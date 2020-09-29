Публикация совместного доклада сенатских комитетов по внутренней безопасности и финансам подняла важные вопросы о явно неэтичной иностранной спекуляции, которую осуществляли члены семьи Джо Байдена.

Gage Skidmore Джо Байден

По данным материалам, в частности, непослушный сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер получил значительную сумму денег от весьма подозрительных иностранных структур, в том числе контролируемых китайским правительством. И как минимум в одном случае старший Байден, по-видимому, непосредственно содействовал делишкам своего сына. С другой стороны, нынешний кандидат в президенты от Демократической партии проигнорировал очевидный конфликт интересов, который поставил под угрозу моральный авторитет американской дипломатии.

Не желая отставать от младшего родственника, брат Джо Байдена, Джеймс, и его невестка Сара также нажились, создав международную финансовую сеть, которую Politico ещё год назад окрестила Biden Inc. Наконец, и это довольно тошнотворно, новый отчет показывает многочисленные выплаты от Хантера Байдена российским и восточноевропейским женщинам, подозреваемым в связях с «восточноевропейской проституцией или торговлей людьми».

Законность некоторых из этих сделок по меньшей мере сомнительна. Но этическое зловоние неоспоримо. И хотя отец не несет ответственности за действия своего взрослого сына, роль Джо Байдена как по меньшей мере молчаливого посредника вызывает серьезные вопросы о его суждениях, не говоря уже о его восприимчивости, по крайней мере на периферии, к формам иностранного эмоционального шантажа.

Michael Stokes Джо Байден

Отчет сенатских комитетов — это убедительный отчет о компании Biden Inc. Но и даже он не является исчерпывающим, потому что ссылается на множество других тревожных материалов, связанных с отношениями Хантера с Китаем, которые еще предстоит проанализировать. Но даже того, что там уже есть, должно быть достаточно, чтобы касаться каждого избирателя. Сделки Хантера, Джеймса, Сары и делового партнера Хантера — Девона Арчера — включали в себя договоренности не только с несколькими китайскими правительственными структурами и Народно-освободительной армией, но и с коррумпированными украинскими олигархами, женой бывшего мэра Москвы и даже одним казахским могущественным игроком; в этих случаях фигурируют миллионы долларов, перетекающие между многочисленными семейными и иностранными холдингами Байдена.

Всё это не имеет никакого значения для пригодности Джо Байдена к президентству. Пока его сын занимался всеми этими делами с китайскими компаниями, тогдашний вице-президент Джо Байден перевозил Хантера Байдена на «борту номер два», когда сам отправлялся в Китай с дипломатической миссией. И снова: Хантер Байден не был ребенком, сопровождающим своего отца, он был взрослым махинатором без явно легитимной роли в этой поездке. Впоследствии появился Хантер Байден, возник со сделкой, оцениваемой в сумму около 1,5 миллиарда долларов, из которых неизвестная сумма, очевидно, попала ему как брокеру в его собственные карманы. Джо Байдена следует заставить объяснить, почему он взял своего сына в эту поездку, а также почему он не просил его избегать таких отрывочных финансовых договоренностей с элементами коммунистического, в значительной степени враждебного, главного глобального конкурента.

Ben Stanfield Джо и Хантер Байдены

Кроме того, отчет ясно показывает то, что авторы Washington Examiner давно объясняли, — а именно, что членство Хантера Байдена в Совете директоров компании Burisma, ориентированной на Украину, создало значительную головную боль для американской дипломатии. При Джо Байдене в качестве главного человека администрации Обамы по Украине два высокопоставленных дипломата сказали команде вице-президента (или однажды непосредственно вице-президенту), что позиция его сына создала «ощущение конфликта интересов», «способствовала российским усилиям по дезинформации и рисковала подорвать политику США на Украине».

Байден прекрасно знал о службе своего сына в совете директоров, но он не отказался от руководства связанными с Украиной усилиями администрации. Не сумев взять самоотвод, он выказал прискорбную несостоятельность своих суждений. Предполагаемый государственный деятель с таким опытом, как Байден, очевидно, знает, что даже просто трубя о связях с влиятельными американскими чиновниками, коррумпированные иностранные акторы могут использовать эти связи для получения благосклонности или иммунитета от санкций или судебного преследования — даже если американский чиновник действительно продвигает антикоррупционные меры, как это сделал Байден на Украине. Другими словами, деловые отношения сына могли прямо препятствовать законным целям отца во внешней политике США.

Center for Strategic & International Studies Хантер Байден

Нет никакого оправдания этической слепоте Джо Байдена в отношении грязных заграничных спекуляций его сына и брата. Мало будет сказать, что сам вице-президент и выгоды из этих сделок не извлекал, и сознательно политику США из-за них не менял. В силу самой природы этих деловых договоренностей, молчаливое согласие Джо на них неизбежно ставило под угрозу интересы США. С точки зрения морального капитала ущерб продолжается до сих пор.