силу горного рельефа местности». Дипломатия проиграла эту партию, и сейчас говорят пушки. Свое слово не сказала еще и Россия. Одним словом, всё находится в динамике, процессы развиваются. Но многое, если не всё, решается на поле брани.