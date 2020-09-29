Многолетняя скандальная эпопея, связанная с реализацией дорогостоящей программы модернизации лифтов в Иркутской области, завершилась громким задержанием. ИА REGNUM попыталось разобраться, что вменяют депутату Заксобрания Андрею Левченко — сыну бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

А тем временем 28 октября в арбитраже Иркутской области дело основного фигуранта — ООО «Звезда» будет иметь продолжение. Фонд капремонта попытается взыскать с «звёздного» банкрота более 559 млн рублей.

Уголовное дело и любопытные детали

Депутату Заксобрания Иркутской области Андрею Левченко, представлявшему фракцию КПРФ, обком которой в регионе возглавляет его отец — бывший губернатор, а ныне успешный бизнесмен Сергей Левченко, предъявлено обвинение. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что меру пресечения Левченко-младшему, вероятнее всего, будут избирать в Москве, куда его планируется этапировать. Обвинение будет настаивать на взятии под стражу. Сам же Андрей Левченко по делу о личном банкротстве находится на этапе реструктуризации долгов.

В Иркутске банкротят задержанного сына экс-губернатора Левченко

Irkutsk-kprf.ru Андрей Левченко

По этому же делу и по той же статье, что и Левченко-младший, год назад уже был задержан директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк.

Следователи считают, что три года назад, в октябре 2017 года теперь уже бывший директор обанкроченной компании «Звезда» с некими лицами подал в иркутское министерство закупок «заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе» подрядчиков на участие в программе по ремонту лифтов и замене лифтового оборудования. После этого теми же фигурантами был подписан контракт с зарубежной компанией на общую сумму 167 млн рублей. Со «Звездой» фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по итогам отбора был подписан крупный контракт.

Следователи отмечают, что позднее была создана ещё одна фирма-прокладка, и договор для фонда подорожал почти до 320 млн рублей. Для поддержания высокой цены заказчику в ходе исполнения контракта поступали отчеты, в которых, по мнению следствия, фигурировала заведомо завышенная стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ. Ущерб бюджету оценивается в 185 млн рублей.

Расследование дела продолжается, и 28 сентября в рамках него обыски прошли и у Левченко-старшего, который занимал губернаторский пост с октября 2015 по декабрь 2019 года. Пост покинул досрочно по собственному желанию, хотя срок губернаторских полномочий истекал осенью 2020 года. В последнее время ходили слухи, что Сергей Левченко может вернуться в Госдуму, получив вакантный мандат умершего депутата Вахи Агаева.

Общий актив с белорусской фирмой

Интересный факт: в феврале 2018 года ООО «Звезда» и белорусское предприятие «Могилевский завод лифтового машиностроения» (Могилевлифтмаш) учреждают в Усолье-Сибирском совместное торговое предприятие, где «Звезда» получает 51% доли. А буквально за год до этого областные власти подписали соглашение с ОАО «Могилевлифтмаш» о реализации инвестиционного проекта на территории опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском. Губернатор Левченко тогда активно агитировал за это сотрудничество, называя примером «эффективной работы с инвестором». А в мае 2019 года со «Звездой» подписывает многомиллионный лифтовой контракт фонд капремонта.

Liftmach.by Предприятие. Могилевлифтмаш

В задачи свежесозданного «Могилевлифтмаш-Усолье» входила оптовая торговля оборудованием. На начало 2020 года в компании числятся всего три сотрудника. Её уставный капитал — 20 тыс. рублей, а директор — Назриддин Мухшулов. Любопытно, что именно «Могилевлифтмаш-Усолье» выступало поставщиком лифтового оборудования для своего совладельца — компании «Звезда». Как минимум один контракт между ними был подписан в июне 2019 года за номером 2п-2019. В период с 1 июля по 1 декабря 2019 года «Могилевлифтмаш-Усолье» обязалось поставить «Звезде» 51 комплект оборудования.

Лифтовое оборудование было поставлено ООО «МЛМ-Усолье» и принято ООО «Звезда» в полном объёме общей стоимостью 55 913 880 рублей. Именно оно в том числе и ставилось в дома в рамках контракта с фондом капремонта №43/ПО-ВГ/2017−2019 от 27.05.2019 года.

Более того, с своего учредителя «Могилевлифтмаш-Усолье» в марте 2020 года взыскал более 55,9 млн рублей долга за поставку лифтов через суд.

