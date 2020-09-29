Мы все умрем в разное время и по разным причинам. Вопрос в том, как, понимая это, мы будем жить.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Доставobr tls

В еврейской культуре есть один необычный инструмент, который год за годом напоминает нам о хрупкой природе нашего существования на этой земле: день, который называется Йом Кипур (День искупления). В отличие от других религий, которые отодвигают Судный день в далекое будущее, еврейская традиция стремится к тому, чтобы ежегодно отслеживать моральные и этические воздействия своих действий. Этот день, который в 2020 году приходится на 28 сентября, призывает подумать о том, как мы живем в контексте других людей, и будут ли наши действия оценены хорошо — или приговорят нас к наказанию.

Мауриций Готтлиб. Йом-Кипур. 1878

Религиозны вы или нет, евреи или нет, я верю, что есть глубокая мудрость в ежегодном напоминании о том, что в жизни есть нечто большее, чем ежедневная рутина и финансовое вознаграждение. Я также считаю, что сейчас мы проживаем беспрецедентный момент потрясения, который дает нам возможность осознать: мы, как общество, слишком долго откладывали необходимость подсчитать, насколько мы ценим время человека. В современном мире деньги, которые человек зарабатывает, определяют, будет ли он жить или умрет. Ценить время человека, по сути и по факту, стало означать — ценить его жизнь. Как общество, мы позволили разрыву в том, как мы ценим людей, вырасти слишком широко — и с экономическим кризисом, вызванным COVID-19, последствия этого небрежения трудно игнорировать. Возьмем один свежий пример, который привел в своем Твиттере американский юрист, бывший министр труда Роберт Райх: американские миллиардеры увеличили свое богатство на 970 000 000 000 долларов за период с 18 марта 2020 года по настоящее время. Это 5 300 546 448 долларов в день.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Чтобы прояснить эту цифру, давайте возьмем одну компанию и миллиардера: «Джефф Безос мог бы дать каждому сотруднику Amazon по $105 000 и все равно быть таким же богатым, как и до пандемии», — подсчитывает Райх. Учитывая, что «средний штатный сотрудник Amazon в США в 2019 году заработал 36 640 долларов», разрыв между тем, что есть, и тем, что могло бы быть, особенно велик. Было бы легко сказать, что это позор, и на этом замять тему. А мудрость Йом Кипура напомнила бы нам, что вина является коллективной, а также индивидуальной: каждый человек несет ответственность за действия, которые он совершает непосредственно, и каждый человек также несет ответственность за действия, которые он не совершает.

В случае с Amazon и другими гигантами глобальной экономики, которые процветают по мере того, как мир горит, мы, люди, несем ответственность за то, что не требуем от наших представителей в правительстве установить моральные стандарты для справедливого распределения доходов. Было бы ошибкой классифицировать это моральное требование в жесткой левой или правой политической динамике; даже в самых капиталистических обществах задача правительства состоит в том, чтобы издавать законы экономического регулирования для долгосрочного здоровья коллектива. Не вмешиваться, когда безработица поддерживается в двузначных цифрах, а здоровье и благосостояние общества находятся под угрозой — это и морально отвратительно, и плохо для долгосрочных интересов экономики.

U.S. Department of Defense Джефф Безос

Чтобы прояснить этот момент, используйте Amazon в качестве самого яркого примера: почти каждый читатель этой статьи будет работать из дома; некоторые будут работать из дома с детьми или другими близкими людьми, нуждающимися в уходе и присмотре в течение всего дня. В Amazon, конечно, есть огромное классовое различие между сотрудниками; там есть те основные работники, которые должны появляться на рабочем месте каждый день, по крайней мере на 9 часов, чтобы упаковать коробки, которые удовлетворяют потребности остальных из нас, кто работает из дома. У этих основных работников тоже есть дети, есть пожилые родители, которым нужен ежедневный уход, которые будут непоправимо страдать от стрессов, терзающих их и их семьи. То же самое с медсестрами и врачами, от которых буквально зависит наша жизнь. Сборщики и продавцы из супермаркета. Водители-доставщики. Санитарные работники.

Если мы не изменим то, как наша экономика регулирует занятость этих основных работников, вред, который этот период причинит этим работникам и их иждивенцам, будет ощущаться нашими обществами в течение десятилетий, если не поколений в будущем. Уровень образования резко упадет. Питание ухудшится. Уровень агрессии будет расти, как и уровень бедности, и производительность труда, и социальная напряженность в целом.

Те, кто достаточно циничен, чтобы вообразить, будто люди являются вкладом в уравнение труда/капитала, могут попытаться найти способ объяснить, как это будет решаться свободным рынком труда. Они будут кашлять и извиняться, когда их спросят, как инвестиции в государственное образование, здравоохранение и санитарию влияют на чистую прибыль тех предприятий, от которых они зарабатывают год за годом.

Есть много вещей, которые мы можем сделать: мы можем законодательно установить, что до тех пор, пока COVID-19 не будет взят под контроль, основные работники должны получать, по крайней мере, сверхурочные ставки и плату за работу в опасных условиях. Или мы могли бы законодательно изменить рабочую неделю, чтобы побудить компании нанимать по 2 человека на каждую ранее одноместную должность, сократив продолжительность рабочей недели для основных работников до 20 часов в неделю при том же уровне оплаты полного рабочего дня, что позволит этим работникам лучше заботиться о своих семьях. Мы можем поднять корпоративные налоги на компании с огромными корпоративными доходами (или просто закрыть существующие лазейки), чтобы побудить спекулянтов перераспределять доходы в пользу своих работников. Мы можем финансировать страхование жизни для каждого важного работника, чтобы им не нужно было бояться последствий для своих семей, если они, не дай Бог, погибнут, от того, что им будет угрожать опасность. У нас как у общества существует бесконечное множество способов действовать нравственно, при этом вполне себе поощряя свободную торговлю и предпринимательство. Нам просто нужна воля.

Álvaro Ibáñez Логистический центр Amazon

Нигде эта воля не нужна так, как в Государстве Израиль. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Израиль находится почти на самом дне практически по всем показателям, кроме неравенства доходов, и COVID-19 делает положение еще хуже. Наши люди работают больше, наши дети получают меньше заботы и образования, наша окружающая среда страдает, а наши базовые расходы слишком высоки. Это не несчастный случай. Это ситуация, которая нуждается в исправлении.

Давайте на минуту задумаемся о нашей личной и коллективной ответственности за то, как мы допускаем спекуляцию в нашей экономике. Давайте вспомним, что есть люди, критически важные для нашей жизни, которые страдают из-за нашего бездействия, и что причиненный им вред не только трагичен, но и имеет долгосрочные последствия для нашего общества в целом. Давайте помнить, что наши действия имеют значение, независимо от того, оцениваются ли они высшей силой или проверяются временем. Давайте найдем пути к действию, чтобы изменить то, что мы можем изменить.

Автор статьи, Ариэль Бири, за последние два десятилетия стал соучредителем и руководителем трех масштабных проектов в области здравоохранения и помощи самым незащищенным людям. Его программы на базе искусственного интеллекта используются в десятках стран мира. Бири ведет университетские курсы по социальному предпринимательству, семинары и группы, посвященные пересечению технологий и общества. У него три высших образования — в области экономики и политологии, государственного управления и иудаики.