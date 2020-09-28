В начале минувшей недели наблюдалось падение аппетита к риску, но во второй ее половине динамика исправилась, в том числе благодаря позитивной экономической статистике. В итоге Nasdaq завершил неделю в заметном плюсе, а S&P 500 — в лёгком минусе. Один из лидеров роста рынка в последние месяцы — Amazon вернулся к росту (+4% за неделю) на фоне информации о дате проведения ежегодной распродажи prime day (13−14 октября). Впервые prime day будет проводиться в Бразилии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В середине недели Nike порадовал инвесторов выдающейся отчетностью. Выручка компании показала незначительное снижение (-1%) при ожиданиях падения на рынке в 14,5%. Несмотря на негативные внешние факторы (закрытие физических магазинов, снижение спроса на товары выборочного спроса), компания Nike смогла не только сохранить текущие рыночные позиции, но и нарастить рыночную долю на фоне диверсифицированных каналов продаж и силы бренда компании.

Глава ФРС США Джером Пауэлл между тем предупредил, что уровень невыплат по ипотекам может вырасти в ближайшем будущем, если не будут согласованы новые меры поддержки экономики после разразившейся эпидемии. Пауэлл опасается, что домовладельцы в скором времени истратят оставшиеся средства, доставшиеся ещё с предыдущего пакета экономической помощи. Ранее в ходе своей пресс-конференции глава ФРС заявлял, что для восстановления экономики потребуются дополнительные фискальные меры.

Джером Пауэлл

За прошедшую неделю долларовый индекс DXY, показывающий отношение доллара к корзине шести основных валют, прибавил 1,3%. Сказалось бегство инвесторов в более защитные активы на фоне роста опасений инвесторов.

Из статистики позитивные настроения принесли данные по продажам домов в августе. Впервые с 2006 года объемы продаж превысили 1 млн (ожидалось 875 тыс.). Рост по сравнению с прошлым годом составил 43%. Первичные обращения за пособиями по безработице продолжили снижение до 878 тыс. (скользящее среднее значение за последние 4 недели) с уровня в 913 тыс. на предыдущей неделе. Ухудшение вирусной обстановки, вероятно, будет способствовать более ускоренному согласованию дополнительных мер поддержки. Обе стороны, как демократы, так и республиканцы, согласны в том, что меры эти необходимы. Ситуация осложняется предстоящими президентскими выборами в начале ноября.

Количество случаев заражения в мире превысило 33 млн, а количество смертельных случаев достигло 1 млн, согласно официальной статистике. По сообщениям, супермаркеты начали закупать дополнительную продукцию в ожидании усиления карантинных мер.

Инвесторы в защитные активы заняли выжидательную позицию. Доходность 10-летних трежерис практически не изменилась — снижение на 1 бп — и была поддержана небольшим чистым заимствованием на $22 млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB выросла на 9 бп, частично компенсировав разнонаправленную динамику с трежерис на прошлой неделе. Между тем консенсус ожидает доходности 10-летних трежерис на уровне 0,75% на конец 2020 года, что на 9 бп выше текущего уровня, что, вероятно, означает продолжение восстановления экономики в 4-м квартале, после первой волны пандемии.

Желание ЕЦБ увеличить объём стимулов нашло объяснение. Один из голосующих членов ЕЦБ высказался, что возможные риски от дополнительных стимулов незначительны по сравнению с рисками недостаточно быстрой и/или недостаточно полной реакции в случае развития второго витка кризиса. Таким образом, предлагается новый подход в политике ЕЦБ — упреждающая реакция, вместо действий по факту, что означает продолжение стимулов даже при улучшающихся макропоказателях в течение более продолжительного времени.

Alex Guibord Штаб-квартира Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне, Германия

Среди важных событий следующей недели можно выделить ожидания дополнительного пакета помощи для авиалиний, который может быть объявлен до 1 октября. Tesla может объявить результаты продаж электрокаров за третий квартал 2020 года. После скомканного battery day на прошлой неделе компании необходимо показать успешные результаты. Ближе к концу недели придут данные по безработице за сентябрь. Ожидания по безработице составляют 8,2% после того, как было добавлено 880 тыс. рабочих мест, после 1,37 млн новых рабочих мест в августе.

На вторник запланированы дебаты между двумя главными кандидатами на президентских выборах в США — Трампом и Байденом. Несмотря на сохранение нервозности в настроениях, мы сохраняем позитивный взгляд на рынок в среднесрочной перспективе на фоне сохранения мягкой монетарной политики, ожиданий о согласовании дополнительных фискальных стимулов и низкой экспозиции институциональных инвесторов на рынок акций (по данным JPMorgan, доля акций в структуре портфелей небанковских инвесторов составляет 41%, что ниже средних значений и максимума в 47,6%, наблюдавшегося в начале 2018 г.).