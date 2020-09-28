



Rzd.ru По России на поезде: что сделано для защиты и удобства пассажиров

Чистота как основа безопасности

Летом движение поездов было в значительной степени восстановлено. Пассажиропоток пока не достиг доковидного уровня, тем не менее только за август в поездах дальнего следования проехали 9,3 млн пассажиров. Все это стало возможным благодаря соблюдению беспрецедентных санитарных мер в поездах дальнего следования.

Все начинается с дезинфекции состава перед рейсом. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту ежедневно обрабатывают около двух тысяч вагонов поездов дальнего следования средствами, активными в отношении вирусов. Отдельно дезинфицируют постельное белье, подушки и матрасы. Входя в вагон, пассажиры могут не переживать о чистоте и безопасности контактных поверхностей, таких как двери, ручки, столики, выключатели. А в пути следования проводники дополнительно протирают их санитарными средствами четыре раза в день.

Персонал поезда носит маски и измеряет температуру тела пассажиров. Для этого на железной дороге закуплены специальные бесконтактные инфракрасные термометры. В длительной поездке такая проверка проходит дважды в сутки.

Важным элементом заботы о здоровье пассажиров являются и установки обеззараживания воздуха. Они есть во всех новых и модернизированных поездах. Установки спрятаны под потолком салона и являются частью системы рециркуляции воздуха. Через бактерицидные ультрафиолетовые лампы проходят воздушные потоки как из салона, так и снаружи поезда. Мощность систем позволяет одной установке очищать весь воздух в вагоне, делая находящиеся в нем бактерии и вирусы неопасными для человека.

Конечно, пассажирам не стоит забывать и о мерах личной безопасности: чаще мыть руки, пользоваться санитайзерами и избегать лишних контактов.

Adm44.ru Прибытие на костромской вокзал первой «Ласточки»

Доехать быстрее и комфортнее

Все эти меры позволили не только возобновить движение, но и открыть новые направления. Теперь из Анапы в Адлер можно добраться без пересадок, а из Москвы в Кострому или из Санкт-Петербурга на Валдай — быстрее. Это стало возможным благодаря запуску скоростных поездов «Ласточка» по этим направлениям.

«В Костроме в выходные теперь будет более насыщенная жизнь, — полагает руководитель туристического направления Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Константин Анучин. — Жители столицы могут оценить новые музеи, которые появились там, например интерактивный музей сыра, из которого даже взрослым не хочется уходить. Зимой, конечно, будет интересно посетить терем Снегурочки, ведь Кострома считается ее родиной. И, конечно, этот город богат в историческом плане, по сути, это — колыбель Романовых, именно там находится единственная икона, перед которой каждый из рода Романовых молился, вступая на престол. Добираться сюда на «Ласточке», конечно, удобнее и быстрее, чем, например, на автобусе. И открытие этого маршрута будет способствовать развитию города. Аналогичная ситуация и с Валдайским направлением из Санкт-Петербурга. На Валдай стоит поехать ради уникальной природы, чтобы пройтись по нетронутым местам и подышать свежим воздухом в Валдайском национальном парке. Также здесь есть и храмовый комплекс. Каждый человек, посещающий такие места, обогащается и духовно, и физически».

Чтобы помочь россиянам с большим комфортом открывать интересные места в стране, обновляется и вагонный парк. В этом году у Федеральной пассажирской компании (дочернее общество ОАО «РЖД») появилось уже 413 новых вагонов. 310 из них — это одноэтажные двухвагонные сцепы. Новая конструкция предполагает не только герметичный проход между вагонами, но и наличие служебного купе для проводников только в одном вагоне из двух. Освободившееся место отдано под размещение сервисной зоны общего пользования, оборудованной вендинговыми автоматами для продажи напитков и закусок. Там же располагаются и современные установки для раздачи горячей и холодной воды — пурифайеры. Они не просто пришли на смену привычным титанам. Их ключевая особенность — система дообеззараживания воды, которая позволяет очищать воду перед каждой подачей.

Еще 103 новых вагона — двухэтажные, среди них есть как купейные вагоны, так и СВ, с местами для сидения и вагоны-рестораны. Все они оснащены системами видеонаблюдения и электронными табло, индивидуальными светильниками у каждого места, как в купе, так и в плацкарте, розетками и USB-разъемами.

А новый стандарт санузла в поезде — это не только биотуалет, но и бесконтактная подача мыла и воды, сушка для рук, пеленальный столик, а в двухвагонных сцепах — еще и душ.

Rzd.ru Купе-переговорная скоростного поезда «Сапсан»

Также в этом году около 450 вагонов пройдут модернизацию с полным обновлением интерьера. В них, конечно же, появятся кондиционеры и биотуалеты.

«К обновлению подвижного состава можно относиться только положительно, — подчеркивает председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков. — Началось все с «Сапсанов», потом были «Ласточки» и «Стрижи». Что важно, обновлялся подвижной состав и дальнего, и ближнего следования. Стало действительно комфортнее. Что касается безопасности, здесь также все на достаточно высоком уровне. РЖД демонстрирует высокий уровень ответственности и в части соблюдения расписания перевозок. Дополнительные меры безопасности, связанные с появлением в вагонах систем обеззараживания воздуха и внедрением бесконтактных способов получения воды и мыла, также создают качественные условия для пассажиров. Это очень важно в современных реалиях. Но я надеюсь, что и после завершения пандемии о безопасности пассажиров не будут заботиться меньше».

Несмотря на усиленные меры, которые потребовали от перевозчика дополнительных трат, на железной дороге удалось сохранить оптимальные цены на проезд. Пассажирам регулярно предлагаются акции. Например, в честь международного дня пожилого человека путешественники старше 60 лет до 31 октября смогут купить билеты в купе нефирменных поездов дальнего следования на 40% дешевле. А все, кто хочет продлить лето, отправившись на Черноморские курорты, могут купить их со скидкой и в купейный, и в плацкартный вагон вплоть до 24 декабря.

На железной дороге открываются и новые сервисы, так, постоянные пассажиры «Ласточки» смогут оформить «деловой проездной» по аналогии с подобной услугой в «Сапсанах» и «Стрижах».

Тем, кто часто путешествует на скоростных поездах, это позволит экономить до половины стоимости билетов, покупая их по фиксированному тарифу, и при необходимости легко отменить поездку без уплаты дополнительных сборов.