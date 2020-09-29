ВВС Народно-освободительной армии Китая на днях опубликовали видеоролик под названием «Бог войны H-6K атакует!». На видео длительностью 2 минуты 8 секунд показан взлёт китайских стратегических бомбардировщиков H-6K, их выход в район удара и удар ракетой в ядерном снаряжении по военной базе противника.

Китайский бомбардировщик H-6K

Безусловно, этот китайский сигнал не остался незамеченным. В авторитетном американском журнале The National Interest 21 сентября 2020 года появилась статья под названием «ВВС Китая только что опубликовали видео, имитирующее атаку на Гуам с помощью бомбардировщика H-6K». В начале этого материала сразу же поставлено несколько вопросов: «Почему Пекин выпускает такое видео? Может быть, это предупреждение? Угроза?».

По мнению американских экспертов, китайский стратегический бомбардировщик H-6K с полпути выпускает ракету по взлётно-посадочной полосе авиабазы США «Андерсен», расположенной на острове Гуам. В видео НОАК показано весьма точное её изображение со спутника.

На данном острове находятся две крупнейшие американские военные базы: военно-воздушная — «Андерсен» и военно-морская — «Апра-Харбор». По некоторым открытым данным, персонал баз насчитывает около 7 тысяч человек.

Американская военная военно-воздушная база «Андерсен»

«Андерсен» имеет две взлётно-посадочные полосы длиной более 3 тысяч метров каждая, которые способны принимать самолёты любого класса. Объект обладает всей необходимой инфраструктурой для длительного размещения бомбардировщиков B-52H Stratofortress, B-2А Spirit, B-1B Lancer и вспомогательной авиации, которые базируются здесь на ротационной основе. Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-2А Spirit — это воздушная компонента ядерной триады США.

«Апра-Харбор» имеет все возможности для базирования и ремонта надводных кораблей и подводных лодок всех типов. С 2001 года американские атомные подводные лодки типа Los Angeles, относящиеся к морской компоненте ядерной триады США, постоянно находятся на базе, сменяя друг друга.

В американской публикации тут же вспомнили обострение ситуации с Северной Кореей в 2017 году, когда КНДР пригрозила ударом по Гуаму: тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис «очень ясно дал понять, что Соединённые Штаты уничтожат любую ракету, направленную к острову, и ответят всей мощью США».

Как пишут в публикации в журнале The National Interest, это видео с ударом по Гуаму появилось не случайно: оно было опубликовано после второго дня военных учений Китая вблизи Тайваня, которые были проведены в качестве прямого ответа на визит высокопоставленного чиновника Госдепартамента США в Тайбэй.

Если рассматривать данное видео с точки зрения военной стратегии, то Китай в своём видеоролике показал ядерный удар по ключевому объекту инфраструктуры стратегического ядерного сдерживания Соединённых Штатов. При этом удар был нанесён с использованием не сухопутной, а воздушной компоненты ядерной триады Пекина — стратегических бомбардировщиков H-6K.

Alert5 Китайский стратегический бомбардировщик H-6K

Рассмотрим подробнее, что представляет собой эта боевая машина. На данный момент H-6K является предпоследней моделью серийного бомбардировщика H-6 — копии советского Ту-16, совершившего свой первый полёт в 1952 году. Китай производил его по лицензии.

Боевой радиус действия H-6K составляет 3−3,5 тысячи километров. Дальность полёта — более 6 тысяч километров. Максимальная скорость полёта достигает 1050 километров в час, крейсерская скорость — 768 километров в час. Практический потолок — 12,8 километра. Экипаж состоит из четырех человек.

Боевая нагрузка H-6K составляет 12 тонн. Бомбардировщик вооружён шестью крылатыми ракетами CJ-10A, которые размещаются на индивидуальных точках подвески по три с каждой стороны. Крылатая ракета воздушного базирования CJ-10A, по некоторым данным, имеет дальность полёта до 2,2 тысячи километров, она скопирована с советской ракеты Х-55. Боевая часть ракеты может быть как в ядерном, так и в обычном исполнении. Вместо CJ-10A бомбардировщик может нести и крылатые противокорабельные ракеты C-201.

Следует заметить, что на военном параде в Пекине 1 октября 2019 года была представлена последняя модификация H-6 — новый дальний стратегический бомбардировщик H-6N с возможностью дозаправки в воздухе. Возможность дозаправки в воздухе существенно увеличила боевой радиус действия самолёта, предполагается, что он достигает 6 тысяч километров.

Возросла и боевая нагрузка H-6N. Бомбардировщик H-6N способен нести баллистическую противокорабельную ракету DF-21 воздушного старта, предназначенную в первую очередь для уничтожения авианосцев.

Ожидается, что уже в 2020 году Китай может совершить качественный скачок в совершенствовании воздушной компоненты своей ядерной триады. По информации газеты South China Morning Post, авиасалон Airshow China 2020, запланированный на 10−15 ноября 2020 года, станет площадкой для первого показа новейшего китайского бомбардировщика-невидимки Xian H-20.

Цитата из видео из YouTube Китайский бомбардировщик Xian H-20

Боевая машина разрабатывается с нуля, конструируется по схеме «летающее крыло». Внешне бомбардировщик Xian H-20 похож на американский B-2А Spirit. Его взлётная масса составит не менее 200 тонн. Боевая нагрузка оценивается в достаточно широких пределах — от 10 до 45 тонн.

Министерство обороны США полагает, что дальность полёта стратегического бомбардировщика Xian H-20 будет достигать 8,5 тысячи километров. По ряду источников, самолёт будет дозвуковым, по другим — сверхзвуковым.

В качестве вооружения для него планируется использовать ракеты класса «воздух-земля» в обычном и ядерном оснащении. Кроме того, потенциально он сможет нести четыре мощные гиперзвуковые крылатые ракеты, изготовленные по технологии «стелс». За счет высоких лётно-технических характеристик новый бомбардировщик сможет поражать цели на территориях различных государств Азиатско-Тихоокеанского региона, от Японии до Австралии.

Ещё в августе 2018 года Центральное телевидение Китая (CCTV) продемонстрировало кадры с бомбардировщиком Xian H-20 на взлётной полосе аэродрома Сианьского авиационного завода. На тот момент уже был проведён цикл наземных испытаний, в ходе которых были протестированы элементы конструкции, шасси и бортовое оборудование.

Получается, что китайский стратегический бомбардировщик Xian H-20 будет построен раньше, чем его американский конкурент B-21 Rader, первый полёт которого запланирован на декабрь 2021 года.

B-21 Raider

Поступление в ВВС НОАК серийных Xian H-20 позволит сделать авиационную часть ядерных сил Китая современной и полностью боеспособной, готовой к выполнению боевых задач на стратегических дальностях — за пределами ближних цепей островов.

По мнению Разведывательного управления министерства обороны США, развёртывание нового стратегического бомбардировщика обеспечит Китаю создание надёжной системы средств доставки ядерного оружия, рассредоточенной на суше, море и в воздухе, что повысит его уровень живучести и стратегического сдерживания.

Таким образом, есть все основания полагать, что развитие воздушной компоненты ядерной триады Китая в ближайшее время поставит эту страну по потенциалу стратегического ядерного сдерживания практически в один ряд с Россией и США.