Как «закатилась» «Звезда»

ООО «Звезда» было учреждено в июне 2005 года с основным видом деятельности управление нежилым фондом на договорной основе. Владельцем фирмы выступал Андрей Ядришников. Иркутские СМИ называли его сотрудником компании «Стальконструкция», которая принадлежит семье Левченко. Помимо этого, некий Андрей Ядришников был членом областного избиркома от КПРФ, а обкомом партии много лет руководит Сергей Левченко.

Директором ЗАО «Стальконструкция», которое банкротит банк «Солидарность», был Андрей Левченко. А Олег Хамуляк — фигурант совместного с Левченко-младшим дела — является совладельцем фирмы «Красстальконструкции» из Красноярска (осенью 2019 года сменило «прописку» на Иркутск), которая выступает кредитором в этом же банкротном деле.

Связи «Звезды» с семьёй Левченко есть и через ООО «Агентство недвижимости «Арбат». Доля в 45% в нём принадлежит Татьяне Мордуевой, чьи данные совпадают с данными дочери экс-губернатора, а 55% за «Звездой».

Татьяна Мордуева с ноября 2019 года также банкрот. В отношении неё начата процедура реализации имущества, а реестр кредиторов на дату вынесения судебного решения содержал претензии на более чем 114 млн рублей. Непосредственно с Андреем и Сергеем Левченко у Мордуевой есть доли в ООО «Ангарскстальконструкция» (заложены банку «Солидарность»), «Усольский завод металлоконструкций», ООО «Управление механизации «Стальконструкция». У Мордуевой с бывшим губернатором также есть две общие фирмы — издательский центр «Салют» и ООО «Сибстальмонтаж».

Более того, агентство недвижимости Мордуевой участвовало третьим лицом в деле по иску прокуратуры Иркутской области и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта области к ООО «Звезда» о признании недействительными торгов и договора, заключённого по результатам их проведения. В конце декабря 2019 года по этому спору был вынесен вердикт в пользу истцов.

В ходе слушаний истец заявлял, что «Звезду» необоснованно допустили до торгов, на что компания-ответчик предоставила контракты с ООО «АН «Арбат», которые должны были бы подтвердить наличие опыта работы с лифтовым оборудованием. Именно на их основании ООО попало в реестр квалифицированных подрядчиков и смогло принять участие в торгах.

«В подтверждение несоответствия ООО «Звезда» требованиям пп. «п» п. 23 положения №615 истец ссылается на предоставление ответчиком недостоверных сведений о наличии необходимого опыта выполнения работ по ремонту (замене) лифтового оборудования», — отмечается в материалах дела.

В итоге контракт был расторгнут, из реестра «Звезду» исключили, но компания всё ещё пытается взыскать 27,18 млн рублей с фонда капремонта, которые были им выплачены как неустойка за нарушение условия госконтракта. В августе 2020 года суд отказал в удовлетворении иска, но истец обратился с апелляционной жалобой, которая до 29 октября оставлена без движения.

А как же деньги?

С 1 августа 2020 года ООО «Звезда» объявлено банкротом, но фонд капремонта Иркутской области не оставил попыток вернуть средства, перечисленные фирме по госконтрактам. Фонд требует применить «последствия ничтожных сделок, а именно договоров на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов №04/ПО-В-2/2017−2018 от 07.02.2018, №05/ПО-В-2/2017−2018 от 07.02.2018, №06/ПО-В-2/2017−2018 от 07.02.2018 года» и «обязать ООО «Звезда» возвратить ФКУ МКД Иркутской области денежные средства в размере 559 689 382 руб. 02 копеек».

Иск начнут разбирать в иркутском арбитраже 28 октября 2020 года. Ряд местных телекомпаний уже запросили у судьи разрешение на видеосъемку судебного заседания.

Подробно ИА REGNUM анализировало активы семьи Левченко в материале «Сибирский «картель»: о связях скандальной «Звезды» с губернаторской семьёй». К сегодняшнему дню составов активов практически не изменился.

О проблемах же с лифтовым контрактом стало известно ещё в мае 2019 года, когда ангарские депутаты просили отправить губернатора Левченко в отставку и в качестве обоснования в открытом письме называли срыв «работ по замене лифтов в Ангарске в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных домов» звёздным подрядчиком, прямо заявляя о его связях с высокопоставленным семейством.